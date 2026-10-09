Znamy laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla 2026. Norweski Komitet Noblowski ogłosił w piątek 9 października, że została nią Navanethem "Navi" Pillay z RPA. To nazwisko nie od razu kojarzy się z nagłówkami w mediach, ale lista funkcji, które pełniła, jest długa.

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Jak wynika z biogramu opublikowanego przez Columbia Journal of Transnational Law, Navanethem "Navi" Pillay przewodniczyła Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu dla Rwandy, zasiadała w Międzynarodowym Trybunale Karnym (MTK), a od 2008 do 2014 roku pełniła funkcję Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka.

Komitet uzasadnił swój wybór krótko: "za jej wysiłki na rzecz promowania pokoju i prawa międzynarodowego" – czytamy we wpisie Nagrody Nobla na platformie X.

Kim jest Navi Pillay, laureatka Pokojowego Nobla?

Pillay pochodzi z prowincji Natal w RPA. W 1967 roku jako pierwsza kobieta w tamtym regionie otworzyła własną kancelarię prawniczą. W 1995 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ wybrało ją na sędzię trybunału ds. Rwandy, który rozliczał zbrodnie ludobójstwa z 1994 roku.

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Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 10 grudnia w Oslo. Rok wcześniej laureatką Pokojowej Nagrody Nobla 2025 została Maria Corina Machado.