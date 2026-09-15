Najwyższa pora pożegnać się z latem i powitać jesień, która zbliża się już wielkimi krokami. A wbrew temu, co niektórzy wciąż sądzą, wcale nie musi ona być szara i ponura. Jeśli chcemy wprowadzić do naszego mieszkania odrobinę koloru i ciepła na nadchodzące miesiące, ale jednocześnie nie zbankrutować, to Pepco ma teraz ofertę w sam raz.
Sklepy jak co roku ruszyły już ze swoimi nowymi ofertami sezonowymi na jesień. Jest w czym wybierać, a jeżeli nie chcemy stracić wszystkich oszczędności na zakupy, Pepco wychodzi ze swoimi propozycjami, które nie zdemolują nam portfela. Niedawno informowaliśmy w naTemat, że Pepco ma kurtkę za 80 zł w sam raz na jesień, a także modny różowy dres za 60 zł. Ale ubrania to niejedyne, co znajdziemy na sklepowych półkach. Nowa kolekcja z dodatkami i dekoracjami do domu od razu zwraca na siebie uwagę.
Tekstylia w jesiennej kolekcji Pepco
Nowa oferta Pepco to głównie klimatyczne ozdoby, ciepłe kolory i przytulne tekstury, które wzbogacą nasze wnętrza na najbliższe miesiące. Taki wystrój umili też czas tym, którzy za nadchodzącym sezonem wyjątkowo nie przepadają. Na sklepowych półkach jako pierwsze szczególnie rzucają się w oczy dekoracyjne poduszki i koce – a tych przecież w domu nigdy za wiele.
W asortymencie znajdziemy m.in. poduszkę z grubego, prążkowanego materiału. Ma ona rdzawy, rudy kolor, który idealnie wpasowuje się w jesienne kompozycje. Kosztuje 20 zł, ma wymiary 40 x 40 cm i wygląda na wyjątkowo miękką. Sprawdzi się rzucona luźno na sofie w salonie albo na łóżku w sypialni. Do kompletu Pepco proponuje koc w tym samym rdzawym odcieniu i prążkowanym wzorze. Kosztuje 50 zł, ma wymiary 150 x 200 cm i będzie w sam raz, żeby się pod nim ukryć w chłodny wieczór lub po prostu położyć go na kanapie jako element uzupełniający wnętrze.
Dostępny jest też koc z dekoracyjnym splotem i frędzlami, który z kolei z łatwością przełamuje jednolite aranżacje. Zdobi go krata składająca się z jesiennych barw: beżu, pomarańczu, czerwieni i bieli. Kosztuje 40 zł, ma ciekawą, szytą fakturę i wymiary 130 x 160 cm.
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Jesienna zastawa z Pepco. Kubki to podstawa
Z salonu przechodzimy do kuchni, gdzie również nie brakuje jesiennych nawiązań. Wyróżnia się tutaj beżowa zastawa, na której namalowano gałązki z jabłkami i gruszkami, czyli głównymi owocami tego sezonu. Do wyboru mamy m.in. talerz deserowy w motyw gruszek za 12 zł. Posiada pofalowane krawędzie i sprawdzi się świetnie do serwowania cynamonek czy klasycznej szarlotki. Do codziennych posiłków przygotowano talerz obiadowy z motywem jabłek za 15 zł, a na sałatki i przekąski – salaterkę z motywem gruszek w cenie 12 zł. Zestaw uzupełnia szklany kubek za 9 zł (420 ml) ze wzorem owoców i pozłacaną krawędzią, wprost idealny na jesienne napary.
Skoro o kubkach mowa – a te są przecież podstawą jesiennej zastawy – warto zwrócić też uwagę na szklany model w kształcie dyni za 7 zł. Występuje w wersji pomarańczowej oraz bezbarwnej. Ma pojemność aż 680 ml, więc nada się zarówno do porannej kawy, jak i ogromnej porcji wieczornej herbaty. Inną opcją jest jeszcze kubek typu baryłka za 15 zł (480 ml) o kremowym odcieniu z ciemnozielonymi brzegami, ozdobiony nadrukiem w dynie i rośliny, z którego również wygodnie będzie piło się ciepłe napoje.
Świece zapachowe z Pepco o jesiennych zapachach
Dom jesienią po prostu nie może obejść się bez jednego podstawowego dodatku – świec zapachowych. Pepco oferuje tu dwa interesujące warianty. Pierwszy z nich to świeca w szkle o aromacie gruszkowej tarty za 20 zł. Ma ozdobne, złote opakowanie w kwiaty i gruszki. To opcja w sam raz dla osób lubiących słodkie i delikatnie owocowe nuty. Dzięki dołączonej pokrywce pełni przy okazji funkcję dekoracyjną.
Druga propozycja to inspirowana gorzką czekoladą świeca w szkle o butelkowozielonym odcieniu. Na jej pokrywce umieszczono figurkę wiewiórki, co stanowi słodki jesienny detal. Podobnie jak poprzedniczka, kosztuje 20 zł.
Jeśli natomiast preferujemy małe podgrzewacze typu tealight, idealnie sprawdzi się ceramiczny świecznik w kształcie dyni wyceniony na zaledwie 5 zł. Można kupić kilka sztuk, porozstawiać w różnych kątach domu i tym samym w prosty sposób nadać mu przytulne, nastrojowe akcenty.