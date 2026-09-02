Action przecenia artykuły do prania i sprzątania. Promocja potrwa tylko do 8 września Fot. Shutterstock.com

W trwającej właśnie "Promocji tygodnia" w Action można złapać różnego rodzaju środki i chemię do prania w dużo niższej cenie niż zazwyczaj. Przeceny obejmują płyny do prania i płukania, odplamiacze, perełki zapachowe, a nawet specjalne chusteczki do wyłapywania kolorów.

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Action to chętnie odwiedzany przez Polaków dyskont, ponieważ na sklepowych półkach regularnie można znaleźć tam dobrej jakości artykuły codziennego użytku w obniżonych cenach. Nie bez powodu więc Action coraz mocniej zaznacza obecność w Polsce. A środki czystości to akurat asortyment, który zawsze warto mieć pod ręką w domu, ponieważ ich zapasy zużywają się na bieżąco. W tym tygodniu warto więc sprawdzić bieżącą ofertę Action, ponieważ w sklepach pojawiło się kilka znanych marek produktów przeznaczonych do prania oraz domowych porządków. Należy jednak pamiętać, że akcja promocyjna na wybrane towary trwa tylko do 8 września.

Promocja w Action na płyny do prania i płukania

W aktualnej ofercie Action znalazł się płyn do prania Coccolino Rose Gold. Produkt sprzedawany jest w butelce o pojemności 2,5 litra, co pozwala na wykonanie 50 prań. Jego cena wynosi 29,99 zł. Przed obniżką płyn kosztował 34,47 zł, co przekłada się na 12 proc. zniżki.

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Oprócz środka do prania w dyskoncie przeceniono płyn do płukania Silan. W ofercie dostępne są dwa warianty do wyboru: Irresistible o orzeźwiającym i intensywnym zapachu oraz Balance o zapachu olejku paczuli i fioletowej orchidei. Obie wersje wystarczają na 40 prań i kosztują obecnie 9,95 zł w porównaniu do 11,92 zł przed promocją. Oznacza to obniżkę w wysokości 16 proc.

Perełki zapachowe, odplamiacz i chusteczki wyłapujące kolory

W ofercie przygotowano też produkty dla miłośników intensywnych zapachów. Perełki do prania wzmacniające zapach Lenor Unstoppables można kupić za 21,99 zł zamiast 24,98 zł, co daje 11 proc. obniżki. Opakowanie waży 270 gramów, a w sklepach dostępne są dwa warianty zapachowe: świeży Fresh oraz kwiatowo-słodki Orchid & Vanilla. A jeżeli już o tym mowa, to warto też sprawdzić jak odświeżyć pościel w kilka sekund dzięki staremu, ale jaremu patentowi.

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Do pozbywania się trudnych plam z ubrań można wykorzystać odplamiacz w płynie Mydło galasowe. Pojemność 300 ml wyceniono na 4,95 zł. Jest to więc 23 proc. przeceny w stosunku do poprzedniej kwoty, która wynosiła 6,47 zł. Zanim jednak sięgniemy po gotowy preparat, warto sprawdzić, jak usunąć tłustą plamę z ubrania domowymi metodami.

Praktycznym asortymentem do prania wielokolorowego są chusteczki do wyłapywania kolorów K2r Colour Catcher. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie zafarbowaniu się ubrań, powstawaniu przebarwień na tkaninach i blaknięciu barw. W Action dostępne są w paczce XXL liczącej 52 sztuki. Cena wynosi 23,99 zł (wcześniej 27,48 zł), co oznacza 12 proc. obniżki.

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Artykuły do domowych porządków w niższych cenach

Oprócz detergentów do prania na półkach Action znalazły się też artykuły ułatwiające domowe porządki. A to już nie pierwszy raz, gdy w tej sieci taniej dostępne są kultowe środki do sprzątania. Ściereczki z mikrofibry Spargo dostępne są w paczce po 5 sztuk, w różnych wariantach kolorystycznych. Kosztują 7,95 zł (przecena z 8,95 zł, obniżka o 11 proc.). Na stronie producenta zaznaczono, że materiał użyty w tym produkcie składa się przynajmniej w 50 proc. z surowców pochodzących z recyklingu.

Klienci mogą także sięgnąć po gąbki do czyszczenia Multy, pakowane po 10 sztuk. Ich cena spadła z 2,29 zł na 1,79 zł, co stanowi 21 proc. zniżki. Inną propozycją są gąbki czyszczące Beldray, sprzedawane po 3 sztuki w różnych barwach. Wyceniono je na 6,95 zł (obniżka z 7,95 zł, czyli o 12 proc.). Wykazują one efekt antybakteryjny i są przeznaczone do czyszczenia powierzchni w kuchni i łazience.