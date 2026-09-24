W nowej gazetce Action jest moc drobiazgów, ale jeden produkt zdecydowanie wybija się ponad resztę. To sprzęt kuchenny z niższej półki, który parametrami nie odstaje tak mocno od znacznie droższych konkurentów, jak mogłaby sugerować jego cena. A zainteresowanie urządzeniami tego typu w Polsce wciąż jest gigantyczne.
Jak co tydzień Action udostępniło gazetkę. Od 23 września do 29 września sieć objęła promocją kilka akcesoriów – odświeżaczy powietrza, baterii, klejów, wypełniaczy, naczyń, luster i innych "bajerów".
Wśród promocji są także produkty z oferty sezonowej – w tym halloweenowe zabawki i znicze, które na cmentarzach potrafią kosztować nieporównywalnie więcej. Ale nie o tym. Uwagę w nowej gazetce Action przykuwa zupełnie inny produkt. Trafił tam w trybie pozasezonowym – przydaje się zimą, wiosną, latem i jesienią. I choć ma pewnych konkurentów na rynku, wciąż potrafi niszczyć konkurencję przy podgrzewaniu niektórych potraw.
Airfryer z Action za pół ceny
Holenderski sklep sprzedaje frytkownicę beztłuszczową w rozmiarze XL za zaledwie 149,95 zł. Cena z 30 dni poprzedzających obniżkę wynosi 194,74 zł. Oznacza to rabat na poziomie 22 proc. W alternatywnych sklepach airfryer jest jednak znacznie droższy – bez problemu można znaleźć ten konkretny model za ponad 300 zł.
Z opisu na stronie Action nie wynika, kto jest producentem urządzenia. W sieci nie ma też o nim zbyt wielu opinii, ale kilka osób podzieliło się doświadczeniami z tym modelem na grupie Action Polska Zakupy na Facebooku. Większość opinii była pozytywna.
Warto jednak zaznaczyć, że producent w jego przypadku posługuje się nazwą "smart". Sprzęt nie ma jednak nic wspólnego z systemami inteligentnego domu. Za 149,95 złotych raczej nie jest to jednak problem. Bo wygląda na to, że frytkownica beztłuszczowa z Action jak na swoją niską cenę potrafi i tak dość wiele.
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Co potrafi airfryer z Action?
Z opisu dowiadujemy się, że jest to model XL pozwalający na przygotowanie 1300 gramów posiłku. Komora airfryera z Action ma 5 litrów. Producent twierdzi, że pozwala to na ogrzanie dania dla aż 6 osób. Warto do takich deklaracji podchodzić z pewnym dystansem – szczególnie że z recenzji produktu w internecie wynika, że ten konkretny model airfryera ma jednostronny nawiew (jest to standard na niskiej półce cenowej), co może utrudnić przygotowywanie dużych porcji jedzenia.
Zgodnie z deklaracjami producenta komora airfryera pokryta jest powierzchnią nieprzywierającą, a jej części nadają się do mycia w zmywarce. Urządzenie wyposażone jest w ekran LED, na którym można wybrać jeden z 8 wstępnie ustawionych programów.
Najważniejszą informacją powinna być jednak moc tego konkretnego urządzenia. Jest nieźle, a w tej cenie wręcz dobrze – mówimy tu o 1500 W. Urządzenie nie jest też duże – wymiary to 40,8 cm na 31,8 cm na 33 cm.
W porównaniu ze standardowym modelem Xiaomi model z Action jest mniejszy (6,5 litra kontra 5 litrów) i ma mniej mocy (o dokładnie 200 W). Wygrywa ceną, która jest znacznie bardziej atrakcyjna, szczególnie w promocji – od konkurenta jest tańszy o około 100 złotych.