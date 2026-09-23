Jesień 2026 przynosi przedsiębiorcom falę cyfrowych obowiązków i ułatwień. Koniec z papierologią Fot. santoelia / Shutterstock

1 października 2026 roku każdy przedsiębiorca w Polsce będzie musiał mieć aktywny adres do e-Doręczeń, a od 1 listopada założenie firmy w CEIDG stanie się możliwe wyłącznie przez internet. To dwie z kilku zmian, które tej jesieni domykają cyfryzację kontaktów biznesu z administracją.

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Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało dla przedsiębiorców pakiet zmian obejmujący obowiązkową elektroniczną korespondencję, zdalną rejestrację działalności i nową odsłonę portalu Biznes.gov.pl.

Obowiązkowy adres do e-Doręczeń dla firm od 1 października 2026

Od 1 października 2026 roku każdy przedsiębiorca musi mieć aktywny adres do e-Doręczeń, czyli elektronicznej skrzynki zastępującej list polecony z potwierdzeniem odbioru.

Firmy działające już wcześniej mają na założenie adresu czas tylko do 30 września 2026 roku, czyli praktycznie do końca tego tygodnia, a przy każdej zmianie wpisu w KRS lub CEIDG po 1 października będą musiały podać jego dane. Rozwiązanie zastępuje system awizo w skrzynce.

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Kto dopiero zakłada firmę, adres do e-Doręczeń dostaje automatycznie w trakcie rejestracji, ale trzeba pamiętać o jego aktywacji, czyli kliknięciu w link przesłany mailem, bo samo złożenie wniosku nie wystarczy. "e-Doręczenia to przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy" – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Korespondencja przesyłana w ten sposób ma taką samą moc prawną jak list polecony, a system generuje dowody nadania i odbioru. Skrzynkę trzeba jednak regularnie sprawdzać, bo nieodebrana wiadomość i tak wywołuje skutki prawne.

Firmę założysz wyłącznie online. Co zmieni się w CEIDG i mObywatelu?

Od 1 listopada 2026 roku, czyli za nieco ponad miesiąc, wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej w CEIDG złoży się wyłącznie elektronicznie, z wyjątkiem sytuacji, gdy firmę zakłada osoba małoletnia. Zdalną rejestrację umożliwią Biznes.gov.pl, mObywatel oraz bankowość elektroniczna.

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Od kwietnia 2026 roku w mObywatelu działa usługa Firma, dzięki której da się założyć działalność, sprawdzić dane firmy i pobrać zaświadczenie z CEIDG. Z tego samego miejsca da się też zawiesić lub wznowić działalność albo zmienić jej termin. Cyfryzacja CEIDG oznacza mniej formalności, bo część danych aktualizuje się automatycznie dzięki połączeniu bazy z innymi rejestrami.

Na kolejny etap trzeba będzie poczekać do 2028 roku, gdy w CEIDG pojawi się możliwość zmiany wniosku przez internet oraz "jedno okienko" dla spółek cywilnych, łączące CEIDG, ZUS, urząd skarbowy i GUS. Zmiany wpisują się w trend, o którym niedawno mówił wiceminister w rozmowie o walce z biurokracją w Brukseli.

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Nowy Biznes.gov.pl. Pulpit Użytkownika, eUmowy i cyberbezpieczeństwo firmy

Odświeżona wersja Biznes.gov.pl jest wdrażana stopniowo od połowy września 2026 roku, więc część zmian jest już widoczna na portalu. Zmienia się wygląd serwisu, nawigacja i organizacja usług, a dotychczasowe Konto Przedsiębiorcy ustępuje miejsca Pulpitowi Użytkownika z prostszym menu bocznym.

Nowa odsłona portalu obejmuje też moduł eUmowy, dostępny już dla zalogowanych, który pozwala zawrzeć umowę o pracę oraz zlecenie, a w przyszłości ma być rozwijany o kolejne dokumenty.

Przybywa też narzędzi do cyberbezpieczeństwa. Przedsiębiorca bezpłatnie sprawdzi tam dojrzałość cyfrową firmy, zweryfikuje obowiązki z unijnej dyrektywy NIS2 oraz ustali, czy jego produkt podlega Aktowi o cyberodporności (CRA).