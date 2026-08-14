Do sieci trafiło nagranie z bójki w Poznaniu. Fot. X

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak dwie kobiety atakują kilku Ukraińców. Plują, biją i uderzają w nich różnymi przedmiotami. Padają tam też liczne wyzwiska. Do incydentu doszło w Poznaniu. Policja w rozmowie z naTemat potwierdziła, że właśnie wpłynęło zgłoszenie w tej sprawie.

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Cała sytuacja miała miejsce pod jednym z lokali na ulicy Półwiejskiej w Poznaniu. W materiale wideo udostępnionym w sieci można zobaczyć, jak dwie kobiety podchodzą do grupy mężczyzn (z ich charakterystycznego akcentu można wywnioskować, że są narodowości ukraińskiej) i zaczynają rzucać obraźliwymi słowami.

Bójka w Poznaniu. Kobiety zaatakowały grupę Ukraińców

– Ty śmieciu. W***aj na Ukrainę – pada na nagraniu. Po chwili agresorka przewraca parasol w kierunku grupy mężczyzn, później rzuca w nich ziemią i pluje. Nie sposób też nie zauważyć, jak jedna z kobiet zamaszystym ruchem uderza mężczyzn po głowie.

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Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Komendą Miejską Policji w Poznaniu. Zespół prasowy przekazał, że okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane. – Ta sprawa zgłaszana jest właśnie na komisariacie policji. Przyszedł menadżer lokalu, w którym to się wydarzyło. Zdarzenie miało miejsce 20 minut po północy w nocy z 12 na 13 sierpnia. My jako policjanci będziemy ustalać wszystkich uczestników tego zdarzenia – powiedział dyżurny poznańskiej komendy.

Ostatnio Aleksandra Tchórzewska w naTemat zwróciła uwagę na sytuację Ukraińców w Polsce. Niektórzy boją się tutaj nawet swojego języka. Nasza dziennikarka rozmawiała o tym z Natalią Panczenko, działaczką społeczną i prezeską Fundacji Stand with Ukraine.

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– Dzisiaj niestety obserwujemy wyraźne pogorszenie atmosfery. Przez 17 lat życia w Polsce nie pamiętam sytuacji, w której tak często docierałyby do mnie informacje o ludziach obrażanych, zastraszanych czy atakowanych tylko dlatego, że mówią po ukraińsku albo mają ukraiński akcent – opowiadała działaczka.

Fala ataków na Ukraińców

Dodajmy, że w Polsce obserwowany jest ostatnio wzrost nastrojów antyukraińskich. W ostatnich tygodniach wielokrotnie informowaliśmy o różnych incydentach.

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Zaledwie kilka dni temu doszedł kolejny incydent. Poruszenie w mediach społecznościowych wywołało nagranie spod marketu dużej sieci dyskontowej w Krakowie. Policja zabrała głos i przekazała, że trwają poszukiwania sprawcy, a postępowanie jest prowadzone pod kątem przestępstwa motywowanego narodowościowo.