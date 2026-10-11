Kraków: są pierwsze wyniki exit poll. naTemat.pl

Rządowa delegacja ministrów, poparcie Jacka Majchrowskiego i Donalda Tuska nie wystarczyły, by zatrzymać Łukasza Gibałę. Sondaż exit-poll IPSOS daje mu aż 61 proc. głosów, kończąc wielomiesięczny okres bezkrólewia pod Wawelem.

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Kraków zadecydował o tym, kto przejmie fotel prezydenta na najbliższe dwa i pół roku. Według sondażu exit-poll IPSOS wygrywa Łukasz Gibała z rezultatem 61 proc. Monika Piątkowska mogła liczyć na 39 proc. głosów.

Zwycięzca exit-pollu podziękował osobom, które wzięły udział w wyborach, również tym, którzy zdecydowali się na oddanie głosu na Monikę Piątkowską.

Kim jest Łukasz Gibała? Wielokrotnie startował w wyborach prezydenckich w Krakowie

Łukasz Gibała to przedsiębiorca, doktor nauk humanistycznych, samorządowiec, a także były poseł. W Sejmie zasiadał od 2007 roku w ramach VI i VII kadencji. W obu przypadkach do parlamentu dostał się z list Platformy Obywatelskiej. W 2012 roku przeszedł jednak do Ruchu Palikota, a w 2013 roku dołączył do inicjatywy Twój Ruch.

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Łukasz Gibała startował w wyborach prezydenckich w Krakowie już w 2014 roku. Przegrał wówczas z Jackiem Majchrowskim, który był w stanie utrzymać "krakowski tron" najdłużej w historii miasta. Kolejną, również nieudaną próbę podjął w 2018 roku.

W obydwóch z tych przypadków Łukaszowi Gibale przypadało trzecie miejsce, zaraz za kandydatami Prawa i Sprawiedliwości – Markiem Lasotą w 2014 roku i Małgorzatą Wassermann w 2018 roku.

Realne szanse na zwycięstwo pojawiły się dopiero w 2024 roku, dziesięć lat po jego pierwszym starcie. Były to pierwsze wybory Łukasza Gibały, w których nie wystąpił Jacek Majchrowski, a kandydat PiS Łukasz Kmita (obecnie przedstawiciel klubu parlamentarnego Rozwój Plus) nie dostał się do II tury. Ostatecznie w 2024 roku zwycięstwo odniósł Aleksander Miszalski. Polityk KO uzyskał jednak dość nieznaczną przewagę. Mowa tu o różnicy poparcia rzędu 2,08 pkt proc. (51,04 proc. do 48,96 proc.). Dopiero różnica w liczbie głosów pokazuje, jak wyrównana była rywalizacja obu kandydatów – dzieliło ich nieco ponad 5 tys. "X-ów" na kartach wyborczych.

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Do wyborów w Krakowie prowadziła długa i wyboista droga

Oficjalne wyniki referendum w Krakowie zaczęły być podawane do publicznej wiadomości 25 maja 2026 roku. Mieszkańcy podjęli niemal jednogłośną decyzję o odwołaniu ze stanowiska Aleksandra Miszalskiego. Za odwołaniem prezydenta opowiedziało się 97,9 proc. głosujących. Warto jednak zaznaczyć, że część przeciwników referendum, w tym zwolenników prezydenta z Koalicji Obywatelskiej, opowiadała się za bojkotem głosowania.

Jednocześnie głosowanie z 25 maja nie pozwoliło na odwołanie Rady Miasta, gdyż frekwencja nie osiągnęła wymaganego progu.

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Okres "bezkrólewia" kończy się tym samym po niemal pięciu miesiącach. Tymczasowo władzę nad miastem sprawował komisarz Stanisław Kracik związany z Platformą Obywatelską.

Dopiero 31 sierpnia premier Donald Tusk wyznaczył termin pierwszej tury na 27 września. Wynikało to z rozpatrywania sprzeciwów wyborczych związanych ze zgłoszeniami o naruszaniu zasad ciszy wyborczej w trakcie trwania referendum. Dwa tygodnie później, 11 października, odbyła się finalna runda najważniejszego głosowania w tym roku.

