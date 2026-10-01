Jak wypadają obok siebie aktorzy obu "Lalek"? Fot. materiały prasowe / Netflix i GigantFilms

Dwie "Lalki", dwie obsady i zupełnie różne pomysły na bohaterów Bolesława Prusa. Choć Paweł Maślona i Maciej Kawalski sięgnęli po tę samą powieść, stworzyli dwie skrajnie różne ekranizacje. Różnice widać nie tylko w podejściu do XIX-wiecznego dzieła polskiej literatury, lecz także w interpretacji postaci, ich wyglądzie i wieku aktorów. Wokulski, Łęcka, Rzecki i pozostali bohaterowie w dwóch wersjach – sprawdzamy, jak prezentują się w serialu i filmie.

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Bohaterowie "Lalki" Netfliksa kontra bohaterowie filmu "Lalka". Porównujemy zdjęcie przy zdjęciu

W "Lalce" wydanej w postaci książki w 1890 roku Bolesław Prus stworzył galerię fascynujących, niejednoznacznych bohaterów, z których część na stałe zapisała się w polskiej kulturze. W serialu Pawła Maślony pojawiają się najważniejsze książkowe postacie, ale zabrakło większości tych z dalszego planu, m.in. Heleny Stawskiej, profesora Geista, baronowej Krzeszowskiej, pani Meliton, hrabiny Joanny Karolowej czy doktora Michała Szumana. Film Macieja Kawalskiego przedstawia znacznie szersze grono bohaterów, choć również pomija Stawską, a także Mariannę, która w serialu odgrywa jedną z kluczowych ról.

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W obu produkcjach występują znakomici polscy aktorzy, choć zupełnie inaczej interpretują swoje postacie. Różnią się nie tylko wyglądem, ale i wiekiem. Jak prezentują się kluczowi bohaterowie Prusa w obu tegorocznych ekranizacjach? Sprawdzamy!

Stanisław Wokulski

Tomasz Schuchardt (serial) i Marcin Dorociński (film)

Fot. materiały prasowe / Netflix i GigantFilms

Stanisław Wokulski to w książce Prusa około 45-letni (na początku historii) kupiec i były powstaniec, który dzięki smykałce do interesów i handlu na wojnie rosyjsko-tureckiej dorobił się fortuny. Zakochany w Izabeli Łęckiej próbuje zdobyć jej względy i wejść do świata arystokracji. Rozdarty pomiędzy trzeźwym, biznesowym rozsądkiem a destrukcyjną, romantyczną obsesją jest jedną z najbardziej ikonicznych postaci w polskiej literaturze.

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40-letni Tomasz Schuchardt znany jest m.in. z filmów "Jesteś Bogiem", "Chrzest", "Doppelgänger. Sobowtór" i "Dom dobry, a także z seriali "Bodo", "Wielka woda" czy "Breslau". 53-letni Marcin Dorociński ma na koncie zarówno głośne polskie produkcje, jak "Pitbull", "Róża", "Jack Strong" czy "Teściowie", jak i zagraniczne hity: "Gambit królowej", "Mission: Impossible – Dead Reckoning" czy "Katastroda w duecie".

Izabela Łęcka

Sandra Drzymalska (serial) i Kamila Urzędowska (film)

Fot. materiały prasowe / Netflix i GigantFilms

Izabela Łęcka to młoda arystokratka, w której zakochuje się o 20 lat starszy Wokulski (na początku powieści bohaterka ma około 25 lat). Przyzwyczajona do luksusu i salonowego życia, nie potrafi pogodzić swoich oczekiwań z katastrofalną sytuacją finansową rodziny.

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33-letnia Sandra Drzymalska znana jest m.in. z filmów "IO", "Simona Kossak" i "Biała odwaga", a także z seriali "Sexify" i "Breslau". Wciela się też w Violettę Villas w nadchodzącej biografii polskiej diwy. 32-letnia Kamila Urzędowska zdobyła rozpoznawalność dzięki roli Jagny w filmie "Chłopi" z 2023 roku. Wystąpiła również w "25 lat niewinności. Sprawie Tomka Komendy", "Wzgórzu psów" i "Żmijowisku".

