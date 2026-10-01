Pellet drzewny drożeje. Tańsze zamienniki kuszą ceną, ale nie każdy kocioł je zniesie. Fot. alexgo.photography / Shutterstock

Za tonę pelletu drzewnego klasy A1 płacimy dziś już grubo ponad 2000 zł, a sezon grzewczy przecież dopiero się rozkręca. W ogłoszeniach i składach coraz częściej widać opał, który kosztuje nawet o połowę mniej. Nie jest robiony ze sprasowanych trocin, ale z innych odpadów rolniczych, które też są bardzo kaloryczne.

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Tona pelletu już w wakacje przekroczyła 2000 zł, a od tego czasu zrobiło się tylko drożej. Popyt jest ogromny, ale podaż kuleje. Liczba kotłów na pellet wzrosła w ostatnich latach o 28 proc., m.in. dzięki rządowym dopłatom w stylu programu Czyste Powietrze.

Produkcja przestała za tym nadążać. Do tego doszły ograniczenia w sprowadzaniu opału z Ukrainy i Białorusi. – Ten import do tej pory realizowany ze Wschodu całkowicie zamarł – mówił w Radiu Zet minister energii Miłosz Motyka.

Czym zastąpić pellet drzewny? Ceny, plusy i minusy tańszego opału

Zamiennik pelletu drzewnego jest więcej niż się wydaje. Przegląd alternatyw zrobił portal farmer.pl, a ceny z ofert sprawdzał "Tygodnik Poradnik Rolniczy". Poniżej podajemy uśrednione widełki wraz z tym, jak mocno grzeją.

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Wartość opałową mierzy się w megadżulach na kilogram (MJ/kg). To ilość ciepła, którą odda kilogram paliwa. Certyfikowany pellet A1 ma jej 16,5–18,5 MJ/kg i zostawia do 0,7 proc. popiołu. Jak się ma do zamienników?

Pellet z łuski słonecznika – ok. 600–1100 zł/t, w sezonie raczej bliżej górnej granicy. Grzeje jak pellet drzewny (17–19 MJ/kg), ale popiołu zostawia kilka razy więcej, ok. 2–4 proc. Z całej listy najłatwiej go kupić, bo ten – ok. 600–1100 zł/t, w sezonie raczej bliżej górnej granicy. Grzeje jak pellet drzewny (17–19 MJ/kg), ale popiołu zostawia kilka razy więcej, ok. 2–4 proc. Z całej listy najłatwiej go kupić, bo ten opał, który stał się hitem w Polsce . Sprzedają go już zwykłe składy, także w workach po 15 kg. Pestki owoców – ok. 700–1000 zł/t, a prosto z przetwórni bywa taniej. Kaloryczność mają świetną (17–22 MJ/kg), popiołu niewiele (1–3 proc.). Twarde i nieregularne potrafią jednak zakleszczyć ślimakowy podajnik, a do tego jest ich mało. Jak liczyliśmy w tekście o tym, że – ok. 700–1000 zł/t, a prosto z przetwórni bywa taniej. Kaloryczność mają świetną (17–22 MJ/kg), popiołu niewiele (1–3 proc.). Twarde i nieregularne potrafią jednak zakleszczyć ślimakowy podajnik, a do tego jest ich mało. Jak liczyliśmy w tekście o tym, że pellet ma nową konkurencję , tegorocznych pestek wiśni starczy dla 2–3 tys. domów. Owies i inne zboża – ok. 600–900 zł/t. Kupimy go od rolnika z ogłoszenia, a firma Kostrzewa, producent kotłów, potwierdziła w rozmowie z WP Finanse, że owsem można palić. Minusem jest więcej popiołu (2–5 proc.) i spieki na palniku, dlatego owies często miesza się z pelletem. Pellet ze słomy (agropellet) – ok. 600–800 zł/t. Robi się go z tego, czego na polach nie brakuje, a niektórzy producenci sprzedają pojedyncze worki na próbę. Grzeje jednak najsłabiej z całej stawki (14–16 MJ/kg) i zostawia najwięcej popiołu, nawet 4–8 proc. Uwaga na ogłoszenia, bo część z nich dotyczy pelletu słomianego jako ściółki dla zwierząt. Łuska gryki – ok. 500–700 zł/t, najmniej z całej listy. To ta sama łuska, którą znamy z poduszek, tylko zamiast pod głową ląduje w kotle. Daje 15–16 MJ/kg, ale zostawia 3–6 proc. popiołu, a wśród tańszych zamienników pojawia się obok owsa. Łupiny palmy olejowej (PKS) – ok. 700–800 zł/t. To odpad z produkcji oleju palmowego, a do Polski przypływa statkiem. Ma stosunkowo wysoką wartość energetyczną, ale kupić go trudno: trafia głównie do ciepłowni, a oferty bywają hurtowe, nawet od 25 ton z odbiorem w porcie. Kostrzewa testuje go teraz w akredytowanym laboratorium w Katowicach.

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Owies zamiast pelletu jest tańszy na tonie. Problem jest popiołem

Na papierze wybór wydaje się prosty. Licząc na średnich z zestawienia farmer.pl, owies daje tę samą ilość ciepła mniej więcej dwa i pół raza taniej niż pellet A1, choć grzeje trochę słabiej. "Obliczanie opłacalności wyłącznie na podstawie ceny za tonę jest najczęstszym błędem eksploatacyjnym" – czytamy jednak w tym samym materiale.

Słoma, ziarno i łuski mają w sobie znacznie więcej potasu, krzemu i chloru niż drewno. W palenisku popiół takich paliw topi się w niższej temperaturze i zlepia w twarde bryły, które fachowcy nazywają spiekami. Bryły odcinają dopływ powietrza i potrafią zgasić palnik, a chlor przyspiesza korozję wymiennika.

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Do tego popielnik trzeba czyścić nawet co dzień lub dwa. Kocioł na pellet przypomina tu samochód z silnikiem diesla. Benzyna to też paliwo, a jednak nikt nie leje jej do diesla tylko dlatego, że na stacji była tańsza. I może popsuć auto.

Palenie zamiennikami pelletu a gwarancja, Czyste Powietrze i mandat

Jeśli danego paliwa nie ma w instrukcji kotła (tak zwanej DTR, dokumentacji techniczno-ruchowej), producent może odmówić naprawy gwarancyjnej. Ostrożność zaleca też Polska Rada Pelletu, o czym pisaliśmy w tekście kupili kotły na pellet, teraz płacą 2600 zł.

– To, że coś ma postać granulatu i mieści się w podajniku, nie oznacza, że nadaje się do konkretnego urządzenia – mówiła w rozmowie z "Faktem" Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, wiceprezes Polskiej Rady Pelletu.

Najostrożniejsi powinni być właściciele kotłów z programu Czyste Powietrze. Dopłata obejmuje kotły na pellet drzewny bez rusztu awaryjnego. Samowolne przeróbki albo stała zmiana paliwa mogą zostać zakwestionowane przy kontroli. I trzeba będzie oddać pieniądze.

Zasady spalania określają też uchwały antysmogowe, a te różnią się między województwami. Jak wynika z informacji dla Podkarpacia, zakazuje ona m.in. spalania biomasy o wilgotności powyżej 20 proc., a za jej złamanie grozi mandat do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł.

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