Czeski przewoźnik kolejowy zawiesza ważne połączenie Fot. Shutterstock

Leo Express, czeski przewoźnik kolejowy, postanowił zawiesić jedno z najdłuższych połączeń w Europie i to w trybie bezterminowym. Zawieszenie trasy może utrudnić podróżowanie Polakom. Zmiany będą obowiązywać już od poniedziałku.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak przekazał czeski portal zdopravy.cz, w poniedziałek 5 października Leo Express zawiesi połączenia kolejowe Przemyśl-Praga-Frankfurt, będące jedną z najdłuższych tras pasażerskich w Europie (liczy około 1300 kilometrów). – Kursowanie praktycznie każdego dnia według innego rozkładu jazdy, z przerwami w ruchu i objazdami, jest w zasadzie nie do utrzymania – wyjaśnił serwisowi rzecznik czeskiego przewoźnika kolejowego, Emil Sedlarzik.

Leo Express zawiesza połączenie Przemyśl-Praga-Frankfurt

Jako oficjalny powód anulowania połączenia Przemyśl-Praga-Frankfurt podano "prace budowlane i inne planowane prace modernizacyjne na niemieckim korytarzu kolejowym". – W związku z tą sytuacją podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu obsługi tej linii w tym roku – powiedział Sedlarzik, zaznaczając, że pasażerowie, którzy posiadają bilety na połączenia odbywające się po 5 października, mogą liczyć na zgodną z obowiązującymi przepisami rekompensatę.

REKLAMA

– Ubolewamy nad zaistniałą sytuacją i przepraszamy wszystkich pasażerów za utrudnienia – dodał rzecznik Leo Express. Warto wspomnieć, że wspomniana linia działała od 31 lipca bieżącego roku, czyli raptem od dwóch miesięcy. "Jednocześnie prowadzimy rozmowy z Deutsche Bahn dotyczące przyszłych godzin kursowania pociągów" – poinformował czeski przewoźnik w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

"Dziękuję za podanie dokładnego powodu. Ponownie potwierdza się, że PKP PLK jest sporo do przodu od Deutsche Bahn pod względem pisania rozkładów dla przewoźników"; "Ale to było do przewidzenia, że Niemcy zrobią wszystko, żeby ten pociąg nie jeździł. To samo Polacy"; "Oczywiście rozumiem, że połączenie może zostać wstrzymane, ale pozostaje pytanie: co teraz z moimi Leo Credits, których mam teraz kilka tysięcy właśnie dlatego, że chcieliśmy regularnie korzystać z tego połączenia?" – czytamy w komentarzach na Facebooku.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

PKP Intercity testuje internet z kosmosu

Jak pisała w naTemat Klaudia Sobczyk, z połączeniem internetowym w pociągach PKP Intercity bywa różnie. To frustrujące zderzenie z rzeczywistością przeżył chyba każdy, kto w trakcie podróży chciał pracować zdalnie, odpowiedzieć na maila albo obejrzeć film. Teraz jednak narodowy przewoźnik przychodzi z pozytywną wiadomością.

REKLAMA