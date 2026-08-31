Wojna celna uderzy Amerykanów... w papier toaletowy Fot. Shutterstock

Spór handlowy między USA a Kanadą może uderzyć w miliony Amerykanów i dotknąć ich w bardzo prozaiczny sposób – w łazience. W kraju, który uchodzi za lidera w zużyciu papieru toaletowego, to wyjątkowo drażliwy temat.

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W obliczu widma podwyżek cen papieru toaletowego, amerykańskie zrzeszenie producentów zaapelowało do konsumentów o powściągliwość podczas zakupów. – Chcemy wyraźnie uspokoić amerykańskie rodziny: nie ma powodu do ulegania panice i robienia zapasów – przekazała niemieckiej agencji informacyjnej DPA rzeczniczka AF&PA, organizacji zrzeszającej producentów papieru i artykułów higienicznych w USA.

Jak wyjaśniła, łańcuchy dostaw artykułów higienicznych w Stanach Zjednoczonych są zaprojektowane z myślą o maksymalnej płynności i przewidywalności: "Nagłe i gwałtowne skoki popytu mogą niepotrzebnie obciążyć system, który na co dzień bez problemu i terminowo zaspokaja standardowe potrzeby gospodarstw domowych".

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W odpowiedzi na amerykańskie cła karne, Kanada zapowiedziała wprowadzenie od 8 września własnych ceł odwetowych, które obejmą szeroką gamę produktów. Według kanadyjskich danych rządowych, stawki na papier toaletowy oraz surowce do jego produkcji wzrosną o 25 do 50 procent.

Amerykanie królami papieru toaletowego

Branżowe zrzeszenie ostrzega, że cła odwetowe mogą "wprowadzić chaos i drastycznie podnieść koszty działalności producentów, co uderzy w pracowników, klientów oraz lokalne społeczności po obu stronach granicy".

Dalsza eskalacja konfliktu handlowego między USA a Kanadą "zakłóci transgraniczne łańcuchy dostaw, które umożliwiają fabrykom inwestowanie, utrzymanie konkurencyjności oraz płynne dostarczanie produktów pierwszej potrzeby".

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Obecnie rolka papieru toaletowego w USA kosztuje średnio około jednego dolara. Amerykanie słyną z wyjątkowo dużego zużycia tego artykułu. Z analiz platformy Statista z 2018 roku wynika, że statystyczny Amerykanin zużywa średnio 141 rolek rocznie – to najwyższy wynik spośród wszystkich badanych wówczas krajów.