Premier Szwecji Ulf Kristersson ogłosił, że jego kraj wyśle systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski. Fot. shutterstock

Do Polski dotarły właśnie dobre wieści od sojuszników. Premier Szwecji Ulf Kristersson ogłosił, że jego kraj wyśle systemy obrony powietrznej Patriot na wschodnią granicę Polski. Operacja ma się zacząć już w grudniu, a w tle chodzi o "dużą operację NATO".

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– Szwecja po raz drugi skieruje samoloty bojowe do udziału w dużej operacji NATO w Polsce. Nowością jest jednak to, że na miejscu wesprzemy tę operację również systemami rakiet Patriot – przekazał premier Szwecji na konferencji we wtorek 6 października i dodał, że celem tych operacji będzie "ochrona NATO-wskiego hubu logistycznego w Polsce i zapewnienie, że ważne wyposażenie dotrze do Ukrainy". Chodzi o węzeł logistyczny Jasionka pod Rzeszowem, zaopatrujący walczących z rosyjskim agresorem naszych wschodnich sąsiadów.

Rakiety Patriot w Polsce od Szwecji. Cel? Ochrona węzła pod Rzeszowem

Według informacji, które podał jeszcze nadawca publiczny SVT, do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Misja ma wystartować na początku grudnia i potrwa maksymalnie siedem miesięcy. – To najbardziej skomplikowana operacja, w jakiej bierze udział Szwecja jako członek NATO – mówiła też na konferencji dowodząca pułkiem obrony powietrznej Sofia Westermark. Podkreśliła, że baza logistyczna w Rzeszowie w Polsce jest "zagrożona zarówno z ziemi, jak i z powietrza".

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– Jako sojusznik NATO bierzemy udział w tworzeniu systemu obrony, który ma chronić przed dronami i rakietami – wskazała przedstawicielka szwedzkiej armii. Warto wspomnieć, że to kolejna już odsłona udzielanej przez Szwecję pomocy. W ubiegłym tygodniu poinformowano, że szwedzkie myśliwce Saab JAS 39 Gripen od października będą wspierać ochronę wschodniej flanki NATO w Polsce w związku z przypadkami naruszenia przestrzeni powietrznej.

Węzeł logistyczny pod Rzeszowem chroniony przez NATO. "Polska odgrywa tutaj kluczową rolę"

Wieści o Patriotach od Szwedów potwierdził już także wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Jak przekazał, przez węzeł logistyczny działający na lotnisku w Jasionce przechodzi ponad 90 proc. pomocy trafiającej na Ukrainę.

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– Szwedzi już jakiś czas temu deklarowali gotowość w ramach operacji NATO wsparcia logistycznego dla Ukrainy. To jest bardzo silne wsparcie dla całego węzła komunikacyjnego, który jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia obrony Ukrainy. Przez ten węzeł w Rzeszowie-Jasionce przechodzi ponad 90 proc. pomocy dla Ukrainy. Polska odgrywa w tym kontekście kluczową rolę – zaznaczył na antenie Polsat News.

Jak wspomniał, ochrona infrastruktury pod Rzeszowem od początku była priorytetem. Tak strategiczny punkt wymaga szczególnego zabezpieczenia – zwłaszcza w momencie, gdy Rosja nasila działania wojenne w Ukrainie oraz podejmuje próby sabotażu w krajach NATO.

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