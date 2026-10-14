Lot BA2660 wrócił na Gatwick. Linia mówi o drobnej usterce. Fot. meeboonstudio / Shutterstock (zdj. ilustracyjne)

Samolot British Airways lecący z Londynu do Faro zawrócił po około godzinie lotu. Załoga nadała kod 7700, a linia mówi o drobnej usterce technicznej. Powodem była pęknięta szyba.

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Lot BA2660 wystartował z Gatwick we wtorek (13 października) około 10:00 polskiego czasu. Jak wynika z doniesień BBC i serwisu AIRLIVE, Airbus A321 zawrócił nad północno-zachodnią Francją i bezpiecznie wylądował.

Pęknięte okno pasażerskie i kod 7700 w Airbusie A321

Z wpisu serwisu AirNav Radar na X wynika, że w samolocie pękło okno pasażerskie. AIRLIVE dodaje, że chodziło o prawą stronę kabiny, okolice rzędu 3. Jednak British Airways tej przyczyny nie potwierdziło.

Specjalny kod alarmowy 7700 to sygnał, którym załoga zgłasza kontrolerom problemy mechaniczne lub techniczne na pokładzie. Ten sam kod nadaje się też np. przy kłopotach z paliwem.

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Tak było, gdy konieczne okazało się awaryjne lądowanie samolotu Ryanair. Pierwsze minuty incydentu relacjonował na X profil Flight Emergency by AirNav Radar. "Załoga sprawdza maszynę, zanim zdecyduje, gdzie zawrócić" – napisano we wpisie.

Pęknięte okno w samolocie to nie byle usterka

Jak tłumaczy AIRLIVE, szyba w samolocie składa się z kilku warstw. Zewnętrzna wytrzymuje różnicę ciśnień, wewnętrzna chroni przed zarysowaniem. Trochę jak z oknem w mieszkaniu, ale... na wysokości kilku kilometrów.

Ciśnienie w kabinie zostało utrzymane (inaczej niż latem, gdy pasażera wyssało z kabiny Ryanaira), ale standardowa procedura każe zawrócić na lotnisko i zejść niżej, żeby ograniczyć ryzyko dalszego pękania szkła.

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"Przeprosiliśmy klientów za opóźnienie w ich podróży" – przekazał rzecznik British Airways. Pasażerowie mieli dolecieć do Faro później, ale nie wiadomo, czy tym samym samolotem. W takiej sytuacji warto znać prawa pasażera linii lotniczych. Nie zawsze kończy się na krótkim opóźnieniu. Niedawno przez awarię samolotu Polacy utknęli na wakacjach all inclusive.

Drugie zawrócenie samolotu British Airways w ciągu ośmiu dni

BBC przypomina, w poniedziałek (5 października) samolot BA lecący do Chicago przez 5 godzin krążył nad Irlandią i wrócił na Heathrow. Pasażerowie mówili o opadniętych maskach tlenowych, a maszyna zeszła z 37 tys. stóp na 9 tys. stóp (ok. 11,3 km na ok. 2,7 km).

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