W I turze zwyciężył Łukasz Gibała. Wyniki prezentowały się wówczas następująco:

Łukasz Gibała – KWW ŁUKASZA GIBAŁY – KRAKÓW DLA MIESZKAŃCÓW – 36,38 proc. (93 042 głosy) Monika Piątkowska – KWW MONIKI PIĄTKOWSKIEJ – PONAD PODZIAŁAMI – 29,91 proc. (76 514 głosów) Michał Drewnicki – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ – 17,50 proc. (44 772 głosy) Aleksandra Owca – KW RAZEM – 6,91 proc. (17 684 głosy) Daria Gosek-Popiołek – KW NOWA LEWICA – 4,81 proc. (12 303 głosy) Michał Klimek – KW KONFEDERACJA KORONY POLSKIEJ – 4,11 proc. (10 523 głosy) Sławomir Pietrzyk – KW SOCJALDEMOKRACJA POLSKA – 0,37 proc. (947 głosów)

Ze startu zrezygnował jeden z liderów inicjatywy referendalnej – Jan Hoffman. Przekazał poparcie Łukaszowi Gibale w nadziei, że lider ruchu Kraków dla Mieszkańców będzie w stanie zwyciężyć bez II tury.

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Jeśli chodzi zaś o przekazanie poparcia ze strony kandydatów, którzy wzięli udział w I turze, żaden z nich nie wsparł ani Łukasza Gibały, ani Moniki Piątkowskiej w tradycyjny sposób. Aleksandra Owca, Michał Klimek i Daria Gosek-Popiołek nie zdecydowali się na zajęcie wyraźnego stanowiska w tej sprawie. Natomiast Michał Drewnicki z PiS zniechęcał do głosowania na Monikę Piątkowską, ale nie przekazał poparcia Łukaszowi Gibale wprost.

Monika Piątkowska otrzymała za to poparcie Jacka Majchrowskiego, który rządził miastem najdłużej w historii (biorąc pod uwagę prezydentów), bo aż 22 lata i odwołanego w tym roku Aleksandra Miszalskiego. Wolę współpracy z nią deklarował także Marian Banaś – były szef NIK, który zapowiedział start w wyborach, ale – podobnie jak Bartosz Bocheńczak z Konfederacji – nie był w stanie zebrać odpowiedniej liczby podpisów.

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Za senatorką wstawiły się także czołowe postacie Koalicji Obywatelskiej. Jej start został zapowiedziany przez samego Donalda Tuska w asyście Władysława Kosiniaka-Kamysza (pierwotnie kandydatka startowała ze wspólnego komitetu KO-PSL). W trakcie kampanii do Krakowa przyjechali m.in. wicepremier Radosław Sikorski, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek czy minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. O głosowanie na kandydatkę apelował też m.in. Roman Giertych. Mimo szerokiego poparcia ze strony czołowych twarzy KO Monika Piątkowska systematycznie przegrywała z Łukaszem Gibałą w sondażach (zarówno przed I, jak i przed II turą).

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Brutalne starcie polityczne niejednokrotnie kończyło się w sądzie

Kampania wyborcza obfitowała w spory sądowe. Komitety Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej uczestniczyły łącznie w pięciu postępowaniach w trybie wyborczym. Dotyczyły one:

Wypowiedzi Łukasza Gibały, który twierdził, że po I turze zgłosiła się do niego szóstka radnych KO deklarujących chęć współpracy w radzie miasta . Sąd uznał te słowa za nieprawdę i nakazał publikację sprostowania, a radni KO kategorycznie zaprzeczyli tym kontaktom. Zarzutów Moniki Piątkowskiej dotyczących rzekomego wstrzymywania się od głosu przez Łukasza Gibałę w większości spraw w Radzie Miasta . Zestawienie głosowań wykazało, że teza ta była nieprawdziwa, w związku z czym sąd nakazał kandydatce opublikowanie sprostowania. Kwestii rzekomych "zwolnień grupowych" w magistracie , które Monika Piątkowska bezpodstawnie przypisywała Łukaszowi Gibale. Kandydat planował jedynie audyt i zapowiadał walkę z nepotyzmem, dlatego sąd uznał zarzuty za wprowadzające w błąd i nakazał ich sprostowanie. Twierdzenia Łukasza Gibały, że nigdy nie miał długów , podczas gdy zaciągał on wielomilionowe pożyczki na potrzeby swojego biznesu oraz ma kredyt hipoteczny. W efekcie sąd nakazał kandydatowi opublikowanie sprostowania na jego profilu na Facebooku. Słów Radosława Sikorskiego, który zasugerował, że to sam sąd nazwał Łukasza Gibałę "kłamcą lub mitomanem". Sąd nie podzielił argumentacji o dozwolonych granicach ostrej debaty publicznej i nakazał wicepremierowi sprostowanie.

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