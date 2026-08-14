Ukraiński raper i twórca internetowy miał być celem niedoszłego zamachu w Warszawie, zleconego przez rosyjskie służby Fot. Shutterstock.com / FotoDax

Donald Tusk przekazał ostatnio, że polskim służbom udało się udaremnić planowany w Warszawie zamach. W sprawie zatrzymano 29-letniego Rosjanina, natomiast w piątek pojawiły się doniesienia mediów o tożsamości mężczyzny, który miał być celem tej egzekucji.

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Donald Tusk poinformował w czwartek, że na celowniku niedoszłego zamachowca znalazła się osoba posiadająca podwójne obywatelstwo: amerykańskie oraz ukraińskie. – To obywatel, który dysponuje dwoma paszportami. Był niewygodny z punktu widzenia reżimu Putina i w ostatniej chwili, dzięki akcji ABW i policji, udało się tej egzekucji, temu zamachowi zapobiec – wskazywał premier. Teraz pojawiły się szczegółowe informacje dotyczące tożsamości mężczyzny, który miał stać się ofiarą ataku.

Media ustaliły cel zamachu w stolicy. To popularny ukraiński muzyk

W piątek 14 sierpnia stacja RMF FM przekazała ustalenia, z których wynika, że celem niedoszłego zamachowca z Rosji miał być Slevin Dadyan, a właściwie Albert Wasiliew. Mężczyzna jest popularnym ukraińskim raperem oraz twórcą internetowym. Jak wskazali dziennikarze rozgłośni, rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) wysunęła wobec niego konkretne oskarżenia.

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Według rosyjskich śledczych muzyk miał rzekomo koordynować i nadzorować proces logistyczny związany z przerzutem bezzałogowców na terytorium obwodu moskiewskiego. Maszyny te miały być następnie wykorzystywane do uderzeń w kluczowe obiekty strategiczne w samej stolicy Rosji oraz na jej obrzeżach. Z doniesień wynika, że przemyt dronów miał przebiegać na trasie ze Słowacji, z tranzytem przez terytorium Polski oraz Białorusi. W związku z tymi zarzutami władze w Moskwie umieściły ukraińskiego artystę na liście osób poszukiwanych za działalność o charakterze terrorystycznym i ekstremistycznym.

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Jak wskazuje stacja, przedstawiciele Kremla utrzymują ponadto, że Wasiliew współpracuje z ukraińskimi służbami specjalnymi. Sam muzyk ma zaprzeczać tym twierdzeniom i odrzucać wszelkie oskarżenia. Gdy natomiast w Ukrainie wybuchła pełnoskalowa wojna, ten otwarcie potępił rosyjską agresję zbrojną.

Szczegóły akcji w Warszawie. Rosjanin został aresztowany

Przypomnijmy, że podczas czwartkowej konferencji prasowej, która odbyła się 13 sierpnia, Donald Tusk poinformował dziennikarzy o niedawnej akcji polskiego aparatu bezpieczeństwa. To natomiast kolejna udana akcja ABW, o jakiej w ostatnim czasie przekazywały służby.

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– Dzięki naprawdę błyskotliwej akcji naszych służb 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu, w Warszawie – powiadomił premier. Polityk dodawał także, że incydent należy traktować poważnie w szerszym kontekście: "Musimy przyjąć założenie, że reżim Putina będzie starał się likwidować ludzi niewygodnych. Dlatego nasze działania będą bardzo intensywne". To niejedyna taka sprawa w ostatnich miesiącach, ponieważ już wcześniej w ramach wielkiej akcji ABW zatrzymano łącznie 55 osób działających na zlecenie Rosji.

Wkrótce po oświadczeniu Donalda Tuska głos w tej samej sprawie zabrał w mediach społecznościowych również koordynator służb specjalnych, Tomasz Siemoniak. W opublikowanym komunikacie wskazywał, że cała operacja opierała się na ścisłej koordynacji działań funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, polskiej policji oraz służb ze Stanów Zjednoczonych. Wcześniej głośno było też m.in. o sprawie 3 Polaków zatrzymanych przez ABW.

W mediach społecznościowych do sprawy odniosła się także Komenda Stołeczna Policji, wskazując na szczegóły ujęcia Rosjanina. "Do zatrzymania 29-letniego podejrzanego doszło 7 sierpnia br. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej. Mężczyzna został dynamicznie zatrzymany przez policjantów WTKiZ KSP" – czytamy w przekazie służb.

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