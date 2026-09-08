"Natalia z Top Model" nie żyje. W tej historii niemal nic się nie zgadza
Natalia zmarła 7 sierpnia. Tyle wiadomo na pewno. Reszta poruszającej historii ma pełno luk. Fot. Natalia Falkiewicz / Instagram

Miała być mistrzynią Europy w strzelectwie, Miss Pomorskiego i uczestniczką "Top Model". Po śmierci 27-letniej Natalii kolejne instytucje z jej rzekomego życiorysu jednak odpowiadają dziennikarzowi naTemat Pawłowi Orlikowskiemu to samo: nie mieliśmy z nią nic wspólnego. W tle są jeszcze miesiące internetowych próśb o wpłaty ze strony matki i dwa postępowania prokuratury.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

Natalia zmarła 7 sierpnia. Jej matka, pani Alicja, oskarża lekarzy o doprowadzenie do śmierci córki i mówi o "zagłodzeniu medycznym". Jak ustalił naTemat, Prokuratura Okręgowa w Krakowie prowadzi dwa równoległe postępowania: jedno po zawiadomieniu szpitala w Skawinie o możliwym znęcaniu się nad 27-latką, ale przez matkę, drugie po zawiadomieniu matki przeciwko medykom. Póki co nikt nie usłyszał zarzutów.

"Zagłodzenie medyczne" i zbiórki BLIK-iem na prywatny numer

Z ustaleń naTemat wynika, że stan Natalii pogorszył się mniej więcej w połowie 2025 roku. Wtedy na prywatnym profilu matki na Facebooku pojawiły się zdjęcia z leczenia. Jedno przedstawiało cewnik Broviaca. To stały dostęp do żyły zakładany przy długotrwałym żywieniu pozajelitowym, czyli podawaniu pokarmu prosto do krwiobiegu, z pominięciem jelit.

Były też drzwi kliniki intensywnej terapii łódzkiego szpitala i stół w mieszkaniu zastawiony kroplówkami z solą fizjologiczną, igłami i spirytusem. W jednym z wpisów matka podawała, że czytnik glukozy wszczepiany pod skórę kosztuje 300 zł na dwa tygodnie. Większość wpisów kończyła się prośbą o pieniądze.

Pod koniec stycznia matka napisała: "Miss województwa pomorskiego, uczestniczka Top Model TVN 2016 zbiera środki na kosztowne leczenie raka jelita". Podała prywatny numer telefonu do BLIK-a i tytuł przelewu "nowotwór jelita".

Kilka dni przed śmiercią córki pojawił się apel "wpłać 50 zł na leki dla mistrzyni Europy w strzelectwie z broni". Po 7 sierpnia pani Alicja napisała krótko: "Zabili mi córkę". Zapowiedziała też zbiórki na nagrobek i na spłatę długów zaciągniętych na leki. Wkrótce potem profil ograniczono do zdjęcia profilowego, a wcześniejsze wpisy zniknęły. Zostały niektóre komentarzy matki.

Komentarz matki Natalii na profilu Młodzieży Wszechpolskiej
Komentarz matki Natalii na profilu Młodzieży Wszechpolskiej Fot. Facebook

Życiorys Natalii z "Top Model", którego nie potwierdzają instytucje

W nekrologu i wcześniejszych apelach o pomoc Natalia była opisywana jako mistrzyni Europy w strzelectwie, Miss Pomorskiego, reprezentantka Polski w strzelectwie i lekkoatletyce, prawnik, niedoszła chirurg dziecięca oraz wolontariuszka, która zebrała ćwierć miliona złotych dla hospicjum.

Ustalenia naTemat podważają większość tych punktów. Natalia startowała w konkursie "Polska Miss Województwa Pomorskiego", ale nie zebrała dość głosów. Mogła pojawić się na castingu do "Top Model", ale w samym programie nigdy nie wystąpiła. Nie wygrała też mistrzostw Europy w strzelectwie w żadnych oficjalnych zawodach.

