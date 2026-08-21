Lampa podłogowa Philips potaniała w Action o prawie połowę. Okazja obowiązuje tylko przez weekend. Screen z Wicked Dutch Gamer / YouTube

Action przecenił lampę podłogową Philipsa o niemal połowę. Promocja jednak obowiązuje wyłącznie dziś i jutro (21 i 22 sierpnia). Klienci już ostrzegają się nawzajem, że w części sklepów już jej nie ma. I trudno się dziwić.

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Holenderska sieć kojarzy się przede wszystkim z tanimi odpowiednikami markowych sprzętów. W jej asortymencie trafiają się jednak oryginały od znanych producentów, a lampa Philipsa jest tego najlepszym przykładem. Stała w sklepach od dłuższego czasu w cenie 89,90 zł i schodziła spokojnie. Weekendowa obniżka z pewnością wyczyści zapasy niemal do zera.

Lampa podłogowa Philips Ambient za 49,90 zł. Co potrafi technologia RGBIC?

Sprzęt ma 142 cm wysokości i wygląda jak cienki pręt osadzony na płaskiej, okrągłej podstawie. Wstawia się go w róg pokoju albo za telewizor. Zajmuje tyle miejsca, co doniczka.

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Sercem lampy jest RGBIC. W zwykłym oświetleniu RGB cały pasek świeci jednym kolorem naraz. Tutaj poszczególne odcinki mogą palić się różnymi barwami jednocześnie, więc po słupku przelewa się tęcza albo płynne przejście z fioletu w błękit.

Producent obiecuje "dynamiczne efekty świetlne". "Nasycenie barw, takich jak zieleń, żółć czy głęboki błękit, stoi na zaskakująco dobrym poziomie jak na ten pułap cenowy" – możemy przeczytać w recenzji Spider's Web.

Lampa synchronizuje się z muzyką, a zatem reaguje na dźwięk zmianą barwy i rytmu migania. W zestawie jest pilot zdalnego sterowania. Największy mankament to brak funkcji smart.

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Action zaznacza przy ofercie, że 89,90 zł to najniższa cena z 30 dni przed obniżką, więc przecena nie jest sztuczna. Już ta kwota była atrakcyjna, bo w internecie jest sprzedawana za ok. 150 zł.

Promocja na lampę Philips w Action Fot. Action

Komentarze o lampie z Action. Klienci podają, gdzie jeszcze jest dostępna

Wątek o lampie na Pepper.pl już trafił do "najgorętszych" promocji. Internauci raportują sytuację ze swoich miast, bo Action nie sprzedaje online i jedyna droga to wizyta w sklepie.

"W Gdańsku w Metropolii jest jeszcze parę sztuk" – informuje użytkownik. "Lubartów – sporo sztuk na ten moment" – dorzuca kolejny. Inni odpowiadają krótko: "To jest prawie niedostępne".

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Opinie o samym sprzęcie są podzielone. "Spoko lampka, kupiliśmy do syna do pokoju. Dużo opcji zmian kolorów i nie jest oczoj***a strasznie" – ocenia Zuczekd. Sceptyczny głos też się znalazł: "Ogólnie słaba, dość ciemna" – pisze Dar43.

Inteligentne oświetlenie z Action. Tańsza alternatywa dla Philips Hue

Jeśli lampy już nie będzie, sieć ma w ofercie inne tanie oświetlenie, które da się połączyć w jeden system. Chodzi o linię LSC Smart Connect, sterowaną z aplikacji w telefonie.

Taśma XXL LED, 10 metrów – 89,95 zł Listwa RGB, 3 metry – 49,95 zł Trzy żarówki LED od 8 do 40 W – 54,99 zł Plafoniera sufitowa 29 cm, 1800 lumenów – 64,90 zł Inteligentna wtyczka z pomiarem zużycia energii – 29,90 zł Ściemniacz ścienny od 5 do 250 W – 59 zł

Można z tego zrobić inteligentny salon po taniości. Panel sufitowy Brilo za 79,90 zł, taśma za telewizorem, ściemnialna żarówka w lampie bocznej i inteligentna wtyczka pod kino domowe zamykają się w 203 zł. Alternatywą dla stojącego słupka jest oświetlenie z Action bez kabli i wiercenia, czyli lampki do przyklejenia.