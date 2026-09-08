"Polska jest lata świetlne przed Niemcami". Dom Cyfrowej Polski otwarty w Karpaczu Fot. naTemat.pl

Trzy dni palących debat o cyfrowym bezpieczeństwie, sztucznej inteligencji i globalnych ambicjach Polski. W Karpaczu oficjalnie ruszył Dom Cyfrowej Polski – specjalna strefa dyskusyjna, której partnerem medialnym jest nasza grupa. Podczas otwarcia mocny głos zabrał szef Spider’s Web i Grupy naTemat Przemysław Pająk, wskazując na gigantyczny skok technologiczny naszego kraju.

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Cyfryzacja szkół, e-administracja, suwerenność technologiczna i ochrona konsumentów w sieci. W ramach XXXV Forum Ekonomicznego w Karpaczu wystartował Dom Cyfrowej Polski. Zapraszamy na relację z otwarcia strefy, w której jako Grupa naTemat i Spider's Web bierzemy czynny udział.

Cyfrowy skok Polski na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Pozycja Polski w G20, rywalizacja technologiczna Europy i zaufanie do nowych narzędzi – to główne filary trzydniowego programu Domu Cyfrowej Polski. W trakcie otwarcia nie zabrakło zarówno dumy z polskich osiągnięć cyfrowych, jak i gorzkich wniosków na temat infrastruktury.

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Dom Cyfrowej Polski to wyjątkowa strefa dyskusyjna poświęcona nowym technologiom, cyfryzacji gospodarki oraz bezpieczeństwu w sieci. Jako Grupa naTemat, Spider's Web i Bezprawnik mamy przyjemność być partnerem medialnym tego wydarzenia, a nasi dziennikarze i eksperci przez najbliższe dni będą na miejscu prowadzić i relacjonować najważniejsze panele.

Cyfrowa strefa to jeden z mocniejszych punktów, jakie Karpacz 2026 Forum Ekonomiczne wpisało w tegoroczną agendę. Uroczystego otwarcia dokonali prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik oraz szef Spider's Web i Grupy naTemat Przemysław Pająk.

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Przemysław Pająk o cyfryzacji Polski: "Technologie przestały być domeną geeków"

Głównym akcentem inauguracyjnego spotkania było wystąpienie Przemysława Pająka, który zwrócił uwagę na niesamowitą ewolucję, jaką media technologiczne i cała branża przeszły w ciągu ostatnich 20 lat.

Od niszy do codzienności: jeszcze kilkanaście lat temu innowacje cyfrowe stanowiły zamknięty temat dla pasjonatów komputerowych. Dziś technologia przenika każdy obszar naszego życia – od prawa i biznesu, po edukację i finanse. Polski prymat w e-usługach: powołując się na własne doświadczenia z wieloletniego pobytu za granicą, Przemysław Pająk podkreślił polski sukces w cyfryzacji.

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– Spędziłem ponad sześć lat w Niemczech i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć: Polska jest o lata świetlne do przodu, jeśli chodzi o rozwój cyfryzacji w porównaniu z naszym zachodnim sąsiadem. Cieszymy się, że jako Spider's Web, Bezprawnik i naTemat możemy z bliska opisywać i wspierać ten skok – zaznaczył Przemysław Pająk.

Tempo tego skoku najlepiej widać w e-administracji: wielka nowość w mObywatelu, bez papierów potrzebny będzie tylko smartfon to zmiana, o jakiej w wielu krajach Europy Zachodniej wciąż się dopiero dyskutuje.

Trzy dni, trzy filary cyfrowej przyszłości

Program Domu Cyfrowej Polski został podzielony na trzy bloki tematyczne:

Dzień 1: Konkurencyjność Europy Środkowej

Pozycja Europy w globalnym wyścigu technologicznym i budowanie przewag.

Dzień 2: Polska w G20 i suwerenność technologiczna

Ambicje naszego kraju i wpływ cyfryzacji na globalny kierunek zmian. To także pole sporu o to, kto płaci za korzystanie z polskiego rynku – nowy podatek w Polsce coraz bliżej, szykujcie się, bo Tusk dał zielone światło, a danina od big techów ma być jednym z narzędzi budowania cyfrowej niezależności.

Dzień 3: Konsument i zaufanie w sieci

Cyberbezpieczeństwo, ochrona danych, finanse oraz bezpieczna sztuczna inteligencja. Skala wyzwania jest realna: dezinformacja zatruwa umysły, nawet eksperci mają problem z jej rozpoznaniem, a generatywna AI dodatkowo obniża próg wejścia dla manipulacji.

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Prezes Cyfrowej Polski Michał Kanownik podkreślił, że celem spotkań nie jest wyłącznie chwalenie się sukcesami, ale też otwarta i krytyczna dyskusja o barierach, które trzeba jak najszybciej usunąć.

Cyfryzacja szkół: dobre oceny, ale problem z siecią

Obecny na otwarciu przedstawiciel administracji regionalnej Jan Ziemichód przytoczył niepokojące dane z najnowszego raportu dotyczącego cyfryzacji polskich szkół. Choć nauczyciele oceniają ogólną jakość cyfryzacji w placówkach wysoko (na 7,6 w 10-punktowej skali), to aż dwie trzecie szkół wciąż zmaga się z problemami z podstawowym dostępem do internetu. Pokazuje to, jak duża praca w obszarze infrastrukturalnym wciąż stoi przed administracją publiczną.

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Infrastruktura to zresztą tylko jedna strona równania – druga to kompetencje i zasady korzystania z nowych narzędzi. Praktyka pokazuje, że szkoły nie są bezradne wobec AI, sposoby na weryfikację samodzielności działają nawet tam, gdzie łącze bywa zawodne.