Związkom z nią zaprzeczyły również dwie organizacje. Młodzież Wszechpolska przekazała, że Natalia była kandydatką, ale nie ukończyła stażu kandydackiego i nie została członkinią. Hospicjum poinformowało, że nie była jego wolontariuszką, a przywoływane przez matkę kwoty nigdy nie wpłynęły na jego konto.

Pani Alicja zapowiedziała redakcji odpowiedź mailem, ale jej nie przysłała. W rozmowie telefonicznej powiedziała: "Nie będę niczego wyjaśniała przez rozmowę telefoniczną. (...) Córka jest ofiarą zagłodzenia medycznego i są prowadzone postępowania. (...) Ja prawdę znam. Dokumentację posiadam. Córka osiągnięcia miała".

Dwa postępowania prokuratury. W sprawie, a nie przeciwko komuś

Prokuratura wkroczyła w lutym, tuż po tym, jak matka zaczęła publicznie zarzucać szpitalowi w Skawinie odmowę leczenia i żywienia pozajelitowego oraz przymuszanie do eutanazji.

Placówka złożyła zawiadomienie o możliwości znęcania się na szkodę Natalii. Pani Alicja odpowiedziała własnym zawiadomieniem: o narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

"Oba postępowania są prowadzone w sprawie. Nikomu do tej pory nie postawiono zarzutów. Ocena czy są podstawy do przedstawienia komukolwiek zarzutów także dotyczących kwestii finansowych będzie dokonana po zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego" – przekazała w piśmie przesłanym redakcji Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Postępowanie prowadzone "w sprawie" oznacza, że badane jest samo zdarzenie, a nie wina konkretnej osoby. Takie sprawy potrafią ciągnąć się latami, jak w głośnym postępowaniu po śmierci pacjentki w warszawskim szpitalu.

Zobacz także

Drugie dno śmierci "Natalii z Top Model". Prokuratura bada sprawę
Tajemnicza sprawa "Natalii z Top Model". Zbiórki, sprzeczne informacje i prokuratura w tle
Matka celowo oszpecała córkę i prowadziła zbiórki na jej leczenie
Matka parzyła córce twarz, żeby prowadzić zbiórki pieniędzy na jej leczenie. Piekło trwało 7 lat
Trzy lata temu choroba wywróciła życie Ani do góry nogami
Ania od trzech lat nie może nic normalnie jeść ani pić. "Ludzie nie wierzą, że jestem chora"
Zamiast do chorych dzieci pieniądze ze zbiórek charytatywnych trafiały wprost do kieszeni prezesa fundacji.
Prezes fundacji zbierał pieniądze na chore dzieci. 20 milionów złotych trafiło do jego kieszeni
"Pacjenci walczą o godność, medycy milczą ze strachu". Pan Pielęgniarka gościem "Wieczoru naTemat" zdradza kulisy pracy w szpitalu.
Pan Pielęgniarka o patologii w szpitalach. "Pacjenci walczą o godność, medycy milczą ze strachu"
lekarz, praca
Państwo nie wie, ilu ma lekarzy milionerów. "Skacze od kilkuset do 10 tysięcy"

Dokumentacja z SOR i pytania bez odpowiedzi

Wątpliwości pozostaje sporo. W mediach powtarzano, że Natalia od dziecka chorowała na zespół złego wchłaniania i że lekarze mieli u niej wykryć nowotwory jajników, tarczycy, jelit i pęcherza.

Tymczasem dokumentacja, którą matka pokazywała w maju, to karta zleceń SOR w Toruniu z 2021 roku z rozpoznaniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Nie wiadomo też, dlaczego przy tak ciężkim stanie 27-latka przez większość czasu nie przebywała w szpitalu.

Jeśli masz jakieś informacje w tej sprawie, napisz na kontakt@natemat.pl.