Kwaśniewski z jedną radą dla Nawrockiego. Słowa o Putinie lepiej wziąć sobie do serca Fot. ERA Foto / shutterstock

Aleksander Kwaśniewski nie ma wątpliwości, że zaproszenie Władimira Putina na szczyt G20 było błędem Donalda Trumpa. Jednocześnie były prezydent ma jedną radę dla Karola Nawrockiego w tej sprawie.

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Aleksander Kwaśniewski był gościem programu Polsat News, w którym jednym z tematów była możliwa obecność Karola Nawrockiego na szczycie G20 w Miami. Na to wydarzenie zaproszenie z Białego Domu dostał też Władimir Putin, co wzbudziło duże kontrowersje.

– Nie podoba nam się oczywiście to, że Władimir Putin miałby być zapraszany gdziekolwiek na fora międzynarodowe – podkreślał wcześniej w Polsat News szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Zaznaczał, że Rosja należy do G20, a Polska została zaproszona na szczyt przez gospodarzy, czyli Stany Zjednoczone.

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Rada Kwaśniewskiego dla Nawrockiego przed G20

Kwaśniewski zauważył, że polski prezydent powinien uczestniczyć w szczycie niezależnie od obecności Putina. Chociaż zaznaczył, że jego zdaniem zaproszenie rosyjskiego przywódcy na G20 było błędem. Jednocześnie Kwaśniewski ma jedną radę. – Gdybym ja był na miejscu Nawrockiego, pojechałbym na G20. Putinowi zaś ręki bym nie podał – przyznał.

Przypomnijmy, że Kwaśniewski mówił o możliwych celach Putina w niedawnym wywiadzie dla naTemat. Były prezydent wspominał swoje spotkania z rosyjskim przywódcą. – Już wtedy mówił, że chce odbudować Wielką Rosję. Patrzyliśmy jednak na to z przymrużeniem oka, jak na marzenia młodego prezydenta. Po 26 latach wiemy, że to nie były marzenia, ale plan. A dziś nawet więcej – obsesja – ostrzegał Kwaśniewski w rozmowie z Katarzyną Zuchowicz.

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I dodawał: – Putin był wtedy otwarty, słuchający, zadawał wiele pytań. Oczywiście miał swoją argumentację, zapewne zbudowaną przez szkołę KGB. Niewiele wiedział o Katyniu, uważał, że Stalin postanowił zamordować polskich oficerów za ich aktywną działalność antyrosyjską. Jak oni mogli to robić, skoro byli w obozach? Ale pamiętam, że podczas międzynarodowych spotkań Putin potrafił być czarującym dżentelmenem.

Marco Rubio potwierdza: USA zaprosiły Putina na szczyt G20

Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował już oficjalnie, że administracja Trumpa wystosowała bezpośrednie zaproszenie na szczyt G20 do Władimira Putina.

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"Uważamy, że jest to dla niego okazja, by zaangażować się w rozmowy nie tylko z prezydentem, ale również z innymi światowymi przywódcami. Mamy nadzieję, że przyjmie to zaproszenie" – oświadczył Rubio.

Szef amerykańskiej dyplomacji dodał, że od momentu powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu w styczniu 2025 roku, prezydent USA rozmawiał z Putinem "co najmniej kilkanaście razy". Amerykanie nie ukrywają, że grudniowy szczyt na Florydzie ma posłużyć jako platforma do opieczętowania tzw. ograniczonego zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą, obejmującego m.in. bezpieczny transport zboża oraz wstrzymanie ataku na infrastrukturę energetyczną.