Najgroźniejszy scenariusz dla Europy. Gen. Pacek wskazuje na Chiny i USA. fot. naTemat

Ryzyko wielkiej rosyjskiej ofensywy przeciwko NATO nie jest dziś wysokie, ale Moskwa może próbować sprawdzać reakcję Sojuszu poprzez działania hybrydowe i uderzenia w infrastrukturę. Gen. prof. Bogusław Pacek podkreśla, że Zachód wysyła Rosji coraz czytelniejszy sygnał odstraszania.

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Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie wywołała pytania o to, czy Rosja może przygotowywać się do kolejnego etapu konfrontacji z Zachodem.

W "Rozmowie naTemat" gen. Bogusław Pacek zuważa, że sam fakt spotkania należy traktować jako wydarzenie nadzwyczajne, zwłaszcza w połączeniu z nasileniem rosyjskich działań hybrydowych, ataków w cyberprzestrzeni i dezinformacji. Generał odczytuje wizytę jako "język ostrzeżenia" skierowany do Moskwy.

NATO wraca do dobrych tradycji?

Gen. Pacek podkreśla, że sytuacja NATO wygląda dziś lepiej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Wskazuje na aktywność Stanów Zjednoczonych, ćwiczenia z udziałem F-35 i coraz większą konsolidację państw europejskich.

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– Odstraszają ci, którzy mają coraz większe zdolności i realne możliwości, a nie tylko ci, którzy deklarują, gadają – mówi.

Jednocześnie zaznacza, że to nie pełnoskalowej wojny obawia się obecnie najbardziej.

– Dzisiaj z całą pewnością możliwość jakiejś mocnej eskalacji ze strony rosyjskiej nie jest duża. Natomiast to, czego się najbardziej obawiam, to dalszego testowania – ocenia, wskazując m.in. na możliwe uderzenia w tory, węzły czy szlaki komunikacyjne.

Rosja jest silna, ale ma "ogromne dziury"

Generał studzi także obraz Rosji jako armii zdolnej do szybkiego pokonania państw NATO. Jak zauważa, wojna w Ukrainie obnażyła poważne słabości rosyjskiego systemu militarnego.

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– Rosja jest mocarstwem militarnym, ale ma „ogromne dziury w zdolnościach” – mówi Bogusław Pacek. Wymienia m.in. problemy obrony powietrznej oraz ograniczenia gospodarcze związane z prowadzeniem długotrwałej wojny.

Kluczowym zabezpieczeniem Polski pozostaje jednak NATO. – Jesteśmy silnym sojuszem i każdy, kto chciałby prowokować, uderzać, musi się liczyć z tym, że to będzie odpowiedź nie tylko jednego państwa – podkreśla generał.

Najgroźniejszy scenariusz jest gdzie indziej

Gen. Pacek wskazuje też scenariusz, który budzi w nim większy niepokój niż samodzielny rosyjski atak na Europę. Chodzi o ewentualny konflikt Chin ze Stanami Zjednoczonymi.

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Jego zdaniem Rosja mogłaby wykorzystać zaangażowanie USA na Dalekim Wschodzie do poszerzania swoich wpływów w Europie. – To, czego się naprawdę obawiam, to większego konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych i wykorzystania tego konfliktu przez Rosję – podsumowuje.