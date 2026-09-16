Action przecenił akumulatorki GP. Ceny paluszków spadły nawet o 22 proc. Fot. Magda Wygralak / Shutterstock

Action rusza z nową promocją, w której przecenione są akumulatorki GP w rozmiarach AAA i AA, czyli popularne małe i duże paluszki. Rabaty sięgają złotych, a przy tak często wymienianych bateriach robi się z tego oszczędność. Posłużą nam też na lata.

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Wystarczy przejść się po własnym mieszkaniu, żeby zauważyć, ile sprzętów ma klasyczne paluszki. Pilot do telewizora, mysz bezprzewodowa, zabawki dzieci, latarka w szufladzie czy budzik. Lista potrafi się wydłużać z każdym pomieszczeniem, a baterie w tych urządzeniach kończą się zwykle w najgorszym momencie.

Promocja na akumulatorki GP w Action. AA i AAA za parę złotych

W ofercie od 16 do 22 września w Action przecenione są dwa warianty akumulatorków z możliwością wielokrotnego ładowania. To nie pierwsza taka okazja w tej siecibo w naTemat pisaliśmy już, że Action uparło się na jeden produkt, a klienci byli zachwyceni, gdy w promocji były paluszki Varty. Teraz przecenia akumulatorki GP.

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Akumulatorki AA:

4 sztuki, 2100 mAh Cena promocyjna: 13,95 zł (3,49 zł/szt.) Cena regularna: 16,95 zł, czyli rabat 17 proc.

Akumulatorki AAA:

4 sztuki, 800 mAh Cena promocyjna: 9,95 zł (2,49 zł/szt.) Cena regularna: 12,88 zł, czyli rabat 22 proc.

Obie serie znoszą temperatury od -15 do +45 stopni Celsjusza, a producent zapewnia, że po roku przechowywania zachowują do 70 proc. mocy. Ładowarkę trzeba dokupić osobno. W Action kosztuje ona 22,95 zł i jest w stanie naładować akumulatorek w 3 godziny.

Promocja na akumulatorki GP w Action Fot. Action

Czy opłaca się kupować akumulatorki zamiast zwykłych baterii?

Cena jednostkowa akumulatorka jest o wiele wyższa niż zwykłej baterii jednorazowej. W tym samym Action zwykłe paluszki mało znanej firmy A-Force kupimy już za około 50 groszy za sztukę, czyli nawet trzy razy taniej niż akumulatorek z obecnej promocji. Inwestycja zwraca się jednak bardzo szybko.

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GP deklaruje dla swoich akumulatorków żywotność do 500 cykli ładowania, a w testach porównawczych wylicza, że jeden taki akumulatorek zastępuje w swoim cyklu życia nawet 2000 tradycyjnych baterii jednorazowych.

Innymi słowy: zestaw czterech akumulatorków AA za 13,95 zł może w praktyce zastąpić baterie warte nawet kilkaset złotych, gdybyśmy kupowali je pojedynczo po każdym rozładowaniu. Podobnie jest z wariantem AAA: przy cenie 9,95 zł za komplet koszt jednego użycia spada do ułamków grosza.

Do rachunku trzeba doliczyć jeszcze prąd potrzebny do ładowania, ale to koszt, który w praktyce nie robi różnicy. Przy obecnej średniej cenie energii w Polsce, czyli ok. 1,04 zł za kWh, naładowanie kompletu czterech akumulatorków AA to wydatek rzędu grosza.

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