Bolesław Prus pojawia się w filmie "Lalka" z Marcinem Dorocińskim. Kto go zagrał? Fot. materiał prasowy

Film "Lalka" w reżyserii Macieja Kawalskiego podbija polskie kina. Widzom, którzy mieli już okazję zobaczyć na dużym ekranie nową ekranizację słynnej powieści, z pewnością nie umknął gościnny występ Tomasza Ziętka. Aktora obsadzono w zaszczytnej roli.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Po serialu "Lalka" Pawła Maślony ("Kos"), który 16 września ukazał się w bibliotece serwisu streamingowego Netflix, do kin w Polsce wszedł film "Lalka" Macieja Kawalskiego ("Planeta Singli. Osiem historii"), będący wierniejszą ekranizacją powieści polskiego mistrza pozytywizmu. W kostiumowej produkcji role Stanisława Wokulskiego i Izabeli Łęckiej powierzono Marcinowi Dorocińskiemu ("Teściowie") i Kamili Urzędowskiej ("Chłopi").

W starciu z hitem giganta streamingu "Lalka" Kawalskiego wypada dostojniej i grzeczniej, stając się idealnym seansem dla osób przywiązanych do tradycyjnego odczytania kanonu polskiej literatury. "Jeśli chciałabym opisać film 'Lalka' w dwóch słowach, byłyby to 'elegancka' i 'epicka'. Produkcja jest naprawdę zrobiona na bogato, dopracowana w każdym szczególe, a operator Piotr Sobociński Jr. nie unika – na szczęście w zdrowej liczbie – szerokich planów ukazujących XIX-wieczne Krakowskie Przedmieście. Dawno nie oglądaliśmy tak widowiskowej rodzimej produkcji" – czytamy w recenzji Oli Gersz w naTemat.

REKLAMA

Tomasz Ziętek gra Bolesława Prusa w nowym filmie "Lalka". Na ekranie jest tylko przez chwilę

Serialowa "Lalka" znalazła w swojej fabule miejsce dla dwóch historycznych postaci – Elizy Orzeszkowej, autorki "Nad Niemnem" i jednej z najważniejszych rzeczniczek emancypacji kobiet w ojczyźnie, oraz Anny Tomaszewicz-Dobrskiej, pierwszej dyplomowanej lekarki w kraju (jej tablica wisi na dworcu w Mławie), która była pierwowzorem postaci Zofii Dobskiej. Konkurencyjna "Lalka" również nie próżnowała.

W filmie Kawalskiego na moment zetkniemy się z Bolesławem Prusem, którego zagrał Tomasz Ziętek, gwiazdor "Kamieni na szaniec", "Cichej nocy" i "Hiacynta". Pozytywistyczny pisarz występuje w scenie przedstawiającej otwarcie drugiego sklepu Stanisława Wokulskiego (niejeden widz zastanawia się przy tym, ile Wokulski wydał na Łęcką). Kupca nagle zagaduje dziennikarz gazety, który pragnie przeprowadzić z nim wywiad. Tym okazuje się właśnie Prus. Na ekranie widzimy Ziętka w charakterystycznych dla autora "Lalki" okrągłych okularach i brodzie połączonej z podkręconymi wąsami.

Dalsza część artykułu poniżej.

REKLAMA

Przypomnijmy, że u boku Dorocińskiego, Urzędowskiej i Ziętka w obsadzie filmowej "Lalki" znaleźli się również: Marek Kondrat ("Dzień świra"), Agata Kulesza ("Ida"), Andrzej Seweryn ("Ostatnia rodzina"), Maja Komorowska ("Jak daleko stąd, jak blisko"), Maria Dębska ("Śleboda"), Cezary Żak ("Ranczo"), Karolina Gruszka ("Trzy sezony w piekle"), Krystyna Janda ("Człowiek z marmuru"), Mateusz Damięcki ("Furioza"), Maja Ostaszewska ("Zielona granica"), Borys Szyc ("Zimna wojna"), Dawid Ogrodnik ("Johnny"), Filip Pławiak ("Biała odwaga") i Andrzej Chyra ("Komornik").

REKLAMA