Lampa pod sufitem może odpocząć. Wieczorem salon świeci teraz z kilku miejsc naraz. Fot. Pixel-Shot / Shutterstock

Jesień ma to do siebie, że za oknami robi się szybko ciemno i musimy się posiłkować lampami. W wielu domach królują plafony i żyrandole, które oświetlają całe pokoje. Projektanci wnętrz od kilku lat namawiają jednak, żeby przestać z nich korzystać. Co proponują w zamian?

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Żyrandol w salonie nadaje mu atmosferę poczekalni u lekarza. Na Wyspach Brytyjskich nazywa się to po prostu "big light", a zatem duże światło i jest powszechnie krytykowane. Magazyn wnętrzarski Livingetc ogłosił już kilka lat temu, że powinniśmy dać sobie spokój z górnym oświetleniem. Alternatywą są lampy podłogowe i stołowe.

Dlaczego projektanci każą wyłączyć lampę sufitową w salonie?

Z lampą pod sufitem jest jak z szafkami nad blatem. Wisi, bo zawsze wisiała, a przecież technika, moda design poszły do przodu. Żyrandol lub plafon włączamy na krótko, bo np. gdzieś zawieruszyliśmy pilota i chcemy go znaleźć między poduszkami (a potem okazuje się, że był na szafce).

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Ten dobrze znamy każdemu przypadek opisuje magazyn "Homes & Gardens". Projektanci przyznali w końcu, że klienci nie zapalali nawet najefektowniejszych żyrandoli, bo woleli małe, ciepłe plamy światła z lamp stołowych, stojących i kinkietów.

Polskie portale wnętrzarskie mówią to samo, choć łagodniej. "Jedna lampa sufitowa to zdecydowanie za mało jak na salon" – czytamy w DobrzeMieszkaj.pl. Część pokoju zostaje wtedy w półmroku, a wieczorem wnętrze traci przytulność.

Brytyjczycy i Irlandczycy z niechęci do górnej lampy zrobili wręcz mema. "Nikt nie lubi dużego światła" – pisała w "The Irish Times" felietonistka Emer McLysaght. Jej zdaniem plafon ma w wielu domach jedno zadanie: oświetlić drogę do włączników ulubionych lamp.

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Lampa sufitowa wraca, ale tylko jako ozdoba

Duże światło nie trafia jednak zupełnie na śmietnik. W tym samym tekście "Homes & Gardens" projektanci przekonują, że lampa sufitowa wraca w nowej roli. Ma zdobić, a nie oświetlać cały pokój.

Projektant Lee Broom porównuje takie oprawy do biżuterii dla sufitu. Nie każe też wieszać jej obowiązkowo na środku. Lampa może zwisać niemal do podłogi gdzieś w rogu, jak rzeźba w galerii.

Podobnie widzi to Christian Bense. – Dużą lampę powieś w kącie – mówi projektant w rozmowie z magazynem.

Bense porównuje to do reflektora wymierzonego w aktora, który recytuje monolog. Światło wydobywa tylko narożnik, a nie cały pokój. I od razu robi się cieplej. Efektowny żyrandol zostaje najwyżej nad stołem w jadalni, a przy niskich sufitach projektanci rezygnują z niego na rzecz kinkietów.

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Jak oświetlić salon bez lampy sufitowej? Pięć źródeł światła

Najprostszy patent podaje Christian Bense. Pokój potrzebuje pięciu różnych źródeł światła, a im więcej, tym lepiej, bo każda lampa wydobywa inny kawałek wnętrza:

Lampa górna – ozdoba pokoju, a nie jego główne źródło światła Kinkiety – światło na ścianie, które nie zabiera miejsca na stolikach ani na podłodze Lampy podłogowe – stawiamy je tam, gdzie najczęściej siedzimy Lampy stołowe – dają małe, ciepłe plamy światła Światło do konkretnego zajęcia – np. lampka do czytania

Polskie sklepy też idą tym tropem. "W prawie każdym pokoju można znaleźć lampę sufitową, ale na tym świetne rozwiązania wcale się nie kończą" – pisze IKEA na stronie z oświetleniem sufitowym, pod nagłówkiem o "dużym świetle". Szwedzi podsuwają kinkiety, podświetlenie szafy, lampę podłogową i przenośne lampki na akumulatorki.

DobrzeMieszkaj.pl proponuje skromniejszy zestaw. Obok lampy głównej lampa stojąca przy kanapie, kinkiety albo oświetlenie punktowe. Dzięki temu salon da się inaczej oświetlić do serialu, a inaczej do książki. Projektanci z "Homes & Gardens" dorzucają ściemniacz, który pozwala dawkować światło jak głośność w radiu.