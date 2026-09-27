Sikorski pokazał list, który brzmi jak przestroga. Padło słowo "przepraszam" Fot. Alexandros Michailidis / shutterstock

Radosław Sikorski pokazał w sieci zaskakujący list, który brzmi jak przestroga. "Proszę o ściganie w drastycznych przypadkach po to, aby hejterzy zrozumieli, że nie są anonimowi a groźby są przestępstwem" – napisał szef MSZ.

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List, który pokazał Radosław Sikorski to wiadomość z przeprosinami od jednej z osób, która dopuściła się mowy nienawiści wobec ministra. "Chciałabym Pana przeprosić za moje zachowanie, za kierowane przeze mnie w ubiegłym roku słowa pod Pańskim adresem" – czytamy na początku korespondencji.

List od hejterki do Sikorskiego. Autorka przeprasza za groźby

"Bardzo żałuję tego, co zrobiłam i chcę zapewnić, że moim zamiarem nigdy nie było wywołanie u Pana lub kogokolwiek z Pana rodziny poczucia zagrożenia, ani obaw o własne bezpieczeństwo. Z perspektywy czasu rozumiem w pełni, że moje ówczesne słowa i zachowanie mogły zostać odebrane jako groźby i wywołać strach, czy poczucie realnego zagrożenia. Tym bardziej dostrzegam obecnie swój błąd znacznie wyraźniej i rozumiem, jakie konsekwencje dla Pana mogły wywołać moje słowa" – wskazała autorka.

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Dalej stwierdziła, że nigdy jej zamiarem nie było grożenie Sikorskiemu, ani wyrządzenie jakiejkolwiek krzywdy jemu, ani jego rodzinie. "Nie zmienia to faktu, że moje zachowanie było niewłaściwe, naganne i że to Pan poniósł emocjonalne konsekwencje moich słów. Nie chcę usprawiedliwiać swojego postępowania. Rozumiem, że przeżył Pan przeze mnie duży stres i naruszyłam Pana spokój" – przyznała.

Na koniec dodała: "Jeszcze raz przepraszam za moje słowa, zachowanie i wszystko, co Pan przez nie przeżył. Żałuję tego, co się wydarzyło, wyciągnęłam z tego bardzo poważną lekcję i zapewniam, że podobna sytuacja nigdy więcej się nie powtórzy".

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Sikorski ostrzega: Rosja może przeprowadzić atak pod fałszywą flagą

Sikorski w ostatnim czasie bardziej znalazł się w centrum uwagi za sprawą wypowiedzi z Nowego Jorku, która zelektryzowała zachodnie stolice. Ujawnił, że Rosja ma przygotowywać hybrydowy scenariusz, a kluczem do nowej fali mobilizacji może stać się bezczelny prowokacyjny atak pod "fałszywą flagą".

– Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosja szykuje coś dużego w tym roku. Myślimy również, że opinia publiczna istnieje nawet w dyktaturach i uważam, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć Rosjanom: "Jesteśmy atakowani i dlatego musimy się zmobilizować" – zaalarmował Sikorski.

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Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, ostrzeżenia te pokrywają się z ustaleniami zachodnich wywiadów. Gdy szef CIA z Moskwy wrócił po zaledwie 4 godzinach, analitycy wskazywali, że Amerykanie zebrali informacje o wczesnych przygotowaniach Rosji do mobilizacji oraz o planach testowania determinacji NATO.