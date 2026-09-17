87 lat po agresji ZSRR Tusk mówi o wojnie, która już trwa. Co dokładnie powiedział? Fot. x.com/donaldtusk

– Rosja wcale nie musi przekraczać naszej granicy. Ona już prowadzi z nami wojnę hybrydową za pomocą dronów, aktów sabotażu i dezinformacji w internecie – mówi premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w czwartek z okazji 87. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Premier łączy w nim wspomnienie 1939 roku z ostrzeżeniem przed tym, co dzieje się dziś, tuż za wschodnią granicą.

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87 lat temu, 17 września 1939 roku, gdy Wojsko Polskie od dwóch tygodni broniło kraju przed Niemcami, ze wschodu uderzyła Armia Czerwona, łamiąc podpisany ze Stalinem pakt o nieagresji.

Tusk przywołuje tę datę nie jako historyczną ciekawostkę, tylko jako przestrogę przed powtórką z myślenia, że cudza wojna Polski nie dotyczy. – Jako historyk doskonale wiem, że metody rosyjskich działań od stuleci pozostają bez zmian. Napaść na sąsiadów pod pretekstem wyzwolenia – mówi premier, dodając, że dzisiejsze wydarzenia trzeba czytać jako rym tamtej historii, a nie jej powtórkę.

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Drony i rakiety tuż przy granicy z Polską

W nagraniu Tusk wylicza serię incydentów sprzed kilku dni. W niedzielę w Dorohusku zawyły syreny, a od wybuchów drżały szyby w oknach: kilkaset metrów od przejścia granicznego rosyjski dron uderzył w stację benzynową, a kolejny uderzył w pociąg Kijów-Warszawa.

Noc wcześniej rosyjskie drony uszkodziły fabrykę należącą do polskiej firmy działającej na Ukrainie, a w lipcu uzbrojona rakieta Ch-101 z Rosji wleciała do Polski i spadła na pole na Lubelszczyźnie.

– Tym, którzy dziś mówią, że to nie nasza wojna, przypominam tę lekcję historii – mówi Tusk, nawiązując do francuskiego polityka, który w maju 1939 roku pytał na łamach prasy, po co umierać za Gdańsk. Kilka miesięcy później wojna objęła całą Europę.

Polska wydaje na obronność blisko 5 proc. PKB

Drugą część wystąpienia Tusk poświęca temu, czym dzisiejsza Polska różni się od tej sprzed II WŚ. – W 1939 roku sojuszników mieliśmy właściwie tylko na papierze. Zostaliśmy sami. Dziś jesteśmy w NATO i w Unii Europejskiej – mówi premier. Przypomina też skalę zbrojeń: – Wydajemy na obronę prawie 5 proc. PKB. To niemal dwa razy więcej niż Niemcy i ponad dwa razy więcej niż Francja.

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Do tego dochodzą pieniądze z unijnego programu SAFE, z którego Polska pozyskała 44 mld euro (ok. 191 mld zł po obecnym kursie NBP). To najwięcej ze wszystkich państw, którym UE serwuje miliardy na obronność. – Europa, która w 1939 roku nie chciała umierać za Gdańsk, dziś finansuje polskie zbrojenia – podsumowuje Tusk, dodając, że polskie granice są dziś najlepiej strzeżonymi granicami na kontynencie.

– Nie szukamy wojny, ale jeśli ktokolwiek odważy się nas zaatakować, spotka się ze stanowczą odpowiedzią naszą i naszych sojuszników. Niech żyje wolna i bezpieczna Rzeczpospolita – zakończył.

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Tego samego dnia w powietrzu pojawiły się myśliwce

Nagranie Tusk opublikował w czwartek przed południem, niemal w tym samym momencie, w którym Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu operowania wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.

Powodem były rosyjskie uderzenia dronów na zachodnią Ukrainę, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w ciągu kwadransa dwa alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny, ostrzegając przed zagrożeniem atakiem z powietrza.