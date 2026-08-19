Fot. https://www.instagram.com/trasmuro_/reels/

Słysząc o domu o powierzchni 65 metrów kwadratowych, najczęściej mamy przed oczami ciasną klitkę. Jednak odpowiedni projekt potrafi zmienić te kilkadziesiąt metrów w prawdziwą rezydencję. Viralowy filmik pokazuje niewielki dom z basenem, który udało się zmieścić na działce o szerokości... 4,5 metra.

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Krótka wycieczka po budynku, za którego fasadą nikt nie spodziewa się niczego takiego pochodzi z Meksyku. To Casa Pernocta Ibérica (Iberyjski Dom Noclegowy) z centrum Méridy. Za projektem stoi inżynier Jesús Aguilar, a przebudowa ruszyła w połowie 2023 roku.

Dlaczego w ogóle o tym piszemy? Bo w takim właśnie metrażu mieści się limit domu bez pozwolenia na budowę. Nietypowy dom z Instagrama może posłużyć za inspirację na działce w Polsce.

Dom 65 m2 z basenem na wąziutkiej działce. To coś więcej innego niż patodeweloperka

Front budynku ma niecałe 5 metrów, a fasadę wykończono chukumem, czyli jukatańską zaprawą wapienną. Za ogromnymi drzwiami z cedru zaczyna się układ, który autor nagrania na profilu Trasmuro kwituje jednym zdaniem. "Casa Pernocta Ibérica to super genialny projekt, który w stu procentach wykorzystuje każdą przestrzeń" – mówi.

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Wnętrze rozkłada się na przestrzeni o długości 15 metrów. Najpierw wchodzimy na otwartą część dzienną z kuchnią, a za nim patio z wąskim basenem. Woda pełni funkcję łącznika między strefą wspólną a sypialnią, do której prowadzi drugie takie samo okno. Łazienkę schowano za ścianką działową, bez osobnego korytarza.

Serwis Posta zwraca uwagę, że zachowano tu elementy dawnego domu jukatańskiego, czyli mur z odsłoniętym kamieniem i hamaquero, czyli uchwyt na hamak. Dom zaprojektowano dla dwóch osób i działa dziś jako Airbnb, ale spokojnie mógłby być idealnym domem na start lub na emeryturę.

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Dom do 70 m2 na zgłoszenie. Liczy się powierzchnia zabudowy, nie użytkowa

Wolno stojący budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy do 70 m2 i maksymalnie dwóch kondygnacjach postawimy na zgłoszenie, bez pozwolenia na budowę. Drugi warunek mówi, że obszar oddziaływania budynku musi zmieścić się w granicach naszej parceli.

Dom z Méridy wywraca tę logikę. Obrys 4,5 na 15 metrów mieści się w limicie, bo patio z basenem zostaje nieprzykryte, ale budynek stoi ścianami w granicy działki, między sąsiadami. Pozwolenia wymagałby więc z powodu usytuowania, nie wielkości.

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Ten sam układ na zwykłej działce, odsunięty od granic, zmieściłby się w zgłoszeniu. Polskim parterówkom z katalogów wychodzi to gorzej, bo haczyk siedzi w metrażu. Limit dotyczy obrysu budynku na ziemi, a katalogi podają zwykle powierzchnię użytkową.

Za taki metraż płaci się układem wnętrza. Architekci z pracowni Z500 przyznają, że garderoba i spiżarnia odpadają, a długie korytarze zjadają przestrzeń. "Warto czasem złączyć zwyczajowo podzielone pomieszczenia" – radzi serwis Domowe Klimaty.

Koszt budowy domu portal OnGeo wyceniał w połowie tego roku dla powierzchni ok. 63 m2 na 233–283,5 tys. zł za stan surowy zamknięty i 378–567 tys. zł za wykończenie pod klucz.

Działka pod dom do 70 m2. Pięćset metrów kupimy od 61 tys. zł

Tania działka pod dom do 70 m2 nie musi być duża. Wystarczy nawet 500 m2. Mediana transakcji z ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 187,50 zł za metr, bo tak wynika z wyliczeń serwisu Działkopedia opartych na ponad 167 tys. aktów notarialnych.

Na cenę wpływa region. Dane Cenatorium za I kwartał 2026 roku pokazują w Warszawie średnio 1009 zł za metr, a w lubelskim 122 zł, w warmińsko-mazurskim 126 zł i w łódzkim 134 zł. Pięćset metrów kosztuje tam od 61 do 67 tys. zł.

Taniej bywa na przetargach gminnych, których ogłoszenia trafiają do Biuletynu Informacji Publicznej. Fiasko pierwszej licytacji pozwala urzędnikom zejść z ceną wywoławczą do połowy wartości, a drugi nieudany przetarg otwiera drogę do negocjacji i 40 proc. wartości. Nabywca gruntu od gminy nie płaci przy tym 2-procentowego podatku PCC.

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