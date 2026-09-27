Nowe informacje ws. wyborów w Krakowie. Policja sprawdza jeden incydent
Nowe informacje ws. wyborów w Krakowie. Policja sprawdza jeden incydent Fot. FotoDax / shutterstock

W Krakowie od godziny 7 rano w niedzielę trwa głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. W samo południe odbyła się konferencja, podczas której podsumowano dotychczasowy przebieg wyborów. Wiadomo, że policja sprawdza jeden incydent.

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W przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa mieszkańcy mogą oddawać głosy do godz. 21:00 w 454 obwodach głosowania. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl głosowanie przebiega spokojnie i bez zakłóceń.

Wybory prezydenta Krakowa bez zakłóceń. Policja bada incydent

– Na chwilę obecną żadna z komisji obwodowych nie podjęła decyzji o przerwaniu, przedłużeniu albo odroczeniu do dnia następnego czasu głosowania – przekazał przedstawiciel miejskiej komisji wyborczej. Dodajmy, że w tych wyborach nie są zbierane dane na temat frekwencji, ze względu na przepisy dotyczące powtórnych wyborów i wytycznych komisarza.

Wiadomo, że na razie policja sprawdza jeden incydent dotyczący złamania ciszy wyborczej. – Funkcjonariusze dostali zgłoszenie związane z agitacją wyborczą we wpisie zamieszczonym na portalu społecznościowym. Policja będzie sprawdzać, kto jest autorem wpisu – potwierdził dla PAP rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech.

Od referendum do wyborów. Czy w Krakowie będzie druga tura?

Sprawa majowego referendum w Krakowie, w którego rezultacie odwołany został Aleksander Miszalski, wywołała polityczne trzęsienie ziemi. Następnie nadszedł kolejny burzliwy okres, czyli kampania wyborcza nowych kandydatów na prezydenta miasta. Dzisiaj mamy jej finał, w którym okaże się, czy w Krakowie odbędzie się druga tura wyborów.

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Prawo do oddania głosu przysługuje osobom, które na stałe zamieszkują Kraków i figurują w Centralnym Rejestrze Wyborców. Sama procedura jest prosta: aby oddać ważny głos, na karcie do głosowania należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku wyłącznie jednego kandydata. Zaznaczenie większej liczby osób sprawia, że głos staje się nieważny.

O fotel prezydenta Krakowa walczy siedmioro kandydatów:

  • Monika Piątkowska – kandydatka obywatelska, którą popiera Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe
  • Aleksandra Owca – współprzewodnicząca partii Razem Michał Drewnicki – kandydat Prawa i Sprawiedliwości
  • Łukasz Gibała – kandydat niezależny, który w ostatnich wyborach o włos przegrał z Aleksandrem Miszalskim
  • Michał Klimek – kandydat Konfederacji Korony Polskiej
  • Daria Gosek-Popiołek – kandydatka Nowej Lewicy
  • Sławomir Pietrzyk – Socjaldemokracja Polska

    • W środę 23 września o rezygnacji z udziału w wyborach poinformował Jan Hoffman, lider inicjatywy referendalnej, ale wtedy karty do głosowania były już wydrukowane i jego nazwisko wciąż na nich widnieje. Jeśli ktoś zagłosuje na niego w wyborach, postawienie krzyżyka przy jego nazwisku będzie uznawane za głos nieważny.

    A jak sprawdzić, gdzie można oddać głos w tych wyborach? Informację o przypisanym lokalu wyborczym znajdziemy w aplikacji mObywatel, na stronie gov.pl w usłudze "Sprawdź swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców".