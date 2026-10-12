Tak głosowali na Łukasza Gibałę wyborcy Karola Nawrockiego. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. W sumie uzyskał ponad 62 proc. głosów. Wiadomo już, jak na lidera i założyciela stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców głosowali wyborcy Karola Nawrockiego. 96 proc. w jednym z badań aż bije po oczach.

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W niedzielę odbyła się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Lokale wyborcze były otwarte od godz. 7:00 do 21:00. Mieszkańcy mieli do wyboru kandydaturę niezależnego Łukasza Gibały oraz popieranej przez KO i PSL Moniki Piątkowskiej.

Przed godz. 23:00 Państwowa Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki, które aktualizowała na swojej stronie na bieżąco. Niedługo po północy wszystko było już jasne i wiadomo było, kto zostanie prezydentem Krakowa. Po zliczeniu głosów ze wszystkich 454 obwodów wyniki przedstawiają się następująco:

Łukasz Gibała: 62,12 proc. (161 184 głosy), Monika Piątkowska: 37,88 proc. (98 306 głosów).

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Ale jeszcze zanim Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne rezultaty, Ogólnopolska Grupa Badawcza przygotowała dla Polsat News i Newsmax Polska badanie exit poll. Przeanalizowano w nim, jak w krakowskim starciu rozłożyły się głosy wyborców, którzy w 2025 roku głosowali w wyborach prezydenckich.

Tak głosowali na Gibałę zwolennicy Nawrockiego. Jedni wskazują na 54 proc., ale to 96 bije po oczach

Według OGB na Łukasza Gibałę zagłosowało 54,7 proc. zwolenników Karola Nawrockiego. Wśród wyborców Rafała Trzaskowskiego miał już znacznie mniej głosów, bo 35,6 proc. Monika Piątkowska zyskała z kolei poparcie zaledwie 1,3 proc. elektoratu Nawrockiego, za to poparło ją aż 95,2 proc. głosujących na Trzaskowskiego.

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W tym samym badaniu odpowiedź "nie głosowałem" wskazało 6 proc. zapytanych w kontekście Gibały oraz 2,2 proc. w przypadku Piątkowskiej, natomiast wariant "nie pamiętam" wybrało odpowiednio 3,7 proc. i 1,3 proc. ankietowanych.

Analogiczne pytanie postawiono w badaniu pracowni IPSOS, jednak jego wyniki wyraźnie różniły się od tych od OGB. Z danych IPSOS wynika bowiem, że na Łukasza Gibałę zagłosowała przytłaczająca większość, bo aż 96,4 proc. wyborców Karola Nawrockiego (na Piątkowską zaledwie 3,6 proc.). W przypadku elektoratu Rafała Trzaskowskiego poparcie dla Gibały wyniosło 34,1 proc., podczas gdy Piątkowską poparło 65,9 proc. głosujących.

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Kto przesądził o wyniku dla Gibały?

Dodajmy też, że analiza przepływów elektoratu, którą opublikował TVN24.pl tuż po II turze wyborów, pokazała, skąd wzięła się przewaga Gibały. Oto kto najczęściej na niego głosował:

Osoby, które poparły go już w pierwszej turze, stanowią najwięcej, bo aż 54,5 proc. jego elektoratu z drugiej tury. 16,8 proc. wyborców Gibały to osoby, które dwa tygodnie temu głosowały na kandydata PiS Michała Drewnickiego. 15,5 proc. jego wyborców z drugiej tury to osoby, które w pierwszej turze w ogóle nie poszły głosować.

PiS zachwycony zwycięstwem Gibały