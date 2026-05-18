Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje potężną rewolucję i przygotowuje własny, państwowy dziennik elektroniczny dla szkół publicznych oraz niepublicznych. Nowy e-Dziennik ma być w pełni darmowy dla każdego użytkownika, a pierwsi uczniowie i rodzice przetestują go już w roku szkolnym 2026/2027.

Przez lata decyzja o tym, jaki dziennik elektroniczny będzie obowiązywał w danej szkole, zależała wyłącznie od dyrekcji placówki. Z tego braku "ujednolicenia" wynikało mnóstwo problemów – niektórzy rodzice mieli darmowy dostęp do podstawowych funkcji tylko przez stronę internetową, podczas gdy w dużo popularniejszych aplikacjach mobilnych za kluczowe opcje trzeba było dodatkowo płacić. Temat płatnego e-dziennika wracał wielokrotnie w dyskusjach rodziców i komentatorów. MEN chce z tym skończyć raz na zawsze.

MEN wprowadzi nowy e-Dziennik w szkołach

Resort edukacji oficjalnie wprowadził nowy projekt do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie rynek e-dzienników jest całkowicie komercyjny i zdominowany przez dwa główne podmioty. Taka sytuacja zmuszała rodziców do ponoszenia dodatkowych kosztów, jeśli chcieli sprawnie komunikować się ze szkołą, sprawdzać wiadomości czy zdalnie usprawiedliwiać nieobecności dziecka z pozycji telefonu.

Co gorsza, w komercyjnych aplikacjach zaczęły pojawiać się reklamy, co wywołało falę skarg i nawet interwencję UOKiK. Nowy, centralny system przygotowywany przez MEN i Ministerstwo Cyfryzacji ma wyeliminować reklamy oraz dodatkowe opłaty. Ma to być pełnoprawna, bezpieczna i darmowa alternatywa dla prywatnych systemów.

Pilotaż darmowego e-Dziennika ruszy już za chwilę

Wdrożenie rządowej platformy zaplanowano etapami, aby dokładnie sprawdzić stabilność systemu. Już w roku szkolnym 2026/2027 we wszystkich województwach ma ruszyć specjalny pilotaż. Kuratorzy oświaty, w porozumieniu z dyrektorami, wytypują do testów po co najmniej dwie szkoły podstawowe z każdego regionu. W programie wezmą udział także wybrane szkoły artystyczne.

Zebrane w ten sposób wnioski pozwolą dopracować system przed masowym wdrożeniem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od roku szkolnego 2027/2028 z państwowego e-Dziennika będą mogły korzystać absolutnie wszystkie chętne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz artystyczne w Polsce. Decyzję o przejściu na bezpłatne rozwiązanie będzie podejmował dyrektor placówki.

Maksymalne bezpieczeństwo danych i integracja z mObywatelem

Nowy e-Dziennik ma rozwiązać także palący problem cyberbezpieczeństwa i ewentualnych wycieków danych, które groziły u prywatnych dostawców. Centralna platforma będzie zasilana bezpośrednio z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), skąd pobierze bazowe dane uczniów i nauczycieli, co zagwarantuje ich poprawność.

Samo logowanie do systemu ma być maksymalnie zabezpieczone. Użytkownicy uwierzytelnią się za pomocą Węzła Krajowego, w tym niezwykle popularnego profilu mObywatela. Co ważne, resort zadbał o prywatność – minister edukacji będzie administrował jedynie danymi identyfikacyjnymi systemu i nie będzie miał wglądu w oceny czy frekwencję.