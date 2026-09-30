Czeka nas rewolucja w PKP Intercity? Fot. Marek BAZAK/East News

Z połączeniem internetowym w pociągach PKP Intercity bywa różnie. To frustrujące zderzenie z rzeczywistością przeżył chyba każdy, kto w trakcie podróży chciał pracować zdalnie, odpowiedzieć na maila albo obejrzeć film. Teraz jednak narodowy przewoźnik przychodzi z pozytywną wiadomością. Przymusowy cyfrowy detoks może już wkrótce przejść do historii.

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Każdy, kto próbował pracować zdalnie lub po prostu przeglądać sieć w trakcie podróży pociągiem PKP Intercity, doskonale zna ten scenariusz: połączenie zrywa się w najmniej odpowiednim momencie, a pokładowe Wi-Fi jest bezużyteczne. Przełom w tej kwestii może przynieść technologia satelitarna, nad którą pracuje polski przewoźnik. Jak podaje Fly4free, PKP Intercity przeprowadziło właśnie pierwsze testy internetu satelitarnego na trasie Kozłów–Warszawa–Tczew.

Będzie internet w pociągach PKP?

Wiadomość ta może nie wydawać się zadziwiająca – w teorii od lat istnieje przecież bezpłatny internet w pociągach PKP Intercity. Jednak pomimo rzekomej możliwości połączenia się z internetem podczas podróży, pasażerowie od lat wiedzą, że Wi-Fi w PKP to raczej fikcja, niż rzeczywistość. Połączenie jest niestabilne, a urządzenia szybko tracą zasięg. Co gorsza, z powodu złego zasięgu praktycznie niemożliwe jest także skorzystanie z danych komórkowych.

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Teraz ma to przejść do historii. Celem pierwszych testów nowego rozwiązania było wyeliminowanie tzw. białych plam, czyli odcinków tras, na których tradycyjne stacje bazowe telefonii komórkowej tracą zasięg. Według PKP Intercity połączenie utrzymywało stabilny poziom nawet przy prędkości pociągu sięgającej 160 km/h.

Docelowo system ma działać automatycznie – przełączać się na LTE/5G tam, gdzie sieć komórkowa działa sprawnie, a na sieć satelitarną przechodzić w miejscach o słabszej infrastrukturze. Choć przewoźnik nie ujawnił jeszcze danych dotyczących prędkości, same próby oceniono jako sukces.

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Kiedy pasażerowie PKP skorzystają z nowości?

Na wdrożenie nowego internetu trzeba będzie jednak jeszcze poczekać. Testy mają potrwać do końca 2026 roku. Według zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury pojawienie się usługi dla pasażerów w 2027 roku jest możliwe, jednak przewoźnik nie podał jeszcze terminów.

Tymczasem w PKP Intercity zachodzą inne zmiany, które znacznie ułatwią życie pasażerom. Chociaż niewiele osób może to pamiętać, do niedawna na pokładach pociągów PKP niemożliwe było płacenie kartą. Zmieniło się to dopiero w tym roku, a dokładnie w lutym, kiedy konduktorzy otrzymali nowe urządzenie do kontroli i sprzedaży biletów, w końcu umożliwiając pasażerom płatność zbliżeniową w pociągach.

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