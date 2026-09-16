Donald Tusk powoli traci kluczowe zaplecze polityczne na Zachodzie. Fot. Shutterstock

W Europie coraz mocniej wieje wiatr zmian. Szczególnie mocno czują go Niemcy, gdzie AfD wyprzedza w ostatnich sondażach CDU/CSU o nawet 10 pkt procentowych. To ważna wiadomość dla Donalda Tuska, gdyż wiele wskazuje na to, że jego wieloletnie europejskie zaplecze polityczne zaczyna się rozlatywać.

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Obóz polityczny, który rządzi Europą, powoli zaczyna tracić poparcie. Choć w Polsce nie widzimy tego jeszcze dostatecznie mocno, trend ten jest bardzo widoczny w Niemczech.

AfD mocniejsze od CDU/CSU

W ostatnim czasie media zalewały nas alarmistycznymi artykułami o sukcesie AfD w Saksonii-Anhalt. W czasie lokalnych wyborów partia zdobyła pierwsze miejsce. Pisaliśmy wtedy, że AfD wygrywa w Saksonii-Anhalt, a jeszcze 3 mandaty i rządziliby samodzielnie. Czy oznacza to jednak, że ugrupowanie wygra też elekcję do Bundestagu? Na to pytanie starają się odpowiedzieć pracownie badawcze. Spójrzmy na ostatni sondaż YouGov. Wynika z niego, że gdyby Niemcy wybierali deputowanych w najbliższy weekend, to prawica wygrałaby wybory.

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Na blok CDU/CSU głos chciałoby oddać tylko 18 proc. ankietowanych. To najsłabszy wynik chadecji w badaniach, jakie przeprowadza ta pracownia. Na tym tle AfD – niesione jeszcze zwycięstwem w Saksonii – błyszczy i może pochwalić się aż 29-procentowym poparciem. Oznacza to, że prawicowa partia rejestruje aż 11-procentową przewagę nad głównymi rywalami w walce o mandaty. Nie mówiąc już o SPD, które popiera tylko 13 proc. zapytanych o zdanie wyborców. W parlamencie znaleźliby się jeszcze tylko niemieccy Zieloni z poparciem 16 proc., politycy z lewicowego ugrupowania Die Linke, na które zagłosować chce tylko co 10. wyborca, i liberałowie z FDP (5 proc.).

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Widoczne tu trendy potwierdza badanie INSA, w którym AfD wygrywa z wynikiem 29 proc., drugie miejsce zajmują chadecy (19,5 proc.), a podium domykają Zieloni (14 proc.). Kolejne miejsca zajmują: SPD (12,5 proc.), Die Linke (10,5 proc.) i FDP (4,5 proc.). Inne ugrupowania nie dostałyby się do parlamentu.

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Jak wyglądają wybory w Niemczech?

Warto przy okazji wyjaśnić, jak Niemcy głosują. Wybierają skład 598-osobowego Bundestagu co cztery lata (kolejne wybory w 2029 r.) i oddają aż dwa głosy. Pierwszy trafia do jednego z kandydatów z okręgu wyborczego (JOW), drugi do partii. 299 parlamentarzystów wybiera się w ramach głosowania na listy partyjne, które pozwalają ustalić kolejność, według której poszczególni kandydaci otrzymują mandaty. Pozostali są wybierani we wspomnianych jednomandatowych okręgach.

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Co to oznacza dla europejskiego centrum?

Potencjalna wygrana AfD w kolejnych wyborach do Bundestagu będzie ciosem dla politycznego centrum w Unii Europejskiej. Z CDU/CSU wywodzi się przecież Ursula von der Leyen. Ideologicznie powiązana jest z tym środowiskiem polska Koalicja Obywatelska i sam Donald Tusk. Jeżeli wyniki prawicy zaczęłyby się przekładać na podział miejsc w Parlamencie Europejskim, może to oznaczać rewolucję już nie tylko w Niemczech czy poszczególnych krajach, ale też w Brukseli.

Warto zauważyć, że trend ten – umacniania się prawicy – widać też w innych państwach. Wiele wskazuje na to, że wybory prezydenckie we Francji – drugim najważniejszym kraju UE – wygra Marine Le Pen. Z nowego badania IPSOS BVA wynika, że w I turze poprze ją 33-35 proc. ankietowanych. Gwarantuje jej to wejście do II tury, w której zmierzyłaby się zapewne z lewicowym Jeanem-Lucem Mélenchonem. Były premier Édouard Philippe stoi na podium, ale bez szans na starcie się z Le Pen w II turze.