Ignacy Rzecki

Dariusz Chojnacki (serial) i Marek Kondrat (film)

Fot. materiały prasowe / Netflix i GigantFilms

Ignacy Rzecki to wieloletni przyjaciel Wokulskiego i pracownik jego sklepu. W powieści Bolesława Prusa jest starym subiektem, wiernym swoim ideałom i wspomnieniom z przeszłości. Prowadzi pamiętnik, w którym opisuje własne życie, polską historię i zmieniający się świat.

Postać Rzeckiego wyraźnie różni się w obu ekranizacjach. W serialowej "Lalce" Netfliksa gra go 45-letni Dariusz Chojnacki. Jego Rzecki jest rówieśnikiem Wokulskiego i jego partnerem biznesowym. Nie rozpamiętuje przeszłości, a nawet się zakochuje. W filmowej "Lalce" w rolę subiekta wciela się 75-letni Marek Kondrat. Jego Rzecki jest mentalnie bliższy literackiemu pierwowzorowi, choć znacznie starszy od bohatera Prusa, który miał niewiele ponad 50 lat. Pod względem wieku oryginałowi bardziej odpowiada więc serialowy subiekt, a pod względem charakteru – filmowy, choć z Wokulskim łączy go bardziej relacja ojcowsko-synowska niż przyjacielska.

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Chojnacki występował w takich produkcjach jak "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy", "Szczęście świata", "Żeby nie było śladów" i "Heweliusz". Kondrat to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, znany z filmów "Zaklęte rewiry", "C.K. Dezerterzy", "Psy" czy "Dzień świra", a także serialu "Ekstradycja". Zawodowo pożegnał się z aktorstwem w 2010 roku, a "Lalka" jest jego wielkim powrotem na ekrany.

Tomasz Łęcki

Jacek Braciak (serial) i Andrzej Seweryn (film)

Fot. materiały prasowe / Netflix i GigantFilms

Tomasz Łęcki to zubożały arystokrata i ojciec Izabeli. Jest bankrutem, który mimo poważnych problemów finansowych nadal żyje ponad stan. W obliczu grożącej mu ruiny liczy na pomoc Wokulskiego, upatrując w nim szansy na spłatę wierzycieli i uratowanie rodziny przed utratą pozycji towarzyskiej.

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58-letni Jacek Braciak, który zdobył aż cztery nagrody Orzeł, nazywane "polskimi Oscarami", ma na koncie role w takich filmach jak "Róża", "Wołyń", "Kler", "Edi" i "Kos" Pawła Maślony, reżysera "Lalki". Widzowie znają go również z seriali "BrzydUla" i "Glina". 80-letni Andrzej Seweryn to legenda polskiego kina. Wystąpił m.in. w "Ziemi obiecanej", "Dyrygencie", "Prymasie – Trzy lata z tysiąca", "Różyczce", "Ostatniej rodzinie", a także serialach "Rojst" i "Królowa". W 1980 roku zdobył za "Dyrygenta" Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale.

Florentyna

Julia Wyszyńska (serial) i Karolina Gruszka (film)

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Fot. materiały prasowe / Netflix i zrzut ekranu z Instagram / lalka.film

Florentyna to uboga kuzynka Izabeli, która mieszka w domu Łęckich i dba o przestrzeganie towarzyskich konwenansów. Jest również powierniczką i przyzwoitką Izabeli. Pozostaje przy tym zależna finansowo od rodziny Łęckich.

40-letnia Julia Wyszyńska występowała m.in. w filmach "Biały potok" i "Wesele" oraz serialach "Misja" i "Zachowaj spokój". Jest również aktorką teatralną. 46-letnia Karolina Gruszka zagrała w takich produkcjach jak "Kochankowie z Marony", "Maria Skłodowska-Curie", "Pani z przedszkola" czy "Święto ognia". Widzowie mogli oglądać ją również w serialach "Oficer" i "Kod genetyczny".

