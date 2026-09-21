Numer 81 535 67 65 dzwoni po aktywacji mObywatela. PKO BP potwierdza jego autentyczność. Fot. Rendi apriyandi / Shutterstock

Polacy coraz częściej zgłaszają automatyczne połączenia z numeru 81 535 67 65, które pojawiają się tuż po aktywacji aplikacji mObywatel przez bankowość internetową. Sam numer wyszukano w internetowych bazach niemal 200 tys. razy. Bank PKO BP oficjalnie potwierdza, że to jego infolinia, ale internauci są bardzo podejrzliwi.

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Numer 81 535 67 65 jest na liście oficjalnych numerów kontaktowych banku PKO BP, jednak sama forma połączenia budzi wątpliwości. Automat (bot) dzwoni bez wcześniejszej zapowiedzi i pyta o potwierdzenie tożsamości. W serwisach oceniających nieznane numery zbiera przeróżne opinie: od ostrzeżeń przed oszustwem po zapewnienia, że to standardowa procedura banku.

Po co dzwoni automat PKO BP po aktywacji mObywatela?

Jak wynika z ustaleń Onetu, połączenia z numeru 81 535 67 65 mają potwierdzić, że to sam klient aktywował aplikację mObywatel przez bankowość internetową PKO BP. Automat przedstawia się jako Wirtualna Asystentka PKO Banku Polskiego i pyta, czy dana osoba samodzielnie i świadomie przeprowadziła tę operację.

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Bank zastrzega, że taka weryfikacja odbywa się wyłącznie w godzinach od 9:00 do 21:00. Dla części klientów sam fakt, że telefon dzwoni tuż po zalogowaniu się do aplikacji lub skorzystaniu z bankowości elektronicznej, wygląda podejrzanie i przypomina mechanizm stosowany przez oszustów. Intencja połączenia jest prawdopodobnie odwrotna.

PKO BP na swojej stronie przypomina, że oprócz 81 535 67 65 do kontaktu z klientami wykorzystuje też numery 81 535 60 60, 22 866 45 55 oraz infolinię 800 777 000. Tożsamość dzwoniącego można dodatkowo zweryfikować w aplikacji IKO banku. Pisaliśmy o tym w tekście o nowym oszustwie, przez które można stracić całe pieniądze.

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Skrajne opinie o numerze 81 535 67 65 w sieci

W bazie serwisu nieznany-numer.pl numer 81 535 67 65 ma reputację określaną jako "irytująca", 194 463 wyszukania i 260 komentarzy, a pierwsze zgłoszenie odnotowano tam 26 marca 2022 roku.

Zupełnie inny obraz numeru pokazuje z kolei odebractelefon.pl, gdzie wśród opinii przeważają te pozytywne nad negatywnymi, a najczęściej wybieraną kategorią jest po prostu "firma", rzadziej "telemarketer", "automat" czy "oszustwo".

Wśród komentarzy pojawiają się jednak i takie, które opisują nietypowy przebieg rozmowy. "Dzwoni bot PKO, zna twoje imię i nazwisko, prosi o podanie ostatnich cyfr numeru PESEL!" – napisała użytkowniczka na portalu odebractelefon.pl.

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Inna osoba zgłaszająca numer w tym samym serwisie opisała sprawę bardziej podejrzliwie: "Rzekomy telefon z PKO BP w związku z aktywacją mObywatel. Rzecz w tym, że aktywacja mObywatela tak nie wygląda ani też nie zamawiałem takiej aktywacji".

Na nieznany-numer.pl pojawiają się z kolei krótsze, ale równie wymowne wpisy, jak "Odebrałem. I cisza…", jak w przypadku oszustwa wangiri, oraz bardziej rzeczowe zgłoszenia w rodzaju "Przestępcy przy użyciu tego numeru próbują pozyskać dane osobowe (PESEL)".

PKO BP i mObywatel. Zupełnie inna aktywacja

W oficjalnym opisie usługi e-Tożsamość na stronie PKO Banku Polskiego cała procedura potwierdzania tożsamości przy aktywacji mObywatela wygląda inaczej. Po pierwsze, odbywa się w całości w serwisie iPKO, po zalogowaniu, a po drugie kończy się kodem z narzędzia autoryzacyjnego.

"Do utworzenia e-Tożsamości konieczne jest jedynie poprawne zalogowanie do bankowości elektronicznej, potwierdzenie poprawności danych, a następnie autoryzacja kodem z narzędzia autoryzacji" – czytamy na stronie banku.

Żaden z opisanych tam kroków nie obejmuje rozmowy telefonicznej z automatem, co tłumaczy, dlaczego wielu klientów uznaje taki telefon za nietypowy.

Jak nie dać się oszukać na fałszywego konsultanta banku?

Sam fakt, że numer jest na stronie PKO BP, nie oznacza, że można mu bezwzględnie ufać. Na ekranie też może nam się wyświetlić jako bank, ale jest też szansa, że kryją się za nim hakerzy. Samo PKO BP ostrzega przed nowymi oszustwami z udziałem fałszywych konsultantów.

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Oszuści potrafią podszyć się pod dowolną infolinię bankową wykorzystując słabości systemu i nowoczesne oprogramowanie oraz sprzęt. Ta technika nosi nazwę spoofingu, czyli fałszowania numeru wyświetlanego na ekranie telefonu ofiary tak, by wyglądał na zaufany kontakt.

Sama aplikacja mObywatel bywa punktem wyjścia dla innych, groźniejszych oszustw. Pisaliśmy między innymi o paskudnym oszustwie metodą na mObywatela, gdzie przestępcy podszywali się pod aplikację w fałszywych SMS-ach, a niedawno opisywaliśmy też przypadek, gdy fałszywy mObywatel krążył po Polsce w postaci spreparowanego ekranu dokumentu. PKO BP już wcześniej ostrzegało przed manipulatorami podszywającymi się pod konsultantów, gdy informowano o nowych zabezpieczeniach biometrycznych banku (m.in. zrobienie selfie).

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