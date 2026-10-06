Od lutego jedzenie na wynos zapakujemy do własnego pojemnika. Lokal nie może za to policzyć więcej. Fot. PMG Corporation BKK / Shutterstock

Od 12 lutego 2027 roku każdy lokal gastronomiczny, który sprzedaje jedzenie i napoje na wynos, będzie musiał zapakować zamówienie do pojemnika przyniesionego przez klienta. Bez żadnej dopłaty. Prawniczka ostrzega, że branża może ten termin przespać, i to z powodu, który na pierwszy rzut oka wygląda na dobrą wiadomość dla restauratorów.

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Obowiązek wynika z unijnego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, w skrócie PPWR. W przeciwieństwie do dyrektywy, którą każdy kraj musi najpierw przenieść do własnej ustawy, działa od razu w całej Unii.

Stosuje się je od 12 sierpnia 2026 r., ale przepis o naczyniach klientów rusza w lutym. Polska wciąż nie ma jednak ustawy z karami, więc część lokali może uznać, że da się poczekać i "jakoś to będzie". A na zmianę procedur zostało tylko parę miesięcy.

Własny pojemnik w restauracji. Nowe procedury HACCP i tarowanie

Dla nas, klientów, to dobra wiadomość. Lokal nie doliczy opłaty za przyniesiony słoik (lub inny pojemnik wielorazowy) ani nie zaproponuje gorszych warunków niż przy jednorazowym pudełku.

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Najwięcej pracy będzie przy HACCP. Mówiąc wprost, to plan, jak kuchnia pilnuje, żeby nikt się nie zatruł. Trzeba do niego dopisać scenariusz, w którym np. klient przychodzi z brudnym albo pękniętym naczyniem. Jak zauważa Strefa Biznesu, personel musi mieć wtedy wyraźnie przyznane prawo do odmowy.

Do tego dochodzi tarowanie (przy sprzedaży na wagę trzeba najpierw zważyć pusty pojemnik i odjąć jego masę). Przy stercie menażek i termosów kolejka w knajpie w porze lunchu może się wyraźnie wydłużyć.

"To wszystko wymaga przeszkolenia personelu, przygotowania jasnych wytycznych i wymaganych oznaczeń informacyjnych – w każdym lokalu z osobna, bo w food courtach obowiązek dotyczy każdego punktu indywidualnie" – mówi radca prawny Magdalena Szczepanek z kancelarii Causa Finita w komentarzu dla portalu dlahandlu.pl.

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Kary za łamanie przepisów PPWR. Co przewiduje projekt UC100?

Karanie PPWR zostawia samym państwom członkowskim, które mają do 12 lutego 2027 r. ustalić własne sankcje. W Polsce zajmuje się tym projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, w rządowym wykazie oznaczony jako UC100.

To nie nowelizacja, tylko nowa ustawa resortu klimatu, która zastąpi przepisy z 2013 roku. Według planów rządu Rada Ministrów miała ją przyjąć w III kwartale 2026 r., a przed nią jeszcze cała droga przez parlament.

Projekt przewiduje kary od 10 tys. do 1 mln zł m.in. za opakowania bez oceny zgodności, ale stawki za samą odmowę napełnienia pojemnika jeszcze nie ma.

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Brak krajowych kar nie oznacza jednak, że unijne przepisy nie będą działać. "Sam obowiązek akceptowania pojemników klientów wiąże przedsiębiorców niezależnie od tego, czy polski ustawodawca zdąży z przepisami karnymi" – podkreśla Szczepanek.

Czy Polacy przyjdą do restauracji z własnym słoikiem?

Przepis to nowe prawo klienta, ale mało kto o nim wie. Owszem, z własnym kubkiem da się już przyjść np. do McDonald's, ale z pudełkiem na obiad chodzimy raczej do babci niż do galerii handlowej.

"W Polsce przynoszenie własnego naczynia po jedzenie na wynos wciąż kojarzy się bardziej z barem mlecznym czy zakładem gastronomicznym sprzed dekad niż z nowoczesną restauracją czy punktem w galerii handlowej" – ocenia ekspertka.

Szczepanek nie widzi też sygnałów, że ktoś szykuje dużą kampanię informacyjną, więc na początku z nowego prawa skorzysta pewnie garstka klientów. Dla restauracji to paradoksalnie szansa.

"Restauracje, które już teraz zaczną komunikować klientom tę możliwość – na przykład promując ją w mediach społecznościowych czy na miejscu w lokalu – zyskają przewagę wizerunkową, zanim jeszcze zrobi to ktokolwiek inny" – dodaje.