Pepco kusi klientów nową jesienną ofertą w swoich sklepach Fot. Shutterstock.com

Najwyższa pora pożegnać się z latem i powitać jesień, która zbliża się już wielkimi krokami. A wbrew temu, co niektórzy wciąż sądzą, wcale nie musi ona być szara i ponura. Jeśli chcemy wprowadzić do naszego mieszkania odrobinę koloru i ciepła na nadchodzące miesiące, ale jednocześnie nie zbankrutować, to Pepco ma teraz ofertę w sam raz.

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Sklepy jak co roku ruszyły już ze swoimi nowymi ofertami sezonowymi na jesień. Jest w czym wybierać, a jeżeli nie chcemy stracić wszystkich oszczędności na zakupy, Pepco wychodzi ze swoimi propozycjami, które nie zdemolują nam portfela. Niedawno informowaliśmy w naTemat, że Pepco ma kurtkę za 80 zł w sam raz na jesień, a także modny różowy dres za 60 zł. Ale ubrania to niejedyne, co znajdziemy na sklepowych półkach. Nowa kolekcja z dodatkami i dekoracjami do domu od razu zwraca na siebie uwagę.

Tekstylia w jesiennej kolekcji Pepco

Nowa oferta Pepco to głównie klimatyczne ozdoby, ciepłe kolory i przytulne tekstury, które wzbogacą nasze wnętrza na najbliższe miesiące. Taki wystrój umili też czas tym, którzy za nadchodzącym sezonem wyjątkowo nie przepadają. Na sklepowych półkach jako pierwsze szczególnie rzucają się w oczy dekoracyjne poduszki i koce – a tych przecież w domu nigdy za wiele.

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W asortymencie znajdziemy m.in. poduszkę z grubego, prążkowanego materiału. Ma ona rdzawy, rudy kolor, który idealnie wpasowuje się w jesienne kompozycje. Kosztuje 20 zł, ma wymiary 40 x 40 cm i wygląda na wyjątkowo miękką. Sprawdzi się rzucona luźno na sofie w salonie albo na łóżku w sypialni. Do kompletu Pepco proponuje koc w tym samym rdzawym odcieniu i prążkowanym wzorze. Kosztuje 50 zł, ma wymiary 150 x 200 cm i będzie w sam raz, żeby się pod nim ukryć w chłodny wieczór lub po prostu położyć go na kanapie jako element uzupełniający wnętrze.

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Jesienna oferta w Pepco Fot. pepco.pl

Dostępny jest też koc z dekoracyjnym splotem i frędzlami, który z kolei z łatwością przełamuje jednolite aranżacje. Zdobi go krata składająca się z jesiennych barw: beżu, pomarańczu, czerwieni i bieli. Kosztuje 40 zł, ma ciekawą, szytą fakturę i wymiary 130 x 160 cm.

Jesienna zastawa z Pepco. Kubki to podstawa

Z salonu przechodzimy do kuchni, gdzie również nie brakuje jesiennych nawiązań. Wyróżnia się tutaj beżowa zastawa, na której namalowano gałązki z jabłkami i gruszkami, czyli głównymi owocami tego sezonu. Do wyboru mamy m.in. talerz deserowy w motyw gruszek za 12 zł. Posiada pofalowane krawędzie i sprawdzi się świetnie do serwowania cynamonek czy klasycznej szarlotki. Do codziennych posiłków przygotowano talerz obiadowy z motywem jabłek za 15 zł, a na sałatki i przekąski – salaterkę z motywem gruszek w cenie 12 zł. Zestaw uzupełnia szklany kubek za 9 zł (420 ml) ze wzorem owoców i pozłacaną krawędzią, wprost idealny na jesienne napary.

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Jesienna oferta w Pepco Fot. pepco.pl

Skoro o kubkach mowa – a te są przecież podstawą jesiennej zastawy – warto zwrócić też uwagę na szklany model w kształcie dyni za 7 zł. Występuje w wersji pomarańczowej oraz bezbarwnej. Ma pojemność aż 680 ml, więc nada się zarówno do porannej kawy, jak i ogromnej porcji wieczornej herbaty. Inną opcją jest jeszcze kubek typu baryłka za 15 zł (480 ml) o kremowym odcieniu z ciemnozielonymi brzegami, ozdobiony nadrukiem w dynie i rośliny, z którego również wygodnie będzie piło się ciepłe napoje.

Świece zapachowe z Pepco o jesiennych zapachach

Dom jesienią po prostu nie może obejść się bez jednego podstawowego dodatku – świec zapachowych. Pepco oferuje tu dwa interesujące warianty. Pierwszy z nich to świeca w szkle o aromacie gruszkowej tarty za 20 zł. Ma ozdobne, złote opakowanie w kwiaty i gruszki. To opcja w sam raz dla osób lubiących słodkie i delikatnie owocowe nuty. Dzięki dołączonej pokrywce pełni przy okazji funkcję dekoracyjną.

Druga propozycja to inspirowana gorzką czekoladą świeca w szkle o butelkowozielonym odcieniu. Na jej pokrywce umieszczono figurkę wiewiórki, co stanowi słodki jesienny detal. Podobnie jak poprzedniczka, kosztuje 20 zł.

Jesienna oferta w Pepco Fot. pepco.pl