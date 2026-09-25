Air fryer XL z Action znów w promocji. Klienci chwalą go nawet po dwóch latach. Fot. Action Polska Zakupy / Facebook

Action zrobiło promocję na swojego air fryera XL. Za tyle trudno dziś znaleźć frytkownicę beztłuszczową o podobnej pojemności, a internauci niemal jednogłośnie go chwalą. Niemal, bo w komentarzach powraca jedno zastrzeżenie

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Air fryer air fryerowi nierówny. Obok markowych modeli za niemal tysiąc złotych, z mocniejszą grzałką, większym koszem albo dwiema komorami, stoją proste sprzęty bez nazwy producenta na obudowie. Jeśli jednak budżet jest ograniczony, w domu jest parę osób do wykarmienia, a wymagania są niezbyt wygórowane, można zaryzykować, bo taki sprzęt wciąż niszczy konkurencję w polskich kuchniach.

XL 5L Smart Fryer z Action za 149,95 zł. Ile kosztują inne frytkownice?

Frytkownica na gorące powietrze XL kosztuje w Action 149,95 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosiła 194,74 zł, więc rabat sięga 22 proc. Promocja trwa od 23 do 29 września. Dokładnie tyle samo sieć żądała za ten model w kwietniu 2025 roku, gdy w naTemat pisaliśmy, że Action przecenia swojego air fryera o 50 zł.

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Parametry się nie zmieniły. Urządzenie ma moc 1500 W, kosz o pojemności 5 l, osiem gotowych programów i części, które można myć w zmywarce. Na pudełku producent obiecuje jednorazowy wsad do 1,3 kg (porcje nawet dla sześciu osób), minutnik do 60 minut i 3 lata gwarancji.

Air fryer z Action za 149,95 zł. Klienci chwalą go nawet po dwóch latach, ale mają jedno zastrzeżenie Fot. Action

Czy to naprawdę tanio? W Biedronce Home 5-litrowa frytkownica Hoffen kosztuje obecnie 199 zł z darmową dostawą, czyli o prawie 50 zł więcej niż w Action, choć ma mocniejszą grzałkę (1550 W) i okienko do podglądu.

Na Allegro ten sam model Hoffen jeden ze sprzedawców wystawił jednak za 117,80 zł. Niewiele droższa jest Esperanza EKA003 o pojemności 5 l i mocy 1400 W, która kosztuje niecałe 120 zł. Za Mozano 5 l o mocy 1500 W trzeba już dać niecałe 160 zł bez dostawy, a za Zelmera co najmniej 249 zł.

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Air fryer z Action nie jest więc najtańszy na rynku, ale w sklepach stacjonarnych trudno znaleźć tańszy sprzęt tej wielkości. Kupujemy go od ręki, bez czekania na kuriera. Przy tak dużym koszu grzałka mogłaby być mocniejsza. W praktyce niektóre dania trzeba potrzymać kilka minut dłużej.

Opinie o air fryerze z Action. Klienci używają go nawet od dwóch lat

W grupie Action Polska Zakupy na Facebooku właściciele tej frytkownicy chętnie dzielą się opiniami. Większość wpisów to krótkie "mam, polecam", ale kilka osób opisało swoje doświadczenia dokładniej.

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"Mam już rok i jest naprawdę dobry jak na tę cenę" – czytamy w jednym z komentarzy. "Jest dla mnie niezastąpiony, używam codziennie, a nawet dwa, trzy razy dziennie. Gotuję w nim nawet jajka na twardo, na miękko i na półmiękko, a czasami nawet zupę" – napisała internautka, która kupiła frytkownicę dwa lata temu.

Nie brakuje też głosów krytycznych. "Miałam równo rok i się zepsuł. Ale działał dobrze. Dla dwóch osób się sprawdzi, dla większej liczby osób jest trochę mały" – przyznała jedna z użytkowniczek, która oddała sprzęt na gwarancję. "Średni, mały, lepiej trochę dołożyć i kupić coś innego" – ocenia kolejna osoba. Inni twierdzą, że dla trzech osób pojemność w zupełności wystarcza.

Jak czyścić air fryera, żeby posłużył dłużej?

Każdy air fryer z czasem oblepia się brązowym brudem. Ten osad to zapieczony tłuszcz z mięsa, panierki i mrożonek. Najszybciej narasta po oleju w sprayu, bo zawarta w nim lecytyna stapia się z koszem.

Pierwszy odruch to druciak i mleczko, a to najprostsza droga do zniszczenia powłoki. Lepiej odczekać, aż urządzenie ostygnie, i namoczyć kosz na 20 do 30 minut w ciepłej wodzie z płynem do naczyń, a na uparte miejsca nałożyć sodę oczyszczoną na miękką gąbkę.

Najlepiej myć kosz od razu po pieczeniu, zamiast zostawiać go na noc, a słodkie sosy dodawać pod koniec. Pomogą też papierowe wkładki, dzięki którym air fryer będzie wyczyszczony w kilka sekund, oraz omijanie produktów z czarnej listy.

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