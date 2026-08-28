Sanatorium bez czekania i za darmo. Jest kilka czynników, które trzeba spełniać, ale to naprawdę możliwie. Fot. shutterstock

Sanatorium od zaraz i za darmo – to marzenie niejednego seniora, który podupadł na zdrowiu. Na wyjazd finansowany przez NFZ trzeba jednak długo czekać, a do pobytu często także dopłacać. Istnieją jednak rozwiązania, dzięki którym można uniknąć obu tych problemów.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Leczenie uzdrowiskowe na NFZ bije rekordy popularności. Mówią o tym m.in. statystyki. Według sprawozdań w pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. skorzystało z niego ponad 208 tys. osób, a kolejne 88,6 tys. czekało pod koniec tego okresu na potwierdzenie skierowania. W tym czasie Fundusz wydał na takie turnusy ponad 895 mln zł.

Jednak każdy, kto dostał od lekarza rekomendację wyjazdu do sanatorium i zaczął orientować się w temacie, szybko przekonuje się, że zanim trafi do sanatoryjnego pokoju i skorzysta z zabiegów, musi sporo odczekać. W 2026 roku czas oczekiwania na sanatorium z NFZ wynosi nawet rok. To oczywiście zależy od regionu. Biznesinfo.pl ustalił ostatnio, że najszybciej do uzdrowisk wyjeżdżają mieszkańcy północno-wschodniej Polski, a najdłuższe kolejki występują obecnie na Dolnym Śląsku oraz na Śląsku.

REKLAMA

Co więcej, kiedy już na taki wyjazd kuracjusz się uda, musi się liczyć z różnymi dodatkowymi kosztami. Są jednak wyjątki od reguły. Zarówno w kwestii kosztów, jak i w kwestii długiego oczekiwania. Aby pojechać do sanatorium bez kolejki, trzeba spełniać jeden z czynników.

Sanatorium od zaraz. To możliwe

Jak dowiedział się "Dziennik Gazeta Prawna", skierowanie do sanatorium poza standardową kolejnością dostaną między innymi inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz poszkodowani weterani. Pierwszeństwo przysługuje także zasłużonym honorowym dawcom krwi oraz dawcom przeszczepów.

REKLAMA

Z kolei sposobem na skrócenie czasu oczekiwania na sanatorium są tzw. zwroty, czyli miejsca zwolnione przez pacjentów, którzy zrezygnowali z przyznanego turnusu. "Zwolnione terminy wracają do puli NFZ i są proponowane kolejnym osobom z listy oczekujących. Dzięki temu pacjent otrzymuje propozycję wyjazdu nie po wielu miesiącach, lecz nawet w ciągu kilku dni" – podał "DGP".

Z możliwości mogą skorzystać osoby posiadające już zatwierdzone skierowanie oraz numer w kolejce oczekujących. Od ostatniego pobytu w uzdrowisku u takiej osoby musi minąć przynajmniej 18 miesięcy.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Jest alternatywa. Turnus z ZUS bez żadnych opłat. Oddadzą nawet za dojazd

Alternatywą dla sanatorium z NFZ może być rehabilitacja lecznicza prowadzona w ramach prewencji rentowej ZUS. Z tego może skorzystać m.in.:

osoba, która jest ubezpieczona w ZUS, pobierająca zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, otrzymująca rentę okresową z powodu niezdolności do pracy, starająca się o rentę albo świadczenie rehabilitacyjne.

Rehabilitacja lecznicza finansowana przez ZUS dotyczy schorzeń:

narządu ruchu, narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa), układu krążenia, układu oddechowego, psychosomatyczne, onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego, narządu głosu, ośrodkowego układu nerwowego.