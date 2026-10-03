Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego podbija polskie kina. Widzom, którzy mieli już okazję zobaczyć na dużym ekranie nową ekranizację słynnej powieści, z pewnością nie umknął gościnny występ Tomasza Ziętka. Aktora obsadzono w zaszczytnej roli.
Po serialu "Lalka" Pawła Maślony ("Kos"), który 16 września ukazał się w bibliotece serwisu streamingowego Netflix, do kin w Polsce wszedł film "Lalka" Macieja Kawalskiego ("Planeta Singli. Osiem historii"), będący wierniejszą ekranizacją powieści polskiego mistrza pozytywizmu. W kostiumowej produkcji role Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej powierzono Marcinowi Dorocińskiemu ("Teściowie") i Kamili Urzędowskiej ("Chłopi").
W starciu z hitem giganta streamingu "Lalka" Kawalskiego wypada dostojniej i grzeczniej, stając się idealnym seansem dla osób przywiązanych do tradycyjnego odczytania kanonu polskiej literatury. "Jeśli chciałabym opisać film 'Lalka' w dwóch słowach, byłyby to 'elegancka' i 'epicka'. Produkcja jest naprawdę zrobiona na bogato, dopracowana w każdym szczególe, a operator Piotr Sobociński Jr. nie unika – na szczęście w zdrowej liczbie – szerokich planów ukazujących XIX-wieczne Krakowskie Przedmieście. Dawno nie oglądaliśmy tak widowiskowej rodzimej produkcji" – czytamy w recenzji Oli Gersz w naTemat.
Tomasz Ziętek gra Bolesława Prusa w nowym filmie "Lalka". Na ekranie jest tylko przez chwilę
Serialowa "Lalka" znalazła w swojej fabule miejsce dla dwóch historycznych postaci – Elizy Orzeszkowej, autorki "Nad Niemnem" i jednej z najważniejszych rzeczniczek emancypacji kobiet w ojczyźnie, oraz Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, pierwszej dyplomowanej lekarki w kraju (jej tablica wisi na dworcu w Mławie), która była pierwowzorem postaci Zofii Dobskiej. Konkurencyjna "Lalka" również nie próżnowała.
W filmie Kawalskiego na moment zetkniemy się z Bolesławem Prusem, którego zagrał Tomasz Ziętek, gwiazdor "Kamieni na szaniec", "Cichej nocy" i "Hiacynta". Pozytywistyczny pisarz występuje w scenie przedstawiającej otwarcie drugiego sklepu Stanisława Wokulskiego (niejeden widz zastanawia się przy tym, ile Wokulski wydał na Łęcką). Kupca nagle zagaduje dziennikarz gazety, który pragnie przeprowadzić z nim wywiad. Tym okazuje się właśnie Prus. Na ekranie widzimy Ziętka w charakterystycznych dla autora "Lalki" okrągłych okularach i brodzie połączonej z podkręconymi wąsami.
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Przypomnijmy, że u boku Dorocińskiego, Urzędowskiej i Ziętka w obsadzie filmowej "Lalki" znaleźli się również: Marek Kondrat ("Dzień świra"), Agata Kulesza ("Ida"), Andrzej Seweryn ("Ostatnia rodzina"), Maja Komorowska ("Jak daleko stąd, jak blisko"), Maria Dębska ("Śleboda"), Cezary Żak ("Ranczo"), Karolina Gruszka ("Trzy sezony w piekle"), Krystyna Janda ("Człowiek z marmuru"), Mateusz Damięcki ("Furioza"), Maja Ostaszewska ("Zielona granica"), Borys Szyc ("Zimna wojna"), Dawid Ogrodnik ("Johnny"), Filip Pławiak ("Biała odwaga") i Andrzej Chyra ("Komornik").
Dodajmy, że autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr. ("Ministranci"), za scenografię odpowiadają Katarzyna Sobańska ("Ojczyzna"), Marcel Sławiński ("Jesteś bogiem") oraz Anna Mocny ("Czarne stokrotki"). Kostiumy zaprojektowała Katarzyna Lewińska ("Sponsoring") we współpracy z Tomaszem Ossolińskim ("Popatrz na mnie"), a charakteryzacja to dzieło Anety Brzozowskiej ("Artyści").