Inteligentne oświetlenie w domu to nie tylko świetny wygląd, ale przede wszystkim niesamowita wygoda. I wcale nie trzeba wydawać tysięcy złotych, by mieć kontrolę nad nastrojem w salonie. Zamienniki z Action sprawdzą się równie dobrze.
Podłączenie oświetlenia do sieci ma mnóstwo zalet. Taki sprzęt świetnie wygląda i pozwala budować klimat zależnie od pory dnia. Można gasić i zapalać światło za pomocą smartfona bez wstawania z kanapy. Inteligentny dom to też kontrola wydatków. Programowanie harmonogramów i automatyczne wyłączanie zasilania pozwala obniżyć rachunki za prąd.
Tani panel Brilo z Action zamiast luksusowej opcji Philips Hue
Na rynku znajdziemy wiele świetnych propozycji z segmentu premium. Za model Philips Hue Datura trzeba obecnie zapłacić bez promocji ok. 1700 zł na Amazonie. Ten prostokątny sprzęt o wymiarach 120 x 30 cm oferuje bezramkową konstrukcję oraz dwa niezależne źródła światła: główne i tło.
Holenderska sieć Action proponuje na to budżetową odpowiedź. Lampa sufitowa Brilo kosztuje tam tylko 79,90 zł. To kolejny hit promocyjny w Action. Urządzenie jest mniejsze, bo ma wymiary 58 x 20 cm i emituje światło rzędu 3000 lumenów. Model oferuje regulację barwy białej w zakresie od 2700 do 6500 K oraz płynną zmianę kolorów RGB.
Choć sprzęt Philipsa można np. obsługiwać zaawansowanymi poleceniami głosowymi rodem z filmów sci-fi (np. przez Alexę), opcja z Action ma pilot ze ściemniaczem oraz przydatną funkcję pamięci. Po sparowaniu z apką i innymi gadżetami można z tego wyciągnąć jeszcze więcej.
Sprzęt LSC Smart Connect w Action pozwala oświetlić cały dom
Sklep Action dysponuje całą linią produktów z serii LSC Smart Connect, które mogą się połączyć ze sobą przez sieć. Pozwala to na parowanie sprzętu domowego bezpośrednio z aplikacją mobilną.
Przejrzałem ofertę ze strony i wybrałem kilka gadżetów, które pozwalają zaaranżować inteligentne oświetlenie w domu.
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Zbudowanie inteligentnego salonu za 200 zł
Wyposażenie pokoju z telewizorem w nowoczesne technologie może, ale nie musi, być drogie. Jak to można zrobić wykorzystując tylko sprzęt z Action? Już to wyjaśniam po kolei:
- Na suficie montujemy panel Brilo za niecałe 80 zł.
- Bezpośrednio za ekranem telewizora umieszczamy 3-metrową taśmę LED LSC za 69 zł, która wygeneruje tło odciążające wzrok podczas filmów.
- W bocznej lampie wolnostojącej wkręcamy prostą żarówkę LED (7 W) za 24 zł.
- Całość zamykamy inteligentną wtyczką wpiętą przed systemem nagłośnienia (by można było je zupełnie wyłączyć z trybu czuwania) za kolejne 30 zł.
Po sparowaniu wszystkich elementów zyskujemy kontrolę nad salonem za pomocą smartfona. Możemy stworzyć na przykład gotowy scenariusz na "Wieczór filmowy": jednym kliknięciem wyłączamy sufitową lampę Brilo, przyciemniamy boczną żarówkę do 10 proc., odpalamy klimatyczną poświatę za telewizorem i automatycznie uruchamiamy zasilanie kina domowego.
Zakup takiego zestawu wynosi równe 203 zł. To zaledwie ułamek wydatku, jaki trzeba wydać na zaledwie jedną lampę od topowych graczy na rynku. Dla zwykłego użytkownika (jak np. ja) taki komplet to aż nadto.