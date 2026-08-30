Jarosław Kaczyński
Podczas wystąpienia w Sulejowie prezes PiS mówił o ludziach Mateusza Morawieckiego Fot. Shutterstock

Jarosław Kaczyński postawił sprawę jasno w kwestii miejsc dla członków formacji Rozwój Plus na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wystąpienia w Sulejowie nie krył gorzkich słów na temat stowarzyszenia politycznego stworzonego przez Mateusza Morawieckiego, które rozbiło jego partię. Padło słowo "zdrada".

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Mateusz Morawiecki założył klub parlamentarny Rozwój Plus, co jest powszechnie uznawane za mocny cios dla Prawa i Sprawiedliwości – to pokłosie trwającego od kwietnia tego roku konfliktu pomiędzy środowiskiem byłego szefa rządu a bardziej prawicowymi odłamami PiS.

Wirtualna Polska jako pierwsza poinformowała o formalnym skreśleniu z list Prawa i Sprawiedliwości zdecydowanej większości polityków Rozwoju Plus. Z ustaleń serwisu wynikało, że do parlamentarzystów zaczęły spływać dokumenty z orzeczeniem sądu dyscyplinarnego PiS. Niedługo po tym informacje te potwierdził Polsat News. Stacja doprecyzowała, że chodziło o 38 posłów, w tym byłego premiera z lat 2017–2023.

Jarosław Kaczyński stoi przy swoim. Nie zamierza wpuścić ludzi Morawieckiego na listy PiS

W najnowszych wypowiedziach prezesa Prawa i Sprawiedliwości można poczuć nutkę rozgoryczenia. W sobotę (29 sierpnia) Jarosław Kaczyński wziął udział w XII Nadzwyczajnym Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej" w Sulejowie w województwie łódzkim, gdzie wygłosił przemówienie ze sceny. Podczas swojego wystąpienia polityk przeszedł do tematu rozłamu na prawicy, określając sytuację między PiS a Rozwojem Plus mianem "najnormalniejszej w świecie zdrady".

Kaczyński wyraźnie podkreślił, że nie zamierza przyznawać miejsc na listach wyborczych PiS osobom, które bezpośrednio brały udział w podziale partii. – Dla pewnych ludzi, którzy odegrali bardzo dużą rolę w rozbiciu partii – a przecież my wiemy, kto to – w ogóle nie ma o tym mowy – zaznaczył, cytowany przez TVN24.

– W jaki sposób ja – jako szef partii – mam przekonywać moje koleżanki i moich kolegów, żeby ustępowali dobrych miejsc tym, którzy zdradzili. Bo to jest zdrada po prostu – dodał prezes ugrupowania.

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Mateusz Morawiecki znów chce być premierem?

Sprawa rozłamu w PiS jeszcze nie ucichła, a wszystko wskazuje na to, że Mateusz Morawiecki już ma wielkie ambicje. W programie "Gość Wydarzeń" założyciel Rozwoju Plus potwierdził to, co dla wielu było jasne od dawna. – Tak, chcę być premierem – zapowiedział. Jego środowisko ma już zresztą gotowe postulaty programowe, jak pensja rodzicielska zamiast 800 plus.

Od początku 2026 roku po polskich mediach krążyły pogłoski, że były premier miał odejść z Prawa i Sprawiedliwości, gdyż nie godził się na jego marginalizowanie w ugrupowaniu, co zapewne miało zakończyć jego marzenia o ponownym stanięciu na czele rządu.

Podczas wywiadu Morawieckiego usłyszał pytanie, z kim w przyszłości wyobraża sobie współpracę polityczną. Okazało się, że na zaproszenie może liczyć Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji, która konsekwentnie tnie więzi z PiS. – Wyobrażam sobie taki scenariusz, że jesteśmy razem w rządzie – oznajmił na antenie Polsat News.