Najbardziej obserwowana obrona doktoratu w Polsce zakończona fiaskiem. Jakub Wiech bez tytułu Fot. x.com / Jakub Wiech

Sześć godzin dyskusji, ponad pół setki pytań i... pat w głosowaniu komisji. Jakub Wiech, czołowy polski publicysta energetyczny, nie uzyskał stopnia doktora na Uniwersytecie Warszawskim. Wiech uznaje wynik za niezrozumiały i zapowiada, że nie zamierza się odwoływać.

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Trzy pozytywne recenzje, przejście przez Jednolity System Antyplagiatowy i obrona, na którą przyszły tłumy. Dlaczego komisja doktorska UW wstrzymała się od jednoznacznego poparcia pracy Wiecha? Sprawdzamy stanowiska obu stron gorącego sporu.

3 za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące. Ekspert od energii poległ na własnej obronie

To miało być zwieńczenie wieloletniej pracy naukowej i publicystycznej. W poniedziałek, 21 września 2026 roku, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej Jakuba Wiecha – znanego eksperta, twórcy podcastu "Elektryfikacja" i byłego redaktora naczelnego Energetyka24.

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Praca zatytułowana "Wpływ instytucji i prawa Unii Europejskiej na bezpieczeństwo rynku gazu ziemnego w Polsce w latach 2004–2019" przyciągnęła jednak uwagę daleko wykraczającą poza mury uczelni. Wiech jest wrogiem publicznym osób negujących zmiany klimatyczne i propagujących spalanie węgla jako panaceum na energetyczne bolączki Polski i świata.

Finał trwającej sześć godzin obrony okazał się jednak porażką autora: komisja doktorska w głosowaniu nie opowiedziała się za nadaniem mu stopnia doktora.

Burza przed obroną. Zarzuty o plagiat i błędne założenia

Jeszcze przed poniedziałkowym wydarzeniem wokół doktoratu Wiecha wybuchła spora kontrowersja. Tomasz Swaczyna z Instytutu Analiz i Ekspertyz Gospodarczych opublikował w sieci analizę, w której zarzucił autorowi szereg błędów merytorycznych, w tym wadliwość podstawowego założenia i modelu badawczego.

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Najcięższy zarzut dotyczył jednak rzetelności tekstu: zdaniem Swaczyny jeden z podrozdziałów doktoratu był w zasadzie przetłumaczonym raportem organizacji CEE Bankwatch Network sprzed trzech lat.

Ten scenariusz budzi jednoznaczne skojarzenia. Gdy Jacek Bartosiak stracił tytuł doktora, kluczowym zarzutem również było przejęcie bez odpowiedniego oznaczenia treści z raportu zagranicznego think tanku – choć w tamtym przypadku decyzja zapadła dopiero lata po obronie.

Jakub Wiech odrzucał zarzuty o brak samodzielności tekstu, podkreślając, że nie korzystał z AI ani z cudzych treści w sposób niedozwolony, a praca pomyślnie przeszła weryfikację w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) i uzyskała trzy pozytywne recenzje. Tyle że – jak ripostował Swaczyna – JSA nie wykrywa tłumaczeń z języka angielskiego na polski, co jest powszechnie znanym ograniczeniem tego narzędzia.

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Problem weryfikacji samodzielności dotyczy zresztą całego systemu edukacji, nie tylko doktoratów. Eksperci przekonują, że szkoły nie są bezradne wobec AI, a 3 sposoby na weryfikację samodzielności opierają się na tym samym, co obrona ustna – rozmowie, która pokazuje, czy autor rzeczywiście panuje nad materiałem.

Tropienie nierzetelności naukowej przez lata spoczywało na barkach nielicznych pasjonatów. Najbardziej znanym z nich jest Marek Wroński, łowca plagiatów, który od kilkunastu lat opisuje przypadki kopiowania prac na polskich uczelniach.

Sześć godzin, 50 pytań i publiczny spektakl

Obrona na Uniwersytecie Warszawskim przekształciła się w wielogodzinny maraton (zwykle obrona trwa ok. 2 godzin). Wiech musiał zmierzyć się z około 50 pytaniami, z czego zaledwie 15 zadała komisja, a resztę – zgromadzona publiczność. Wiech mierzył się z pytaniami zarówno merytorycznymi (o zasady jednomyślności w UE), wysłuchiwał politycznych monologów o polskim węglu czy podważania ocieplenia klimatu.

Relacjonował, że pewien mężczyzna tweetujący z konta "anna_ak", podawał zmieniony przebieg obrony i zostawiał podobizny Wiecha w wydziałowej toalecie.

– Odpowiedziałem na wszystkie stawiane pytania. Odpowiedziałem też – zgodnie ze wcześniejszą deklaracją – na wszystkie przedstawione mi medialnie zarzuty. Zrobiłem to dopiero teraz, na obronie, bo uznałem, że to jest właściwe forum na taką dyskusję – komentował po wszystkim Wiech w serwisie X.

Wynik głosowania. Cztery głosy, które przeważyły

Mimo że recenzenci nie wycofali swoich pozytywnych opinii, a praca została dopuszczona do obrony, głosowanie członków komisji zakończyło się patem: 3 głosy za, 3 przeciw, 4 wstrzymujące się.

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Aby uchwała o nadaniu stopnia doktora przeszła, wymagana jest bezwzględna większość głosów za (czyli głosy "za" muszą przeważać nad sumą głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"). Wynik 3-3-4 oznaczał formalny brak rekomendacji do nadania tytułu.

Doktoraty osób publicznych pod lupą

Doktoraty rozpoznawalnych postaci zawsze budzą dodatkowe emocje. Przed laty środowisko akademickie komentowało, że doktorat Patryka Jakiego to ściema: zdaniem doktorów, którzy zwracali uwagę na wyjątkowo szybkie tempo przewodu. Różnica jest jednak zasadnicza: tam dyskutowano o zbyt łagodnej procedurze, tu komisja okazała się wyjątkowo wymagająca.

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Szerszy kontekst to pytanie o jakość całego systemu nadawania stopni i dyplomów. Wystarczy przypomnieć, że Collegium Humanum znowu ma kłopoty – tym razem z UOKiK – po aferze z ekspresowym przyznawaniem dyplomów MBA.

Brak odwołania i co dalej?

Jakub Wiech zadeklarował, że nie zamierza odwoływać się od decyzji komisji ani składać skarg do Rady Doskonałości Naukowej.

– Głównie dlatego, że taki rezultat głosowania komisji uznaję za niezrozumiały. Zrozumiałbym, gdyby głosowanie wyglądało np.: 9 przeciw, 1 za, czy nawet gdyby po prostu większość komisji zagłosowała jednoznacznie "przeciw". [...] Ale w tym układzie, kiedy największa grupa członków komisji po prostu wstrzymała się od głosu, sprawa jest dla mnie po prostu niezrozumiała – napisał publicysta.

Proceduralnie sprawa nie jest jednak całkowicie zamknięta. Tomasz Swaczyna zapowiedział złożenie wniosku w trybie dostępu do informacji publicznej o ujawnienie, jak głosowali poszczególni członkowie komisji. Przypomniał również, że sama uchwała komisji doktorskiej nie kończy automatycznie sprawy z prawnego punktu widzenia – to Rada Dyscypliny Naukowej UW musi formalnie przegłosować i wydać decyzję o odmowie nadania stopnia, od której dopiero wtedy przysługują kroki odwoławcze.

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