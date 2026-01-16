Karolina Wydra gra w serialu "Jedyna". Polkę widzieliście w innych hitach TV

Kim jest Karolina Wydra? Polsko-amerykańska aktorka gra w serialu "Jedyna" Fot. materiał prasowy

"Jedyna" to najnowszy serial science fiction twórcy zachwycającego "Breaking Bad", w którym możemy podziwiać polsko-amerykańską aktorkę. Zosia nie jest jedyną telewizyjną rolą w dorobku Karoliny Wydry. Wcześniej gwiazda grała m.in. żonę tytułowego lekarza w hicie "Dr House".

Po nagradzanym telewizyjnymi Oscarami "Breaking Bad" Vince Gilligan zabrał się za "Jedyną" – krytykę kapitalizmu, sztucznej inteligencji i amerykańskiej propagandy, którą odział w szaty science fiction. U boku znanej z "Zadzwoń do Saula" Rhei Seehorn mogliśmy oglądać Karolinę Wydrę, pochodzącą z Opola polsko-amerykańską aktorkę.

Polka gra Zosię w serialu "Jedyna"

Zosia z serialu "Jedyna" to postać, która ze względu na podobieństwo do fikcyjnego bohatera Rabana z powieści "Wichry Wycaro" została wybrana przez kolektywny umysł, by nawiązać przyjazną więź z upartą protagonistką imieniem Carol.

– Dużo medytowała i pracowałam z ciałem, by poczuć szczęście i spokój (red. przyp. - Zosi). Ona musi głęboko wierzyć we "wspólną" sprawę (...). Wierzy, że każdy musi doświadczyć Połączenia, ponieważ jest ono tak dobre i tak błogie – wyjaśniła Karolina Wydra w rozmowie z czasopismem "The Hollywood Reporter".

Zanim dyrektorzy castingu, Sharon Bialy, Sherry Thomas i Russell Scott, zaproponowali ją reżyserowi "Jedynej", Wydra wystąpiła w wielu popularnych produkcjach telewizyjnych. Zanim jednak do nich przejdziemy, cofnijmy się na sam początek.

Rhea Seehorn i Karolina Wydra w serialu "Jedyna". Fot. materiał prasowy

Kim jest Karolina Wydra? (SYLWETKA)

Karolina Wydra urodziła się na początku lat 80. w Opolu. W dzieciństwie przeprowadziła się z rodziną do Stanów Zjednoczonych, gdzie pomieszkiwała zarówno na zachodnim, jak i wschodnim wybrzeżu.

Początkowo związana była z modelingiem. Jej twarz zdobyła kampanie reklamowe domów mody pokroju Armani i Calvin Klein. W wieku 25 lat wystąpiła razem z Georgem Clooneyem ("Bracie, gdzie jesteś?") w klipie reklamującym ekspresy do kawy "Nespresso... What Else?".

Aktorskim debiutem gwiazdy "Jedynej" była komedia "Ratunku! Awaria" Michela Gondry'ego z Jackiem Blackiem ("Minecraft") z 2008 roku. Trzy lata później zagrała w romantycznym hicie "Kocha, lubi, szanuje", gdzie towarzyszyła na planie zdjęciowym Ryanowi Goslingowi ("Blade Runner 2049") i Emmie Stone ("Biedne istoty").

W 7. sezonie serialu medycznego "Dr House" inspirowanego przygodami Sherlocka Holmesa polsko-amerykańska aktorka odegrała żonę tytułowego lekarza-diagnosty, ukraińską masażystkę Dominikę Petrovą.

Karolina Wydra i Hugh Laurie w serialu "Dr House". Fot. materiał prasowy

W jej filmografii znajdziemy również m.in. nawiązującą do południowego gotyku "Czystą krew", 3. rozdział "Miasteczka Twin Peaks" Davida Lyncha oraz marvelowskich "Agentów T.A.R.C.Z.Y", w którym obsadzono ją jako starożytną istotę Izel.

Wydra marzyła o współpracy z Vincem Gilliganem. – Mieszkając w Nowym Jorku, byłam zapalonym kinomaniakiem. Gdy miałam 20 lat i byłam dziewczyną, która mówiła: "Oglądam tylko filmy francuskie i rosyjskie, to jest prawdziwe kino". Więc nawet nie oglądałam telewizji, ale ktoś powiedział mi: "Zaufaj mi, musisz obejrzeć 'Breaking Bad'". I przepadłam, a potem pracowałam z Bryanem Cranstonem jako jego obiekt westchnień w "Pete kombinator" – mówiła w wywiadzie z magazynem "GQ".

Gwiazda "Jedynej" mieszka obecnie razem z mężem w Los Angeles. Aktorka nie wypowiada się publicznie o swoim życiu prywatnym.

O czym jest fabuła serialu "Jedyna"?

Astronomowie wykrywają dziwny sygnał z kosmosu. Po roku od tego odkrycia Ziemię zalewa epidemia wiecznego szczęścia. Po powrocie do Albuquerque autorka tanich romansów Carol Sturka dowiaduje się, że jest jedną z nielicznych osób, która nie zaraziła się kosmicznym wirusem. Kobieta zostaje uderzona informacją, że znalazła się w gronie 12 osób, której pozaziemski sygnał nie zdołał przekształcić w umysł zbiorowy.

