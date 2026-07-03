Donald Tusk nie ma zamiaru straszyć, ale przestrzega przed zmianą charakteru wojny w Ukrainie. Fot. Shutterstock

Czy Rosja szykuje prowokację przeciwko Polsce? Po doniesieniach mediów głos zabrał premier Donald Tusk. Szef rządu przyznał, że najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla bezpieczeństwa regionu.

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Doniesienia medialne z ostatniego tygodnia wskazują na możliwość przeprowadzenia przez Rosję prowokacyjnego ataku na terytorium Polski. O sprawie donosi brytyjski "The Telegraph" i polski Onet. Co dokładnie wynika z ich ustaleń?

Waszyngton miał ostrzec Warszawę przed potencjalnymi działaniami Moskwy, a co więcej, dziennik potwierdza, powołując się na swoje źródła, że takie plany były omawiane na Kremlu. Ataki lądowe mogłyby zostać przeprowadzone z Kaliningradu albo z Białorusi. Ataki z wykorzystaniem dronów i rakiet mogłoby dotyczyć polskiej infrastruktury krytycznej. USA podjęło działanie prewencyjne, a ćwiczenia morskie na Łotwie mają na celu przypomnienie zależności międzynarodowych w regionie bałtyckim. W przypadku wystąpienia prowokacji ze strony rosyjskiej, istnieje prawdopodobieństwo, że Moskwa będzie starała się oskarżyć o nie Kijów. Jednym z celów prowokacji może być eskalacja napięć i próba zawieszenia pomocy dla Ukrainy. Drugim istotnym celem ma być obnażenie słabości NATO i "zdemaskowanie" organizacji jako "papierowego tygrysa" .

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Część z tych doniesień wzajemnie się wyklucza. Ważnym ich założeniem jest jednak to, że Moskwa nie jest w pełni zdecydowana na przeprowadzenie prowokacji, a jej charakter definitywnie nie będzie przypominać klasycznego, konwencjonalnego, szerokoskalowego ataku.

Według informacji "The Telegraph" o ryzyku ma być powiadomiony Karol Nawrocki. W nawiązaniu do doniesień głos zajął za to premier RP.

Donald Tusk odnosi się do zagrożenia

W piątek, 3 lipca 2026 roku, premier wziął udział w konferencji prasowej. Przekazał w niej nieco więcej informacji na temat obecnej sytuacji.

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– Polska bardzo intensywnie przygotowuje się do różnych scenariuszy – zapewnił polityk. – Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny – poinformował Donald Tusk.

Premier wskazuje, że "obawy są odczuwalne" w państwach nadbałtyckich. – My nie bójmy się. Przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć – zaapelował polityk.

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Premier przekazał też, że świadomość zagrożeń po stronie polskiej wynika z informacji otrzymanych od sojuszników. W trakcie konferencji odniósł się również do afery w Szpitalu Południowym.

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USA przed atakiem Rosji też informowały Ukrainę