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Kazimierz Starski

Piotr Pacek (serial) i Mateusz Damięcki (film)

Fot. materiały prasowe / Netflix i zrzut ekranu z Instagram / lalka.film

Kazimierz Starski to arystokrata i kuzyn Izabeli Łęckiej, uchodzący za czarującego światowca. W rzeczywistości jest cynicznym uwodzicielem, bankrutem i utracjuszem, który szuka zamożnej żony. Jego flirt z Izabelą staje się dla Wokulskiego źródłem zazdrości.

Piotr Pacek wystąpił m.in. "Kosie", "Ślebodzie", "Czarnej śmierci" i "Królu". Ma 29 lat. 45-letni Mateusz Damięcki zdobył popularność już jako młody aktor, m.in. dzięki filmom "Przedwiośnie", "Kochaj i tańcz" i "Jutro idziemy do kina". W ostatnich latach błyszczał w "Furiozie", "Drugiej Furiozie" i "Prostej sprawie".

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Kazimiera Wąsowska

Magdalena Cielecka (serial) i Maria Dębska (film)

Fot. materiały prasowe / Netflix i GigantFilms

Kazimiera Wąsowska to zamożna wdowa, która cieszy się niezależnością i nie podporządkowuje się tak łatwo społecznym konwenansom. Jest kobietą inteligentną i świadomą własnej atrakcyjności, która na Wokulskiego patrzy zupełnie inaczej niż Izabela – docenia jego wartość i intelekt.

54-letnia Magdalena Cielecka znana jest m.in. z filmów "Zjednoczone stany miłości", "Lęk", "Ciemno, prawie noc" i "Zakochani", a także seriali "Belfer", "Chyłka" i "Prokurator". 35-letnia Maria Dębska, córka reżyserki i scenarzystki Kingi Dębskiej, zagrała w filmie "Bo we mnie jest seks", w którym wcieliła się w Kalinę Jędrusik, a także "Cichej nocy" i "Zabawa zabawa". Na małym ekranie występowała w "Tylko jedno spojrzenie" i "Kiedy ślub?", a na tegorocznym festiwalu w Gdyni zachwyciła główną rolą w "Przez ścianę".

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Baron Krzeszowski

Piotr Adamczyk (serial) i Borys Szyc (film)

Fot. materiały prasowe / Netflix i zrzut ekranu z Instagram / lalka.film

Baron Krzeszowski to w powieści Prusa przedstawiciel arystokracji, mąż baronowej Krzeszowskiej i jeden z bywalców warszawskich salonów. To porywczy hazardzista i pasjonat wyścigów konnych, którego długi oraz bezpośrednie starcia z Wokulskim (w tym słynny pojedynek) należą do najważniejszych wątków w książce. W wersji serialowej Krzeszowski nie jest żonaty i stara się o rękę Łęckiej, w wersji filmowej łączy go skomplikowana relacja z baronową Krzeszowską, którą gra Maja Ostaszewska.

54-letni Piotr Adamczyk znany jest z ról w filmach "Listy do M.", "Jestem mordercą" i "Testosteron", a także z wcielenia się w Jana Pawła II w filmach "Karol – Człowiek, który został papieżem" i "Karol – papież, który pozostał człowiekiem". Na małym ekranie grał m.in. w "Czasie honoru" i "Prostej sprawie". Występował również w zagranicznych produkcjach, m.in. w serialu Marvela "Hawkeye". 48-letni Borys Szyc zagrał w takich filmach jak "Wojna polsko-ruska", "Kret", "Zimna wojna", "Piłsudski", "Vinci" i (podobnie jak Adamczyk) "Testosteron". Widzowie serialowi znają go z "Warszawianki", "Króla", "Oficera" i "Heweliusza".

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Inne istotne postacie, które pojawiają się w obu "Lalkach":