Raport SGH wstrząsnął Forum w Karpaczu. Fot. Shutterstock

Zmniejszyliśmy dystans dochodowy do USA i Europy Zachodniej, ale ponad połowa tego "sukcesu" to wynik statystycznego złudzenia wynikającego ze spadku liczby ludności. Prezentowany na XXXV Forum Ekonomicznym w Karpaczu Raport SGH obnaża pułapki tzw. "kapitalizmu patchworkowego" i ostrzega przed utknięciem na obrzeżach Europy.

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Szkoła Główna Handlowa w Warszawie opublikowała najnowszy raport, który rzuca chłodne światło na naszą konwergencję dochodową. Bez innowacji, cyfryzacji i realnego skoku produktywności dotychczasowy model rozwoju oparty na taniej sile roboczej i wyczerpującej się demografii właśnie dobiega końca.

Raport SGH otwiera XXXV Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Jesteśmy w Karpaczu, gdzie oficjalną prezentacją dziewiątej edycji Raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego zainaugurowano obrady XXXV Forum Ekonomicznego. Publikacja przygotowana przez zespół ponad 50 naukowców pod kierunkiem SGH przynosi chłodną i bezkompromisową diagnozę naszej gospodarki. Program obrad pokazuje zresztą, że Forum Ekonomiczne Karpacz 2026 w całości kręci się wokół pytania o odporność i konkurencyjność regionu.

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Mimo że Polska i 10 pozostałych państw Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW11) w latach 2004–2025 zmniejszyły dystans dochodowy do USA z niespełna 40 proc. do 58,4 proc. poziomu amerykańskiego, za sukcesem tym kryje się niepokojący mechanizm.

Gdyby liczba mieszkańców Polski i regionu rosła w tempie amerykańskim, nasz dochód per capita wynosiłby dziś zaledwie 46 proc. poziomu USA, a nie 58,4 proc.

Pułapka statystyki: kurcząca się populacja pompowała wskaźniki

Naukowcy z SGH przeprowadzili dekompozycję procesu doganiania bogatszych gospodarek na składnik wzrostowy oraz demograficzny. Wyniki są uderzające: aż 53 proc. poprawy wskaźnika konwergencji per capita wynikało ze spadku liczby ludności w naszym regionie.

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Ponieważ dochód na mieszkańca oblicza się, dzieląc całkowitą produkcję przez liczbę obywateli, ubytek populacji (średnio o 0,3 proc. rocznie) automatycznie podbijał statystyczny poziom zamożności. To nie jest jednorazowy epizod – liczba urodzeń leci na łeb na szyję, jakby Polska skurczyła się o duże miasto, a każdy kolejny rocznik pogłębia efekt widoczny w statystykach dochodowych.

Kapitalizm patchworkowy i jego ograniczenia

Autorzy raportu określają ukształtowany po 1989 roku model rozwojowy mianem "kapitalizmu patchworkowego" – fragmentarycznej mozaiki elementów przejętych z różnych epok i porządków.

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Po stronie plusów: absorpcja technologii przez korporacje, członkostwo w UE, elastyczność oraz wysokie bodźce do ciężkiej pracy. Rewersem tej samej monety jest jednak własnościowa zależność od zagranicznego kapitału – najlepiej widać to wtedy, gdy Żabkę przejmuje właściciel Circle K, a decyzje strategiczne przenoszą się poza Polskę.

Główna słabość modelu to syndrom instytucjonalnej krótkowzroczności – skłonność decydentów do wybierania łatwych celów ilościowych (np. tania siła robocza) kosztem trudnych reform jakościowych.

Kluczowe wnioski Raportu SGH: inwestycje, zdrowie, rynek pracy

Polska wyróżnia się wysokim tempem wzrostu przy wyjątkowo niskiej bazie kapitałowej. Stopa inwestycji na poziomie 17,1 proc. PKB należy do najniższych w Europie, a sam strumień inwestycji ma wciąż zbyt rzadko charakter innowacyjny.

W autorskim Indeksie Odporności Sektora Ochrony Zdrowia (SIO-SOZ) Polska zajęła 22. miejsce na 27 państw UE z wynikiem 0,346, ustępując regionalnym liderom – Słowenii (0,487) oraz Czechom (0,455). Część rezerw leży dziś w technologii: AI nie zastąpi lekarza, może za to skrócić kolejkę z trzech miesięcy do tygodnia, co bez nowych kadr byłoby nieosiągalne.

Mimo wzrostu aktywności zawodowej kobiet w Polsce o 13,4 p.p., w samym rolnictwie indywidualnym wciąż występuje nadwyżka zatrudnienia szacowana na 810 tysięcy osób.

Wprowadzenie 3-procentowego podatku od usług cyfrowych (DST) obciążającego największe giganty technologiczne mogłoby przynieść polskiemu budżetowi od 3 do 4 mld zł rocznie. Politycznie sprawa jest już rozstrzygnięta co do kierunku: nowy podatek w Polsce coraz bliżej, szykujcie się, bo Tusk dał zielone światło, choć spór o stawkę i zakres trwa.

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Aż 46 proc. ankietowanych ekspertów uważa, że wejście Ukrainy do UE przyniesie scenariusz WIN-WIN, ale polskie środowisko obawia się presji cenowej i destabilizacji rynku rolnego (scenariusz WIN-LOSE). Jednocześnie Polska odpowiada za 43,1 proc. zgłoszeń patentowych w obszarze technologii podwójnego zastosowania (cywilno-wojskowych) w całym regionie EŚW.

Koniec taniego modelu wzrostu. Co dalej z gospodarką Polski