Christa Pike jest przytomna i mówi. Jej rokowania są nadal niejasne. Screen z Inside Edition / YouTube (archiwalne nagranie)

Christa Pike, która tydzień temu przeżyła dwie dawki śmiertelnego zastrzyku, jest przytomna i mówi. Jeszcze w niedzielę leżała nieprzytomna pod respiratorem. To pierwsza skazana osoba w USA, która przeżyła własną egzekucję. Czy wyrok będzie powtórzony?

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30 września Tennessee próbowało wykonać karę śmierci na 50-letniej Pike, skazanej za zabójstwo koleżanki w 1995 r. Dwie dawki pentobarbitalu (silnego środka nasennego) jej nie zabiły, a skazaną zabrała karetka do szpitala. Gubernator Bill Lee wstrzymał egzekucje do końca roku i zlecił niezależne śledztwo.

Za co Christa Pike została skazana na śmierć?

W styczniu 1995 r. 18-letnia Christa Pike uczyła się w Job Corps w Knoxville, rządowym programie szkolenia zawodowego dla młodzieży. Razem z chłopakiem Tadarylem Shippem i koleżanką zwabiła do lasu na kampusie Uniwersytetu Tennessee 19-letnią Colleen Slemmer.

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Pike i Shipp torturowali ją i zabili. Prokuratorzy twierdzili, że Pike podejrzewała ofiarę o zainteresowanie jej chłopakiem. Shipp miał 17 lat, więc nie groziła mu kara śmierci, i dostał dożywocie. Pike usłyszała wyrok w 1996 r., w wieku 20 lat.

Nieudana egzekucja Christy Pike w Tennessee

W naTemat opisywaliśmy już, jak Christa Pike przeżyła własną egzekucję. Wyrok miał zostać wykonany rano, ale sąd apelacyjny go wstrzymał, a Sąd Najwyższy USA uchylił tę decyzję, więc procedura ruszyła dopiero wieczorem. Pike dostała dwie dawki pentobarbitalu, ale nie straciła przytomności, ruszała się i zaczęła chrapać.

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– Głośno chrapała, wyraźnie bardzo żywa – mówiła na konferencji prasowej Kim Chandler, reporterka AP i świadek egzekucji.

Prawnicy naliczyli co najmniej siedem igieł w jej lewym ramieniu i uważają, że przez problemy z wkłuciem lek mógł trafić w tkanki zamiast do krwi. Przed egzekucją ostrzegali władze, że Pike ma bardzo trudne żyły. Pod lupą jest też to, jak dr Mark Fowler nadzorował egzekucję Christy Pike.

Christa Pike przytomna po nieudanej egzekucji. Jaki jest jej stan?

Jeszcze w niedzielę kobieta walczyła o życie po nieudanej egzekucji i była nieprzytomna. NBC News podaje, że to się zmieniło we wtorek 6 października. Prawnicy Pike poinformowali, że skazana jest przytomna, mówi i nadal dostaje pomoc medyczną. Po egzekucji trafiła pod respirator, żeby lekarze mogli usunąć pentobarbital z jej organizmu.

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"Wbrew wszelkim przeciwnościom Christa Pike jest przytomna i mówi" – napisali w oświadczeniu obrońcy. Rokowania są niejasne, a prawnicy spodziewają się długiej rekonwalescencji. Mimo poważnych uszkodzeń ramion skazana nadal jest skuta kajdankami i łańcuchami przy łóżku.

Według jej obrońców to jedyna znana osoba, która przeżyła pełną próbę egzekucji, odkąd stosowana jest kara śmierci w USA. Dr Joel Zivot, biegły zatrudniony przez obronę, uważa to za dobry znak, ale przypomina, że na ocenę trzeba poczekać tygodnie albo miesiące. Wtedy okaże się też, czy Pike odzyska zdolności na tyle, żeby stan mógł spróbować ponownie.

Matka ofiary: "Mają wobec mnie ogromny dług"

May Martinez, która jest matką zamordowanej Colleen Slemmer, domaga się, żeby władze naprawiły błąd i żeby Pike pozostała w celi śmierci. – Mają wobec mnie ogromny dług – przyznała.