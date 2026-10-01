Kolejny kraj UE chce przyjąć walutę euro. Fot. Shutterstock

Europa może być o krok od kolejnej dużej zmiany na mapie strefy euro. Tym razem sygnały są wyjątkowo mocne, ale do finału wciąż prowadzi droga pełna przeszkód.

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Obecnie poza strefą euro pozostaje 6 państw członkowskich UE – Polska, Czechy, Dania, Rumunia, Szwecja i Węgry. Niedawno do strefy dołączyła też Bułgaria. Poza Danią każde z nich formalnie jest zobowiązane do przyjęcia euro po spełnieniu odpowiednich kryteriów.

"Silna determinacja polityczna" z Budapesztu ws. przyjęcia euro

Mihály Varga – prezes Narodowego Banku Węgier – wypowiedział się na temat możliwości przyjęcia wspólnej waluty w trakcie wrześniowej Konferencji Ekonomistów w Egerze. Jak podaje "The Budapest Times", Varga uznaje wprowadzenie euro za przedsięwzięcie o znaczeniu historyczno-ekonomicznym, jednak najważniejsze jest to, by taki krok przełożył się na "trwałą poprawę przyszłości i dobrobytu społeczeństwa". Prezes wskazał również, że spełnienie kryteriów z Maastricht nie wystarczy do skutecznego wprowadzenia waluty.

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– Należy dążyć do takiego modelu przystąpienia, dzięki któremu Węgry – przyjmując wspólną walutę – będą mogły trwale podnieść poziom swojego rozwoju gospodarczego – wyjaśnił urzędnik.

Według Vargi Węgry weszły w kolejną fazę procesu realizacji zobowiązań traktatowych, tym razem towarzyszą jej silna determinacja polityczna i jasno zdefiniowany cel. Jednocześnie prezes wskazuje na to, że osiągnięcie ostatecznego sukcesu jest odległe i wymaga wsparcia społecznego, skoordynowanej strategii i odpowiedniego przygotowania gospodarki.

Prezes zaznaczył jednak, że proces przyjmowania euro w 2026 roku różni się od tego, przez który przechodziły kraje, które wdrożyły wspólnotową walutę wcześniej. Obecna sytuacja gospodarcza (w skali globalnej) jest znacznie gorsza niż w okresie sprzed 2020 roku. Węgry nie spełniają obecnie wymogów, wynikających z traktatu w Maastricht (deficyt budżetowy dwukrotnie przekracza dozwolony pułap), ale podejmują kroki w kierunku zmiany tego stanu. Jednym z planowanych działań jest obniżenie celu inflacyjnego.

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Co na to społeczeństwo? Poparcie dla euro na Węgrzech jest ogromne

Mihály Varga w trakcie swojego wystąpienia powołał się na statystyki dotyczące euro. Węgrzy popierają taki krok w aż 80 proc. Społeczeństwo zdaje sobie jednak sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem jest taka inicjatywa. Zaledwie 22 proc. badanych uważa, że Węgry są gotowe na wdrożenie wspólnotowej waluty.

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Prezes Banku Narodowego Węgier wskazuje, że tworzy to kolejny, poboczny cel kampanii prowadzącej do wprowadzenia euro – nazywa go "pokonaniem węgierskiego pesymizmu".

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