NATO ma nowy plan. Drony i AI zmiażdżą Rosję na wschodniej flance Fot. Shutterstock

NATO szykuje odpowiedź na scenariusz, o którym jeszcze kilka lat temu mówiło się głównie w wojskowych analizach. Teraz na stole leży plan na wypadek rosyjskiego ataku, a jego założenia mają zostać ujawnione już za tydzień. Z dokumentów, do których dotarł "Bloomberg", wynika, że Sojusz chce zareagować tak szybko i zdecydowanie, by Kreml nie zdążył narzucić własnych warunków gry.

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"Bloomberg" dotarł do niejawnych dokumentów odnoszących się do nowej "teorii zwycięstwa", która ma zostać zaprezentowana 12 października w Polsce przez generała Alexusa Grynkewicha.

W tle ogłaszania strategii prawdopodobnie będzie odbywać się lobbing w sprawie stałej amerykańskiej bazy na terytorium Polski, którą niedawno zapowiedział Donald Trump. Oficjalnej decyzji w sprawie bazy nie ma, nie wiadomo, jak liczna miałaby być jej załoga, jakiego rodzaju byłaby to baza, jakiego typu wojska stacjonowałyby na jej terenie i gdzie właściwie by się znajdowała (prawdopodobnie będzie na zachodzie kraju).

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NATO ma nie przebierać w środkach – nowa strategia ma działać szybko i precyzyjnie

Głównym założeniem nowej strategii jest powstrzymanie inwazji na bardzo wczesnym etapie. Sojusz zamierza błyskawicznie zmobilizować środki i siły w celu powstrzymania wojsk rosyjskich na wschodnim skrzydle NATO. Po ustabilizowaniu sytuacji celem ma być niszczenie systemów dowodzenia sił przeciwników m.in. za pomocą rozwiązań rozwijanych na Ukrainie, chodzi tu przede wszystkim o technologie dronowe.

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Istotnym składnikiem strategii ma być wykorzystanie sztucznej inteligencji i systematyczne zwiększanie wydatków na obronę. W kontekście AI na froncie nie da się jednak nie zauważyć, że inwestycje w takie rozwiązania sprzyjają przede wszystkim głównemu dostawcy technologii tego typu, czyli USA.

Wygląda więc na to, że sojusz chce postawić na obronę, która nie prowadzi do eskalacji konfliktu i jest dostosowana do frontu XXI wieku. Pytanie tylko, czy nowa doktryna faktycznie została opracowana na potrzeby NATO. W rzeczywistości jest przede wszystkim mocnym sygnałem odstraszającym dla Rosji.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Nowa strategia NATO wysyła jasną wiadomość Kremlowi

W dokumentach, do których dotarł "Bloomberg", nie ma szczegółowego planu operacyjnego i nie ma żadnych przełomowych z perspektywy strategicznej informacji. W Europie już teraz istnieją sojusze dronowe, Donald Trump zachwala swoją "superinteligencję" i wiadomo, że AI była stosowana w toczonej przez USA wojnie z Iranem, a wydatki państw NATO na zbrojenia znacząco przyśpieszyły po 2022 roku.