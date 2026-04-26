mObywatel z nową funkcją, która może okazać się rewolucyjna

Użytkownicy mObywatela mogą już bez wychodzenia z domu założyć własną firmę. Umożliwia to nowa funkcja w aplikacji, która ma zmienić smartfon w cyfrowe centrum dowodzenia biznesem.

Cyfryzacja polskiej administracji wchodzi na kolejny poziom, a znane nam dobrze długie kolejki w urzędach powoli odchodzą już do lamusa. Przyszli przedsiębiorcy mogą teraz przejść przez cały proces rejestracji działalności, nie wstając z kanapy. Usługa "Firma" w aplikacji mObywatel może stać się prawdziwym przełomem dla każdego, kto chce zacząć pracować na własny rachunek.

Firma w kilka minut. Jak działa nowa funkcja mObywatela?

Proces zakładania działalności gospodarczej został skrócony do niezbędnego minimum. Wystarczy uruchomić aplikację mObywatel, wypełnić wniosek CEIDG-1, podpisać go cyfrowo i wysłać bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wszystko dzieje się wewnątrz jednego ekosystemu, co eliminuje konieczność wizyt w urzędzie gminy czy wysyłania listów poleconych.

Usługa została zaprojektowana tak, aby wspierać użytkownika na każdym etapie. Część danych, takich jak imię, nazwisko czy PESEL, pobierana jest automatycznie z rejestrów państwowych, co minimalizuje ryzyko popełnienia błędu. Przyszły przedsiębiorca musi jedynie wskazać:

adres prowadzenia działalności, odpowiednie kody PKD określające profil firmy, ubezpieczyciela oraz właściwy urząd skarbowy.

Co ważne, elementem procesu jest także założenie skrzynki do e-Doręczeń, co ułatwi późniejszą komunikację z urzędami. Na samym końcu wniosek podpisuje się Profilem Zaufanym.

Minister Gawkowski o nowoczesnej administracji

O nowym udogodnieniu entuzjastycznie wypowiada się kierownictwo resortu cyfryzacji. Według wicepremiera to kolejny krok w budowaniu państwa, które nie rzuca kłód pod nogi, ale realnie wspiera obywatela w jego inicjatywach.

– Rozszerzenie usługi Firma w aplikacji mObywatel to kolejny krok w kierunku nowoczesnej, cyfrowej administracji. Dziś zakładanie działalności gospodarczej może zająć zaledwie kilka minut i odbyć się w całości przez telefon – bez wizyty w urzędzie i zbędnych formalności. Upraszczamy procesy, oszczędzamy czas przyszłych przedsiębiorców i ułatwiamy start w biznesie. Chcemy, aby państwo było wygodnym partnerem, który wspiera rozwój przedsiębiorczości od pierwszego dnia – mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Z tej możliwości mogą skorzystać osoby pełnoletnie z polskim obywatelstwem, które posiadają aktywny mDowód oraz Profil Zaufany. Usługa jest skierowana do tych, którzy rejestrują swoją pierwszą firmę i nie mają otwartych wniosków w formie papierowej.

Założysz firmę, ale pamiętaj o innych formalnościach

Nowy system ma zapewnić nie tylko wygodę przy samym składaniu wniosku, ale także komfort śledzenia jego statusu. Użytkownik będzie miał pełną kontrolę nad procesem – wypełnianie formularza można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego później.