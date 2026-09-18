: Polskie myśliwce w akcji. Wojsko reaguje na kolejny atak Rosji na Ukrainę. Fot. Jasper Dalgliesh / Shutterstock

Polska znów poderwała swoje myśliwce. W piątek tuż po godzinie 7 rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu "operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej". Ma to oczywiście związek z kolejnymi rosyjskimi atakami na Ukrainie.

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Komunikat DORSZ pojawił się o 7:17. Centrum Operacji Powietrznych uruchomiło dostępne siły i środki, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego przeszły w stan gotowości. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana.

Dlaczego Polska znów poderwała myśliwce 18 września?

Powód jest ten sam co przy wcześniejszych tego typu komunikatach w tym roku: rosyjskie ataki rakietowe i dronowe na sąsiedni kraj, które zmuszają polską armię do wzmożonej czujności przy wschodniej granicy.

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Jak podkreślono w komunikacie, "działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej" – przekazało Dowództwo Operacyjne RSZ. Dowództwo zaznaczyło też, że działania obejmują przede wszystkim rejony przyległe do terenów zagrożonych, czyli pas wzdłuż granicy z Ukrainą.

Na razie nie ma informacji o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej ani o zakończeniu operacji. Podobne incydenty w tym roku kończyły się zwykle po kilku godzinach, gdy Rosja przerywała nocne naloty na Ukrainę i wojsko wracało do standardowej gotowości.

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