żołnierz z karabinem z bagnetem, flaga polski
Armia przeprowadzi kwalifikację 245 tys. osób. Fot. Jarek Zasacki / Pexels.com

Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku będzie większa niż w poprzednim. MON zakłada, że przed komisjami stawi się około 245 tys. osób. W projekcie rozporządzenia znalazły się konkretne roczniki, a także grupa kobiet, których dotyczą szczególne przepisy.

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MON opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku. Obecnie akt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych, możemy jednak dowiedzieć się z niego kilku ciekawych rzeczy.

Wygląda na to, że kwalifikacja wojskowa odbędzie się od dnia 1 lutego 2027 roku do 30 kwietnia 2027 roku. Wśród osób, które zostaną nią objęte, wymienia się między innymi:

  • mężczyzn urodzonych w 2008 r.,
  • mężczyzn urodzonych w latach 2003–2007 (bez kwalifikacji),
  • osoby w latach 2025 i 2026 uznane za czasowo niezdolne do służby,
  • osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej,
  • ochotników o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia.

    • Kwalifikacje wojskowe obejmą także kobiety

    Według ustawy o obronie Ojczyzny, obowiązek stawienia się na kwalifikacji wojskowej może dotyczyć również kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Mówi o tym artykuł 60. aktu, który bardzo konkretnie określa zakres tych kwalifikacji.

    Za kwalifikacje, (...) uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy

    Ustawa Obrona Ojczyzny, Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w przypadku kobiet

    Art. 60. ust. 2.

    Jednocześnie ustawa przewiduje kryterium wieku i statusu edukacyjnego. Kwalifikacja dotyczy kobiet "które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia".

    MON precyzuje tę kwestię w rozporządzeniu, chodzi tu o kobiety: "urodzone w latach 2000-2008 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach".

    Dalsza część artykułu poniżej.

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    MON mówi o kwalifikacji 245 tys. osób. To więcej niż w zeszłym roku

    Okres kwalifikacji obejmuje 64 dni robocze. Proponowany przedział czasowy ma dość konkretne uzasadnienie. Według MON, "Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 245 tys. osób podlegających w 2027 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej".

    W zeszłym roku kwalifikacja obejmowała mniej, bo 235 tys. osób. Wyższa liczba kwalifikacji wynika m.in. z tego, że w 2008 roku urodziło się około 27 tys. dzieci więcej niż w 2007. W kolejnych latach również możemy spodziewać się nieco wyższej liczby osób poddawanych kwalifikacji – roczniki 2009 i 2010 także były bardzo liczne.