Kwalifikacja wojskowa w 2027 roku będzie większa niż w poprzednim. MON zakłada, że przed komisjami stawi się około 245 tys. osób. W projekcie rozporządzenia znalazły się konkretne roczniki, a także grupa kobiet, których dotyczą szczególne przepisy.
MON opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 roku. Obecnie akt jest na etapie uzgodnień międzyresortowych, możemy jednak dowiedzieć się z niego kilku ciekawych rzeczy.
Wygląda na to, że kwalifikacja wojskowa odbędzie się od dnia 1 lutego 2027 roku do 30 kwietnia 2027 roku. Wśród osób, które zostaną nią objęte, wymienia się między innymi:
Kwalifikacje wojskowe obejmą także kobiety
Według ustawy o obronie Ojczyzny, obowiązek stawienia się na kwalifikacji wojskowej może dotyczyć również kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Mówi o tym artykuł 60. aktu, który bardzo konkretnie określa zakres tych kwalifikacji.
Ustawa Obrona Ojczyzny, Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w przypadku kobiet
Art. 60. ust. 2.
Jednocześnie ustawa przewiduje kryterium wieku i statusu edukacyjnego. Kwalifikacja dotyczy kobiet "które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę albo będących studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia".
MON precyzuje tę kwestię w rozporządzeniu, chodzi tu o kobiety: "urodzone w latach 2000-2008 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2026/2027 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach".
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MON mówi o kwalifikacji 245 tys. osób. To więcej niż w zeszłym roku
Okres kwalifikacji obejmuje 64 dni robocze. Proponowany przedział czasowy ma dość konkretne uzasadnienie. Według MON, "Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 245 tys. osób podlegających w 2027 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej".
W zeszłym roku kwalifikacja obejmowała mniej, bo 235 tys. osób. Wyższa liczba kwalifikacji wynika m.in. z tego, że w 2008 roku urodziło się około 27 tys. dzieci więcej niż w 2007. W kolejnych latach również możemy spodziewać się nieco wyższej liczby osób poddawanych kwalifikacji – roczniki 2009 i 2010 także były bardzo liczne.