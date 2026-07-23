Polscy przedsiębiorcy mogą uniknąć raz w roku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne za wybrany miesiąc. Wystarczy złożyć wniosek do ZUS, by zaoszczędzić nawet blisko dwa tysiące złotych. Gdzie tkwi haczyk? W zasadzie nigdzie, ale trzeba przestrzegać kilku zasad.
Ulga polega na przejęciu finansowania składek przedsiębiorcy przez budżet państwa. Zwolnienie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe, dobrowolną składkę chorobową oraz ewentualne wpłaty na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
Przedsiębiorca nie musi w tym czasie zawieszać swojej działalności, a opłacone przez państwo składki wliczają się do jego przyszłej emerytury czy renty. I nie trzeba zgłaszać tego tylko w wakacje, ale przez cały rok. Jednak okres letni to dla wielu biznesmenów czas posuchy, stąd korzystają z tego właśnie teraz.
Wakacje składkowe wymagają odpowiedniego planowania
Dedykowany wniosek RWS należy złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez portal eZUS. Urząd wyraźnie zaznacza, że dokumenty muszą wpłynąć w miesiącu poprzedzającym ten, za który biznesmen chce uzyskać zwolnienie.
W połowie lata wciąż można zaplanować przerwę od przelewów. Składając dokumenty w lipcu, można uzyskać wsparcie za sierpień. Instytucja przestrzega jednak przed błędami. "Jeśli złożysz wniosek w innym terminie, np. dwa miesiące wcześniej lub już w miesiącu, za który masz być zwolniony, to go nie rozpatrzymy" – czytamy w oficjalnym komunikacie ZUS.
Trzeba też pamiętać o ewentualnych minusach, ponieważ w wolnym miesiącu nadal obowiązuje uregulowanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz wysłanie do urzędu deklaracji rozliczeniowych.
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Kto skorzysta na uldze z ZUS?
ZUS tłumaczy, że jest to opcja skierowana osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z wpisem do rejestru CEIDG, a także do komorników sądowych. "Z wakacji składkowych możesz skorzystać za jeden miesiąc w danym roku" – wyjaśniają urzędnicy.
Trzeba uważać na limity wielkościowe. W miesiącu przed złożeniem wniosku w firmie może podlegać ubezpieczeniom maksymalnie dziesięć osób, wliczając w to samego właściciela, pracowników, zleceniobiorców oraz osoby współpracujące.
Urzędnicy weryfikują również roczny przychód. Nie może on przekroczyć równowartości 2 mln euro w przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat przed rokiem zgłoszenia. Wnioskujący podlega też limitowi pomocy de minimis, ponieważ ulga wlicza się do łącznej puli 300 tys. euro przewidzianej na 3 ostatnie lata i także nie można jej przekroczyć.
Ile pieniędzy zostanie w kieszeni przedsiębiorcy?
W 2026 roku maksymalna oszczędność z tytułu wakacji składkowych wynosi 1926,76 zł. Dotyczy to biznesmenów opłacających pełne stawki od minimalnej podstawy, włączając w to dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz fundusze państwowe.
Joanna Łuksza
kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.
Bez dobrowolnej składki chorobowej zysk wynosi 1788,29 zł. Właściciele mikrofirm na preferencyjnych stawkach także zyskają. Przy opłacaniu preferencyjnego ZUS-u ze składką chorobową oszczędność sięga 456,18 zł. W przypadku Małego ZUS Plus suma zależy już od indywidualnie wyliczonej podstawy wymiaru.
Opłacanie składek od wyższej podstawy nie zwiększy kwoty zwolnienia. Państwo i tak przeliczy wszystko od najniższej wymaganej dla danej działalności podstawy wymiaru.