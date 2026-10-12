Łukasz Gibała prezydentem Krakowa Fot. Shutterstock

Łukasz Gibała wygrał przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. W niedzielę około północy PKW podała oficjalne wyniki. Lider i założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców uzyskał ponad 62 proc. głosów. Jego kontrkandydatka, Monika Piątkowska, zdobyła blisko 38 proc.

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To, że Łukasz Gibała będzie nowym prezydentem Krakowa, pokazały już wyniki sondaży exit poll, które pojawiły się o godz. 21:00. W badaniu IPSOS lider i założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców uzyskał 61 proc. głosów. Monika Piątkowska, senatorka KO, mogła liczyć na 39 proc. W sondażu OGB Gibała powiększył jeszcze przewagę (64,1 proc. głosów). Piątkowska miała wtedy 35,9 proc.

Po godz. 21:40 pojawił się natomiast sondaż late poll OGB. Według wyników tego badania (ponad 50 proc. komisji wyborczych) Łukasz Gibała uzyskał 62,6 proc., a Monika Piątkowska 37,4 proc. głosów. Po godz. 22:30 pojawił się sondaż late poll Ipsos – w tym badaniu Gibała uzyskał 62,3 proc. głosów, a Piątkowska zdobyła 37,7 proc.

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Łukasz Gibała prezydentem Krakowa

Przed godz. 23:00 Państwowa Komisja Wyborcza podała częściowe wyniki, które aktualizowała na swojej stronie na bieżąco. Niedługo po północy wszystko było już jasne. Po zliczeniu głosów ze wszystkich 454 obwodów wyniki przedstawiają się następująco:

Łukasz Gibała: 62,12 proc. (161 184 głosy), Monika Piątkowska: 37,88 proc. (98 306 głosów).

Oficjalne wyniki wyborów w Krakowie Fot. Zrzut ekranu / PKW

Frekwencja wyniosła 44,27 proc. W I turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, a Monika Piątkowska 29,91 proc.

Kandydaci zorganizowali swoje sztaby wyborcze, na których zabrali głos. Gibała podziękował osobom, które wzięły udział w wyborach, również tym, którzy zdecydowali się na oddanie głosu na Monikę Piątkowską. Ale też ostrzegł Krakowian: "Najbliższe 2 lata będą bardzo trudne" – stwierdził.

– Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie w trakcie tej kampanii, członkom mojego sztabu wyborczego, moim współpracownikom, ale też wszystkim tym, którzy na mieście rozdawali moje ulotki, rozwieszali moje plakaty i moje banery, oraz wreszcie wszystkim tym, których w czasie tej kampanii spotkałem na ulicy. Bardzo serdecznie wam dziękuję – mówił.

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W trakcie wiecu wyborczego odniósł się również do wsparcia, które otrzymał od swojej partnerki. – Za to, że cały czas mnie wspierała, za to, że cały czas przy mnie stała. Bardzo ci, Ada, dziękuję – powiedział. Jednocześnie polityk zaapelował o "odłożenie na bok wszelkich sporów", by możliwa była wspólna praca na rzecz miasta.

– Najbliższe dwa lata będą bardzo trudne, mamy fatalną sytuację budżetową w Krakowie. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić, jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie, ale wierzę, że wspólnie, razem z wami wszystkimi, damy radę! – powiedział.

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Porażka Moniki Piątkowskiej w II turze wyborów w Krakowie

Monika Piątkowska również skomentowała wybory i zwróciła się do Łukasza Gibały. – Kochani, miałam pełną świadomość, że startuję w trudnym momencie. Ciężko pracowaliśmy w tej kampanii. To był fantastyczny czas, mnóstwo dobrej energii, rozmów, rad, sugestii, ale także słów krytyki. Wszystkie te sugestie zabieram ze swoim zespołem do dalszej pracy w kolejnych tygodniach – przyznała.

I dodała: – Łukasz, gratuluję ci wyborów. Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś cztery razy. Ten czwarty okazał się udany. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej, będziemy bardzo, bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica "Kraków dla mieszkańców" będzie spełniona.