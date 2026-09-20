Nowa maskotka z Action kosztuje tylko 9,99 zł. Fot. Shutterstock

Czasem najlepszy prezent wcale nie musi kosztować kilkudziesięciu czy kilkuset złotych. Action ma w swojej ofercie drobiazg, który zwraca uwagę już samym pomysłem, a jego cena może być największym zaskoczeniem. To jedna z tych rzeczy, które kupuje się trochę dla żartu, trochę z sympatii, a czasem po prostu jako zabawny dodatek. Pewne jest jedno – kosztuje niewiele więcej niż podstawowa kartka z życzeniami. Cena? Tylko 9,99 zł.

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Action ponownie wprowadza do swojej oferty tani gadżet. Warto zaznaczyć: tym razem nie jest to promocja. Za niecałe 10 złotych możemy otrzymać maskotkę w kształcie tortu urodzinowego, babeczki z bitą śmietaną lub lodów. Na każdym z trzech wariantów znajdują się życzenia z okazji urodzin.

Pierwszy wariant wygląda jak standardowy tort biszkoptowo-malinowy polany lukrem. Wariant z babeczką ma zabawnie wyglądającą "czapeczkę" z bitej śmietany i coś na kształt wisienki. Trzeci wariant to czterosmakowe lody. Ciężko ocenić, o jakich smakach mówimy, ale na oko są to smaki: malinowy, borówkowy, pistacjowy i "smerfowy".

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Nowa maskotka z Action to murowany hit. Kosztuje 9,99 zł

Produkt kosztuje 9,99 zł i znajduje się w alejkach z akcesoriami do przyjęć. Opis produktu na stronie holenderskiego Action jest nieco lakoniczny, tak naprawdę dowiadujemy się z niego tyle, że produkt to "miły prezent do podarowania i otrzymania" i posiada on certyfikat Global Recycled Standard.

To ostatnie ma oznaczać, że 50 proc. surowców użytych do produkcji maskotki pochodzi z recyklingu. Sieć twierdzi, że zostały one "zweryfikowane na każdym etapie łańcucha dostaw: od źródła po końcowego dostawcę".

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Pomijając jednak marketingowe obietnice, bo nie o to chodzi – nowość w ofercie Action to znakomity pomysł i pewnie szybko stanie się kolejnym hitem sprzedażowym. Cena poniżej 10 złotych jest niska, biorąc pod uwagę, że jest to prosty detal, który idealnie dopełnia składanie życzeń. To coś pokroju kartki urodzinowej, ale lepsze – nie jest tajemnicą, że takie kartki długiego życia nie mają i dość szybko lądują w koszu (chyba że stoi za nimi specjalny sentyment).

Tu sentyment nie jest potrzebny – słodka (i to dosłownie) maskotka może dumnie stać na półce i przypominać osobie obdarowanej nią o tym, że ma dla kogoś wartość i znaczenie. Jednocześnie jest na tyle mało zobowiązującym detalem, że nie tworzy presji odwdzięczenia się za prezent – jest po prostu "w punkt".

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Action prześciga się w nowościach za bezcen

Wygląda na to, że niskie ceny w Action jeszcze nie łapią zadyszki. Na razie sieć realizuje swoją stałą strategię – wprowadza produkty w bardzo atrakcyjnych cenach i to regularnie – przynajmniej 150 produktów co tydzień.

Poza maskotką do oferty sklepu trafiły ostatnio kable HDMI marki Sitecom (2 metry) za 11,95 zł, zimowe nauszniki za 12,95, odkurzacz do liści marki VARO za 99,90 zł, karmnik dla ptaków za 16,99 zł, zestaw do magicznych sztuczek za 29,95 zł i wiele innych produktów.