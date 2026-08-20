CKE ogłosiła terminy egzaminów w 2027 roku. Kiedy będą matury? Fot. Kamil Zajaczkowski / Shutterstock

Znamy terminy egzaminów w 2027 roku. Ósmoklasiści siadają do arkuszy 10 maja, maturzyści zaczynają sześć dni wcześniej, bo 4 maja. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej trafił do sieci w czwartek 20 sierpnia. Jest w nim kilka nowości.

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Dyrektor CKE trzymał uczniów w niepewności do samego końca. Przepisy dają mu czas na ogłoszenie harmonogramu do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego egzaminy ii ten termin został wykorzystany co do dnia.

Podpisany przez dr. hab. Roberta Zakrzewskiego dokument pojawił się dziś w BIP CKE tuż przed południem. Jeden komunikat obejmuje oba najważniejsze egzaminy: ósmoklasisty oraz maturę, w Formule 2023 i w Formule 2015 identycznie.

Daty egzaminów 2027. Egzamin ósmoklasisty i matura dzień po dniu

Ósmoklasiści piszą egzaminy trzy dni z rzędu, zawsze o godz. 9:00.

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Język polski – 10 maja 2027 r., poniedziałek Matematyka – 11 maja 2027 r., wtorek Język obcy nowożytny – 12 maja 2027 r., środa

Kto nie przystąpi w maju, ma termin dodatkowy od 9 do 11 czerwca. Wyniki uczniowie 6 lipca 2027 r. Osobny wariant styczniowy (13–15 stycznia) dotyczy tylko szkół dla dorosłych kończących naukę w semestrze jesiennym.

Matura pisemna rozkłada się na trzy tygodnie maja.

4 maja – język polski na poziomie podstawowym 5 maja – matematyka na poziomie podstawowym 6 maja – języki obce na poziomie podstawowym 7–24 maja – przedmioty na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym

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W harmonogramie jest data, której w poprzednich latach nie było. 21 maja 2027 r. maturzyści po raz pierwszy zdadzą biznes i zarządzanie (rano) oraz historię tańca (po południu). Oba przedmioty są tylko w Formule 2023 i tylko dla absolwentów 4-letniego liceum ogólnokształcącego.

Trzecią nowością jest język łaciński na poziomie podstawowym. Ten wypada 6 maja razem z pozostałymi językami i mogą do niego przystąpić absolwenci wszystkich typów szkół.. W przyszłości będą też zmiany w polskiej maturze także w samym sposobie prezentowania wyników.

Egzaminy ustne szkoły przeprowadzą między 6 a 31 maja. Świadectwa dojrzałości maturzyści odbiorą 9 lipca 2027 r. Poprawka wypada 23 sierpnia (część pisemna) i 24 sierpnia (ustna), a jej wyniki – 10 września.

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Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Ferie zimowe w trzech turach

Rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027 wypada we wtorek 1 września 2026 r. Uczniów czeka 187 dni wolnego w nowym roku szkolnym (177 wynika z przepisów, do 10 rozdaje dyrektor szkoły).

Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 r. Ponieważ Wigilia i Trzech Króli wypadają w środy, wiele szkół dołoży dni dyrektorskie i wolne rozciągnie się do 6 stycznia.

Ferie zimowe 2027 według województw

Ferie zimowe Ministerstwo Edukacji Narodowej znów podzieliło na trzy turnusy zamiast dawnych czterech.

18–31 stycznia 2027 r. – podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie 1–14 lutego 2027 r. – mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie 15–28 lutego 2027 r. – lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie

Wiosenna przerwa wielkanocna zabierze lekcje od 25 do 30 marca 2027 r. Maturzyści pożegnają szkołę 30 kwietnia, a reszta uczniów 25 czerwca. Wakacje potrwają do 31 sierpnia 2027 r.

QUIZ: Jak dobrze znasz Hogwart?

Quiz 1 / 20 Ile schodów znajduje się w Szkole Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie? Fot. materiał prasowy 130 142 154 161

Zmiany w szkołach od września. Nowa podstawa programowa i zakaz telefonów

Najwięcej dzieje się w planie lekcji. Nowa podstawa programowa wchodzi do przedszkoli oraz klas pierwszych i czwartych podstawówki. W klasach IV–VI pojawia się zintegrowana przyroda, a fizyka, chemia, biologia i geografia wracają jako osobne przedmioty dopiero w siódmej klasie.

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WOS zmienia się w edukację obywatelską, technika – w zajęcia praktyczno-techniczne, a edukacja zdrowotna staje się obowiązkowa (wątki dotyczące seksualności trafiają do godzin nieobowiązkowych, o których decydują rodzice).

Telefony, stołówki, darmowy e-Dziennik. Nowa szkolna codzienność

Zmienia się też szkolna codzienność. W podstawówkach znika telefon z ręki ucznia – i na lekcjach, i na przerwach. Szkoły średnie zapiszą własne zasady w statucie. Stołówki mają serwować więcej ryb i strączków, mniej soli, cukru i smażonego.